Волк в овечьей шкуре: заключенный в Боливии попытался сбежать из тюрьмы, прикинувшись бараном

Находчивый боливиец не захотел сидеть за решёткой 15 лет и решился на побег.
Осужденный за убийство Хосе Луис Каллисай Диас ближайшие 15 лет должен был провести в тюрьме строгого режима Чончокоро. Однако такой долгий срок в планы Паука (кличка Диаса) не входил, и мужчина задумался о побеге. В изобретательности заключенному не откажешь: Диас решил притвориться бараном и, пробравшись через пастбища, усвистать от охраны и полиции.
Он переоделся в овчиный тулуп, надел темные брюки, ползком пробрался мимо охраны и сумел перелезть через стену внешнего периметра. Однако на этом везение для мужичка закончилось. Охранники быстро заметили отсутствие сидельца и подняли тревогу. Беглеца обнаружили и вернули в камеру.
Сообщается, что к нарушителю порядка были применены дисциплинарные меры, и в ближайшее время он вряд ли снова задумается о побеге.
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