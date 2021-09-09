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"Во всем виноваты негры": британского болельщика приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расизма

"Во всем виноваты негры": британского болельщика приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расизма (4 фото)

Автор:
09 сентября 2021 08:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: ynews   полиция   расизм   спорт   тюрьма   футбол   чернокожие   
1391
4
Англичанин позволил себе высказывания, в которых назвал главных, по его мнению, виновников проигрыша футбольного матча. Кому-то это очень не понравилось.

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Метки: ynews   полиция   расизм   спорт   тюрьма   футбол   чернокожие   
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19  комментариев
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929
iCyanide 2 часа назад
Что-то я не понял, эти трое не негры, что ли? А кто, эскимосы?
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desperado 21 минуту назад
как вы пиндосы достали со своими неграми! вон китайцев во всем мире обзывают желтыит и что? я не слышал чтоб за это сажали....
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41k
Raush Полчаса назад
Я вообще не понимаю, зачем в разговоре акцентировать внимание на рассовой принадлежности. Есть имена, есть название команды всегда можно указать на кого-то не прибегая к слову "негр". А раз ты уже начал расставлять эти акценты, при том что знаешь, в каком мире живешь, то будь готов к ответу. С другой стороны, они сами делают все, что бы выделиться... но это уже на их совести.
Мне вот на национальности и рассы насрать с высокой колокольни, все это бред... для меня есть только люди и нелюди.
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499
MerryGoRound 45 минут назад
Совсем там долбанулись со своей толлерантностью. Это же полный фашизм, только в другую сторону. Т.е. когда негры во всю постят угрозы убийства и ненависти всем белым, это норм. А как только кто то постит что о против негров-это расизм типа?! Не, это уже дикое лицемерие и двойные стандарты и народ от подобного востанет уже явно скоро и не станет такое терпеть. Ведь в таком темпе и расстреливать скоро эти больные начнут всех им "неугодных".
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569
Ваня Пупкин 46 минут назад
В "Джельсомино в стране лжецов" тоже за правду сажали. Не только в тюрьму, но и в сумасшедший дом отправляли.
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35k
Alex Час назад
За правду пострадал чувак
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361
parhi Час назад
Негра негром уже нельзя называть что-ли?
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499
MerryGoRound parhi 43 минуты назад
Черным нельзя. Н*гером нел зя. Теперь и негром нельзя. Вот серьезно, а как их называть?! Африканцами?! Так это неправда если они родились в Англии.
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1k
Moon24 Час назад
И где свобода слова ? И почему негров не ставят на место ?
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2k
Иван Алексеев 2 часа назад
А где текст "нетолерантный"? Как мы можем определить степень расизма?
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499
MerryGoRound Типа граф 42 минуты назад
Потому что на Украине не запрещено говорить на русском и вы чушь реальную сморозили.
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12
Кукуся Иван Алексеев 40 минут назад
"нетолерантный" текст полиции показал, видимо, тоже негр
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
"искоренение расизма под руководством соответствующей организации". Нет ниггеров, нет расизма.
Значит в Ку-клукс-клан приняли, да ещё и обязали днём отсыпаться, а по ночам он может ходить где угодно и мочить ниггеров.
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
"А пока ему предстоит пройти 30-дневный курс, направленный на искоренение расизма под руководством соответствующей организации."
На коленях будет стоять?
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