"Во всем виноваты негры": британского болельщика приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расизма

Маркус Рашфорд (23 года, «Манчестер Юнайтед») и Джейдон Санчо (21 год, только что перешёл в «Манчестер Юнайтед»), а также Букайо Сака (19 лет, «Арсенал») не смогли реализовать свои удары и подвели сборную. Британец назвал их игру незадачливой и отпустил парочку эпитетов относительно личности футболистов.



Его пост тут же скопировал кто-то из подписчиков и отправил скриншот в полицию Чешира.