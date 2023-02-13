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В Петропавловске девятиклассник напал на школьников с топором и ножом прямо в школе

В Петропавловске девятиклассник напал на школьников с топором и ножом прямо в школе

Автор:
13 февраля 2023 09:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Казахстан   Петропавловск   интересное   нападение   полиция   фото   школа   школьник   
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Ученик девятого класса в Петропавловске ранил ножом и топором трёх учеников школы. Подросток явился в учебное заведение рано утром, перед началом занятий.

Перед уроками ученик девятого класса явился в школу с топором и ножом. В туалете он надел маску и в коридоре напал на трёх учеников — двух десятиклассников и девятиклассника. Девочка и два мальчика живы, в сознании, но сейчас они находятся в больнице с колотыми ранами головы и предплечья, сообщает РИА Новости.

"Тринадцатого февраля 2023 года в 7:50 часов ученик 9 класса средней школы №4 города Петропавловска пришел на занятие, принес в сумке топор и нож. Ранил троих детей", — сообщила пресс-служба в социальных сетях.

В школе отметили, что специализированной охраны в заведении нет. Девятиклассника, который, по предварительным данным, состоит на психиатрическом учете, уже задержали — начато досудебное расследование по статьям за покушение на убийство.

"Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования", - отмечается в пресс-релизе.

Порталу Readovka школьники рассказали, что был «тихим и странным», смеялся над шутками, которые не были понятны остальным. В школе сейчас работают следователи. В сети оказались кадры с места нападения — на полу кровь и бинты, на скамейке лежат топор и маска, а рядом — нож.

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Метки: Ynews   Казахстан   Петропавловск   интересное   нападение   полиция   фото   школа   школьник   
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5  комментариев
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2k
Макар 56 минут назад
Ножи после 21 года, топор после 5 лет владения ножом. Да и деревянные/пластиковые не забыть ограничить. Только бумажные до 3 Дж
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580
Царь 6 минут назад
Петропавловск в Казахстане?
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60
Сергей.РФ Полчаса назад
для примера попробуйте поиграть в игры Divizion или в Will To Live. там негатив льется НИАГАРОЙ. и как вы думаете, что этот школьник принесет в школу?? одно радует. что в играх есть нормальные люди.-как и в жизни.
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3k
kca-opa Час назад
Как-то сразу в заголовке бросилось "с топором и ножом", прочитал вместо "в Петропавловске" "в Петербурге"
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PokemonKa
Pika-Pika?
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