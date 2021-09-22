Следователь шантажировал профессора фотографиями с домашней вечеринки

Полицейский прибыл на вызов и оказался на домашней вечеринке, где уважаемый профессор веселился со своим другом и полуголыми девицами. Парень решил подзаработать и сделал компрометирующие снимки.
Профессор Астраханского государственного медицинского университета 44-летний Павел Л. закатил вечеринку у себя дома. В какой-то момент Павел подрался со своим гостем и вызвал полицию. На вызов приехал следователь местного ОП — 22-летний Ерлан Д. со своим напарником. Когда напарник увёл дебошира, Павел остался наедине с двумя полуголыми девицами (своей женой и женой своего гостя) и следователем. Воспользовавшись моментом, 22-летний парень сфотографировал нетрезвого профессора с дамами в неглиже, а позднее стал шантажировать его провокационными снимками, сообщает Life.
Спустя две недели следователи пришёл в университет к профессору, предъявил ему снимки и попросил 30 тысяч рублей за молчание. Павел смог предложить шантажисту только 25 тысяч, и тот согласился. После этого профессор обратился в полицию и написал заявление на следователя. Вскоре в отношении Ерлана Д. было возбуждено уголовное дело по ст. 163 ч. 1 "Вымогательство". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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Но в общем-то правильно сделал: заплатил, типа подстраховался от утечки, и в полицию пошел.
А во-вторых, фотки где? Ну друг спрашивает)))