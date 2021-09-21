Сбежавший из тюрьмы узник предпочел безработице камеру

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Дарко Десич сбежал из тюрьмы в 1992 году и спрятался на севере Сиднея. Он был разнорабочим на пляже в шикарном прибрежном пригороде, работая под носом у властей. Но ковид-карантин подкосил его благополучие. Десич остался без работы и крыши над головой, и, в итоге, сдался, чтобы отбыть оставшийся срок.
Сбежавший из тюрьмы заключенный, остававшийся в бегах 29 лет, сдался в полицию, - и все из-за очередного локдауна, объявленного в Сиднее по поводу ковида. 64-летний Дарко Десич сбежал из тюрьмы Графтон в 1992 году. Вскоре он осел на севере Сиднея, найдя работу на шикарном пляже для богачей. Там ему удавалось избегать обнаружения на протяжении десятилетий в роли разнорабочего на пляже. В свободное время он подрабатывал, оказывая мелкие услуги богатым семьям и чувствовал себя отлично. Однако все его заработки прекратились, когда Сидней был заблокирован для борьбы со вспышкой коронавируса. После того, как Десич потерял свой дом и был вынужден спать на пляже, он решил, что ему будет лучше в тюрьме, и сдался полиции.
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«Как он утверждает, он спал на пляже и сказал себе: «Черт возьми, я вернусь в тюрьму, где у меня есть крыша над головой», - заявила полиция.
Десич, родившийся в бывшей Югославии, был заключен в тюрьму на 3 года и 8 месяцев в 1991 году после того, как его поймали на выращивании каннабиса, но буквально через 13 месяцев ему удалось выбраться из тюрьмы. Ночью 1 августа 1992 года он с помощью ножовки по металлу перерезал решетку на окнах своей камеры и протиснулся во двор тюрьмы. Оттуда он прошел в мастерскую и схватил пару болторезов, с помоью которых выбрался через забор тюрьмы на свободу.
Десич, родившийся в бывшей Югославии, был заключен в тюрьму на 3 года и 8 месяцев в 1991 году после того, как его поймали на выращивании каннабиса, но буквально через 13 месяцев ему удалось выбраться из тюрьмы. Ночью 1 августа 1992 года он с помощью ножовки по металлу перерезал решетку на окнах своей камеры и протиснулся во двор тюрьмы. Оттуда он прошел в мастерскую и схватил пару болторезов, с помоью которых выбрался через забор тюрьмы на свободу.
Десич бежал из тюрьмы из страха перед депортацией на родину, которая в то время разваливалась в результате гражданской войны. Ранее он бежал в Австралию, чтобы избежать службы в армии и участия в войне, так что в Югославии его могло ожидать уголовное наказание. После побега из тюрьмы Десич жил и работал чернорабочим в тихом прибрежном пригороде, избегая неприятностей и любых столкновений с полицией. О нем рассказывали в австралийском телешоу «Самые разыскиваемые лица» в 1998 году, когда кто-то подумал, что заметили его в Навре, к югу от Сиднея.
Десич не знал, что его статус беглеца закончился через 20 лет после побега, и сотрудники иммиграционной службы предоставили ему вид на жительство в 2008 году.
Его скромная, но свободная жизнь на идиллических пляжах рухнула из-за локдауна, когда австралийцам запретили ходить в гости и тусоваться на пляжах. Вместе с работой кончились деньги. В итоге, оставшись без гроша, Десич пошел в полицейский участок Ди Уай и сдался, мечтая о постели и регулярном питании.
Теперь у него есть как минимум год и месяц, чтобы отбыть невыполненный приговор, прежде чем он сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении. Однако Десичу также грозит до 7 лет тюрьмы по обвинению в побеге из законного содержания под стражей.
Его скромная, но свободная жизнь на идиллических пляжах рухнула из-за локдауна, когда австралийцам запретили ходить в гости и тусоваться на пляжах. Вместе с работой кончились деньги. В итоге, оставшись без гроша, Десич пошел в полицейский участок Ди Уай и сдался, мечтая о постели и регулярном питании.
Теперь у него есть как минимум год и месяц, чтобы отбыть невыполненный приговор, прежде чем он сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении. Однако Десичу также грозит до 7 лет тюрьмы по обвинению в побеге из законного содержания под стражей.
«Он сказал, что жил на пляже Авалон, на подработку и случайные заработки, в течение почти трех десятилетий, - сказал источник в полиции. - Он был полностью законопослушен, никогда не привлекал внимания. Он сказал нам, что никогда никому не создавал проблем, поэтому никто никогда не обращал на него внимания».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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