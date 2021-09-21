Сбежавший из тюрьмы узник предпочел безработице камеру

Сбежавший из тюрьмы заключенный, остававшийся в бегах 29 лет, сдался в полицию, - и все из-за очередного локдауна, объявленного в Сиднее по поводу ковида. 64-летний Дарко Десич сбежал из тюрьмы Графтон в 1992 году. Вскоре он осел на севере Сиднея, найдя работу на шикарном пляже для богачей. Там ему удавалось избегать обнаружения на протяжении десятилетий в роли разнорабочего на пляже. В свободное время он подрабатывал, оказывая мелкие услуги богатым семьям и чувствовал себя отлично. Однако все его заработки прекратились, когда Сидней был заблокирован для борьбы со вспышкой коронавируса. После того, как Десич потерял свой дом и был вынужден спать на пляже, он решил, что ему будет лучше в тюрьме, и сдался полиции.