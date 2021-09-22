Следователь шантажировал профессора фотографиями с домашней вечеринки

Спустя две недели следователи пришёл в университет к профессору, предъявил ему снимки и попросил 30 тысяч рублей за молчание. Павел смог предложить шантажисту только 25 тысяч, и тот согласился. После этого профессор обратился в полицию и написал заявление на следователя. Вскоре в отношении Ерлана Д. было возбуждено уголовное дело по ст. 163 ч. 1 "Вымогательство". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.