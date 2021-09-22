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Следователь шантажировал профессора фотографиями с домашней вечеринки

Следователь шантажировал профессора фотографиями с домашней вечеринки (2 фото)

Автор:
22 сентября 2021 12:00
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Вечеринка   интересное   полиция   профессор   учёный   фото   
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Полицейский прибыл на вызов и оказался на домашней вечеринке, где уважаемый профессор веселился со своим другом и полуголыми девицами. Парень решил подзаработать и сделал компрометирующие снимки.

Профессор Астраханского государственного медицинского университета 44-летний Павел Л. закатил вечеринку у себя дома. В какой-то момент Павел подрался со своим гостем и вызвал полицию. На вызов приехал следователь местного ОП — 22-летний Ерлан Д. со своим напарником. Когда напарник увёл дебошира, Павел остался наедине с двумя полуголыми девицами (своей женой и женой своего гостя) и следователем. Воспользовавшись моментом, 22-летний парень сфотографировал нетрезвого профессора с дамами в неглиже, а позднее стал шантажировать его провокационными снимками, сообщает Life.

Спустя две недели следователи пришёл в университет к профессору, предъявил ему снимки и попросил 30 тысяч рублей за молчание. Павел смог предложить шантажисту только 25 тысяч, и тот согласился. После этого профессор обратился в полицию и написал заявление на следователя. Вскоре в отношении Ерлана Д. было возбуждено уголовное дело по ст. 163 ч. 1 "Вымогательство". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Метки: ynews   Вечеринка   интересное   полиция   профессор   учёный   фото   
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14  комментариев
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3k
Максим Полчаса назад
За 25 тысяч потерять погоны, честь и свободу. Молодец конечно же.
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5k
Олег 54 секунды назад
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35k
Alex 3 минуты назад
Долб**б
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6k
SR 4 минуты назад
Тема ну вообще не раскрыта...
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12k
Михалыч 13 минут назад
А профессор молодец. Весёлый и находчивый.
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14k
Мария Коненкова 17 минут назад
А чем этот компромат опасен? Он там со своей женой развлекался, стало быть, она в курсе, следовательно, главный страх отпадает. В интернет выложат? Да и хрен бы с ним. Мужик отдыхает, эка невидаль. Он же с бабами отдыхает, не с мужиками и не с несовершеннолетними, прости господи. С работы попрут? Профессор медвуза работу, думаю, найдет. Тем более, думаю, в ВУЗе взрослые люди учатся, чьи родители вряд ли так истово будут вопить, что их дитачек развращают подобные учителя, как это в случае со школьными учителями бывает, всё же ВУЗ, имхо, другая ступень.
Но в общем-то правильно сделал: заплатил, типа подстраховался от утечки, и в полицию пошел.
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9k
Andrey 18 минут назад
Во-первых, какого лешего следак выезжал на обычную бытовуху, тут обыно ППС справляется.
А во-вторых, фотки где? Ну друг спрашивает)))
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24k
Батончик с маком 20 минут назад
Чуркабесу папаша диплом купил или друзья подарили. Ослоёпы всегда пролазят на теплые места. Причём хрен его уволят. Сегодня он с профессора срубил денег, а лет через 10 будет сидеть в кабинете и толстые конверты собирать.
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39k
dima423 22 минуты назад
а профессор то молодец)
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4k
Vladimir 24 минуты назад
В тексте опечатка, следователя звали не Ерлан, а ...блан. На что он надеялся? В горах такой компромат может и прокатил бы, а в просвещенной Европе нет.
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3k
leto2016 Полчаса назад
По полной ему надо. Находясь на работе нарушал закон, мусор. Гнилая система с гнелыми ментярами.
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