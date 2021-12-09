FISHKINET
Сообщество Криминал 1028 постов • 287 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж пошёл не по плану

Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж пошёл не по плану (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 12:55
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Ресторан быстрого питания   грабёж   еда   кавказцы   полиция   студент   тюрьма   
1367
4
1
Очередные приключения кавказцев в Москве заканчиваются извинениями и заслуженной тюрьмой.
Занимательная история произошла с молодым москвичом в октябре. Тогда он с другом зашёл в ресторан быстрого питания и, увидев незанятый столик, выбросил с лежащего на нем подноса мусор.

Однако к ним вскоре подошла группа бородачей, которые очень настойчиво стали рассказывать, что на том самом подносе была их еда, а они просто вышли покурить. И теперь расстроенные приезжие всё ещё хотят кушать.
Москвич не стал нагнетать ситуацию и просто купил еды на 1500 рублей. К сожалению, на этом злоумышленники не остановились и после выхода из заведения вновь начали приставать к потерпевшему.

Переговоры с молодым человеком вёл сначала один кавказец, попросив перевести ему 500 рублей по номеру телефона, но когда студент зашёл в банковское приложение, то второй из бородатой группы стал его отвлекать угрозами, а первый выхватил телефон и произвёл какие-то манипуляции в приложении.
Потерпевшему был возвращён телефон и он сразу же заметил пропажу 5000 рублей.

Молодой человек этого не стерпел, а обратился в полицию с заявлением. Вскоре были пойманы два мужчины: дагестанец и ингуш. Оба ранее судимы. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы по статье "Грабёж".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   Ресторан быстрого питания   грабёж   еда   кавказцы   полиция   студент   тюрьма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
30
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35
Moon Полчаса назад
никогда такого не было, и вот опять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Нанук Паналык 3 минуты назад
Мне кажется, что народы северного Кавказа, это какой-то субэтнос цыган, видимо, когда цыгане шли из Индии, самые [мат] заблудились и случайно забрели на Каказкий хребет, там они получили [мат] от грузин и в страхе забились на самый северный Кавказ и пока они [мат] ослов, так и выкристализировалась такая [мат] и наглая народность с повадками циган и мозгами обезьян. Мне кажется, что народы северного Кавказа, это какой-то субэтнос цыган, видимо, когда цыгане шли из Индии, самые [мат] заблудились и случайно забрели на Каказкий хребет, там они получили [мат] от грузин и в страхе забились на самый северный Кавказ и пока они [мат] ослов, так и выкристализировалась такая [мат] и наглая народность с повадками циган и мозгами обезьян.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll 4 минуты назад
Каждый день криминальная хроника с не людьми, без национальности. Либо с этим разберется правительство(нет), ну либо у людей терпение не бесконечное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
LEPA 6 минут назад
Какие нах,дагестанец и ингуш! Лица нетрадиционной национальности же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
* 8 минут назад
А нафига ему извенения?
На рудник их и прибыл в счёт потерпевшего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 8 минут назад
Ну, "ингуш", ладно, а "дагестанец" точно национальность?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай 8 минут назад
А что на петровке нынче пассивные меньшинства работают, что даже эти неандертальцы не могут спокойно стоять перед камерой? и где извинения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
439
SHAGREEN 9 минут назад
Ну теперь может их регулярно кормить бесплатно будут, правда баландой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Rus77 11 минут назад
Черти поганые, как приняли сразу обосрались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 16 минут назад
ослойопов принудительно заставить сожрать сала на сумму ущерба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Алехин 17 минут назад
Лица лениво-безмозглой национальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Алехин 17 минут назад
Лица безмозглой национальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 17 минут назад
А почему только одну статью шьют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Григорий 18 минут назад
Предлагаю им выдать новые погоняла - Гамбургер и Хот-дог. Дабы все в хате знали, за какую серьезную делюгу взяли этих клоунов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rezus_44 21 минуту назад
Всё решается проще , накосячил даг - главу диаспоры Дагестана на шишку , ещё раз накосячил , опять его на шишку ... пока его чёрная жопа не будет болеть настолько , что он наконец займётся этой отарой баранов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−33
User_1843265 22 минуты назад
Комичные вопросы : раскаиваетесь извиняетесь ! Менты в яслях работают ? Ети кавказкие волчары в тюрьме как дома !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
b1r1da 23 минуты назад
А студенто-то терпила. Почему он их сразу не послал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Viktor Полчаса назад
Смотри-ка, макаки с телефона деньги умеют снимать!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Karelian Полчаса назад
А почему эти бурканафасонцы без масок??? Влепить еще и административку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов Полчаса назад
Серьёзные бандиты, на хавчик разводят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
844
Hornet Полчаса назад
Студент с 5000 тыс. руб (5 млн.) на карточке. Где такой ВУЗ с такой стипендией? На какой улице.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 В Москве задержали 15 участников «Русского марша» В Москве задержали 15 участников «Русского марша» «Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор Russia Today о кавказцах «Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор Russia Today о кавказцах «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7634



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
0
148
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
0
138
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
Набирающие популярность в сообществах
20 маленьких городков, которые прославились совершенно случайно
0
11
20 маленьких городков, которые прославились совершенно случайно
Прощание или глумление? Гимн СССР 1991 года с рок-музыкантами, Угольниковым, Пенкиным, Лолитой и другими
0
31
Прощание или глумление? Гимн СССР 1991 года с рок-музыкантами, Угольниковым, Пенкиным,...
Обычные люди, которые в один день стали героями, ценой собственной жизни
Обычные люди, которые в один день стали героями, ценой собственной жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пощади!
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#автомобили#СССР#картинки#приколы#коты#нападение#комментарии
#фото#интересно#подборка#кино#Россия#автомир#новости#Ynews#фотографии#позитив
#прикол#ватермарк#история#люди#интересное#Москва#дтп#Разное#еда#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться