"Во всем виноваты негры": британского болельщика приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расизма

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Англичанин позволил себе высказывания, в которых назвал главных, по его мнению, виновников проигрыша футбольного матча. Кому-то это очень не понравилось.
43-летний Скотт Маккласки так расстроился из-за поражения английской сборной в финальном матче Евро-2020, что поделился своим мнением о виновниках проигрыша. Досталось трем этническим игрокам, команды специально выпущенным для участия в серии.
Граффити, посвящённое игрокам сборной Англии Маркусу Рашфорду, Джейдону Санчо и Букайо Саке
Маркус Рашфорд (23 года, «Манчестер Юнайтед») и Джейдон Санчо (21 год, только что перешёл в «Манчестер Юнайтед»), а также Букайо Сака (19 лет, «Арсенал») не смогли реализовать свои удары и подвели сборную. Британец назвал их игру незадачливой и отпустил парочку эпитетов относительно личности футболистов.
Его пост тут же скопировал кто-то из подписчиков и отправил скриншот в полицию Чешира.
Его пост тут же скопировал кто-то из подписчиков и отправил скриншот в полицию Чешира.
После разбирательства мировой суд Уоррингтона признал 43-летнего Скотта Маккласки виновным в публикации поста расистского содержания и приговорил его к 14 неделям тюрьмы условно. Этот приговор отсрочен на 18 месяцев и будет приведен в исполнение, если за это время британец вновь нарушит закон. А пока ему предстоит пройти 30-дневный курс, направленный на искоренение расизма под руководством соответствующей организации.
Скот Маккласки
Помимо этого, нарушителя обяжут носить электронную бирку и по выходным соблюдать комендантский час. В субботу с 9:00 до 00:00 и по воскресеньям с 12:00 до 00:00, Маккласки будет обязан отсиживаться дома. Только при исполнении всех этих условий в течение 18 месяцев он сможет избежать тюремного заключения.
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Мне вот на национальности и рассы насрать с высокой колокольни, все это бред... для меня есть только люди и нелюди.
Меня потом кароче заминусили и забанили , хотя никаких правил сайта я не нарушил .
"Согласно документу, граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. По закону все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке."
Значит в Ку-клукс-клан приняли, да ещё и обязали днём отсыпаться, а по ночам он может ходить где угодно и мочить ниггеров.
На коленях будет стоять?