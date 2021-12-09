Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж пошёл не по плану

Москвич не стал нагнетать ситуацию и просто купил еды на 1500 рублей. К сожалению, на этом злоумышленники не остановились и после выхода из заведения вновь начали приставать к потерпевшему.



Переговоры с молодым человеком вёл сначала один кавказец, попросив перевести ему 500 рублей по номеру телефона, но когда студент зашёл в банковское приложение, то второй из бородатой группы стал его отвлекать угрозами, а первый выхватил телефон и произвёл какие-то манипуляции в приложении.