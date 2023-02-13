В Петропавловске девятиклассник напал на школьников с топором и ножом прямо в школе

Ученик девятого класса в Петропавловске ранил ножом и топором трёх учеников школы. Подросток явился в учебное заведение рано утром, перед началом занятий.
Перед уроками ученик девятого класса явился в школу с топором и ножом. В туалете он надел маску и в коридоре напал на трёх учеников — двух десятиклассников и девятиклассника. Девочка и два мальчика живы, в сознании, но сейчас они находятся в больнице с колотыми ранами головы и предплечья, сообщает РИА Новости.
"Тринадцатого февраля 2023 года в 7:50 часов ученик 9 класса средней школы №4 города Петропавловска пришел на занятие, принес в сумке топор и нож. Ранил троих детей", — сообщила пресс-служба в социальных сетях.
В школе отметили, что специализированной охраны в заведении нет. Девятиклассника, который, по предварительным данным, состоит на психиатрическом учете, уже задержали — начато досудебное расследование по статьям за покушение на убийство.
"Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования", - отмечается в пресс-релизе.
Порталу Readovka школьники рассказали, что был «тихим и странным», смеялся над шутками, которые не были понятны остальным. В школе сейчас работают следователи. В сети оказались кадры с места нападения — на полу кровь и бинты, на скамейке лежат топор и маска, а рядом — нож.
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