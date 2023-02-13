В Петропавловске девятиклассник напал на школьников с топором и ножом прямо в школе

Перед уроками ученик девятого класса явился в школу с топором и ножом. В туалете он надел маску и в коридоре напал на трёх учеников — двух десятиклассников и девятиклассника. Девочка и два мальчика живы, в сознании, но сейчас они находятся в больнице с колотыми ранами головы и предплечья, сообщает РИА Новости.

"Тринадцатого февраля 2023 года в 7:50 часов ученик 9 класса средней школы №4 города Петропавловска пришел на занятие, принес в сумке топор и нож. Ранил троих детей", — сообщила пресс-служба в социальных сетях.