Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж пошёл не по плану

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Очередные приключения кавказцев в Москве заканчиваются извинениями и заслуженной тюрьмой.
Занимательная история произошла с молодым москвичом в октябре. Тогда он с другом зашёл в ресторан быстрого питания и, увидев незанятый столик, выбросил с лежащего на нем подноса мусор.
Однако к ним вскоре подошла группа бородачей, которые очень настойчиво стали рассказывать, что на том самом подносе была их еда, а они просто вышли покурить. И теперь расстроенные приезжие всё ещё хотят кушать.
Однако к ним вскоре подошла группа бородачей, которые очень настойчиво стали рассказывать, что на том самом подносе была их еда, а они просто вышли покурить. И теперь расстроенные приезжие всё ещё хотят кушать.
Москвич не стал нагнетать ситуацию и просто купил еды на 1500 рублей. К сожалению, на этом злоумышленники не остановились и после выхода из заведения вновь начали приставать к потерпевшему.
Переговоры с молодым человеком вёл сначала один кавказец, попросив перевести ему 500 рублей по номеру телефона, но когда студент зашёл в банковское приложение, то второй из бородатой группы стал его отвлекать угрозами, а первый выхватил телефон и произвёл какие-то манипуляции в приложении.
Переговоры с молодым человеком вёл сначала один кавказец, попросив перевести ему 500 рублей по номеру телефона, но когда студент зашёл в банковское приложение, то второй из бородатой группы стал его отвлекать угрозами, а первый выхватил телефон и произвёл какие-то манипуляции в приложении.
Потерпевшему был возвращён телефон и он сразу же заметил пропажу 5000 рублей.
Молодой человек этого не стерпел, а обратился в полицию с заявлением. Вскоре были пойманы два мужчины: дагестанец и ингуш. Оба ранее судимы. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы по статье "Грабёж".
Молодой человек этого не стерпел, а обратился в полицию с заявлением. Вскоре были пойманы два мужчины: дагестанец и ингуш. Оба ранее судимы. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы по статье "Грабёж".
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