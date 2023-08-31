Рабство или предоставление рабочих мест? Пользователи сети спорят, кому принадлежит пчелиный мёд

Теперь денег хватит на все хотелки

В Чили во время протеста пчеловодов было покусано семеро полицейских

Воспитывайте своих детей сами! В Союзмультфильме ответили всем, кто сравнивает советские...

В Италии сдают дом, где можно спать под жужжание 1 миллиона пчёл

Как работают охотники за диким мёдом в Непале

Панцирный клещ — самое сильное существо на планете