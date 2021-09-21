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Сбежавший из тюрьмы узник предпочел безработице камеру

Сбежавший из тюрьмы узник предпочел безработице камеру (6 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Австралия   безработица   жизнь придавила   новости   побег   сидней   тюрьма   
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Дарко Десич сбежал из тюрьмы в 1992 году и спрятался на севере Сиднея. Он был разнорабочим на пляже в шикарном прибрежном пригороде, работая под носом у властей. Но ковид-карантин подкосил его благополучие. Десич остался без работы и крыши над головой, и, в итоге, сдался, чтобы отбыть оставшийся срок.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Австралия   безработица   жизнь придавила   новости   побег   сидней   тюрьма   
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