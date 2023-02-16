FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1857 постов • 758 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Волк в овечьей шкуре: заключенный в Боливии попытался сбежать из тюрьмы, прикинувшись бараном

Волк в овечьей шкуре: заключенный в Боливии попытался сбежать из тюрьмы, прикинувшись бараном

Автор:
16 февраля 2023 12:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Chonchocoro prison in La Paz   bolivia   боливия   заключенный   побег   тюремный срок   тюрьма   
880
3

Находчивый боливиец не захотел сидеть за решёткой 15 лет и решился на побег.

Осужденный за убийство Хосе Луис Каллисай Диас ближайшие 15 лет должен был провести в тюрьме строгого режима Чончокоро. Однако такой долгий срок в планы Паука (кличка Диаса) не входил, и мужчина задумался о побеге. В изобретательности заключенному не откажешь: Диас решил притвориться бараном и, пробравшись через пастбища, усвистать от охраны и полиции.


×
×

Он переоделся в овчиный тулуп, надел темные брюки, ползком пробрался мимо охраны и сумел перелезть через стену внешнего периметра. Однако на этом везение для мужичка закончилось. Охранники быстро заметили отсутствие сидельца и подняли тревогу. Беглеца обнаружили и вернули в камеру.


Сообщается, что к нарушителю порядка были применены дисциплинарные меры, и в ближайшее время он вряд ли снова задумается о побеге.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Chonchocoro prison in La Paz   bolivia   боливия   заключенный   побег   тюремный срок   тюрьма   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Вадим Курбатов 13 минут назад
Немного побыл снаружи тем, кем всегда являлся внутри)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 7 минут назад
У нас так все правительство работает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
Sebastian 7 минут назад
Метод не нов. Таким образом ещё Одиссей с корешами от циклопа сбежали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112848



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 шедевров, которые объединили в себе отличный вкус и великолепное исполнение
30 шедевров, которые объединили в себе отличный вкус и великолепное исполнение
Типичный алкоголик: убойные ситуации из жизни людей, обожающих выпивать
Типичный алкоголик: убойные ситуации из жизни людей, обожающих выпивать
Набирающие популярность в сообществах
Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики
Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики
За два месяца в России продано всего 6 шт. “Москвич-3”. Это успех или провал?
За два месяца в России продано всего 6 шт. “Москвич-3”. Это успех или провал?
Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России и рассказала как исправить проблему (2 фото)
Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России и рассказала как исправить...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неожиданный поворот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#люди#Питомцы#автомобили#забавно#наука#милота#шоу бизнес
#Юмор#Прикол#позитив#подборка#автомир#США#картинки#улыбнуло#Приколы#удивительно
#животные#в мире#факты#история#познавательно#домашние животные#Китай#кошки#соцсети#собака
Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом Побег из Алькатраса: жестокая история Побег из Алькатраса: жестокая история Самые глупые планы побегов из тюрьмы Самые глупые планы побегов из тюрьмы 20 изображений, которые доказывают, что изобретательность заключенных не имеет границ 20 изображений, которые доказывают, что изобретательность заключенных не имеет границ Полиция выследила и поймала итальянского мафиози с помощью Google Street View Полиция выследила и поймала итальянского мафиози с помощью Google Street View Сбежавший из тюрьмы узник предпочел безработице камеру Сбежавший из тюрьмы узник предпочел безработице камеру

На что жалуетесь?

Вернуться