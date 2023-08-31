FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6853 поста • 3067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Рабство или предоставление рабочих мест? Пользователи сети спорят, кому принадлежит пчелиный мёд

Рабство или предоставление рабочих мест? Пользователи сети спорят, кому принадлежит пчелиный мёд

Автор:
31 августа 2023 14:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересное   мнение   мёд   насекомые   пчёлы   рабство   спор   фото   
1585
11

Веган-активистка Марина Ястремская даже не подозревала, что во время обсуждения этой темы люди вспомнят о капитализме.

Веган-активистка Марина Ястремская решила поставить точку в вопросе, кому же принадлежит мёд с пасеки. По мнению девушки, мёд с пасеки принадлежит только пчёлам, а люди, которые занимаются пасеками, по сути, рабовладельцы, ведь пчёлы работают без трудового договора.

×
×

Тут смешалось всё: апиология (наука, изучающая медоносных пчёл), защита труда, веганство и рабство. Казалось бы, что ещё тут можно сказать? Но пользователи сети не согласились с мнением веган-активистки и чётко пояснили свою позицию на форуме.




Если посмотреть с другой стороны, человек в это цепочке тоже имеет важную роль, ведь пасечник обеспечивает все условия труда.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: интересное   мнение   мёд   насекомые   пчёлы   рабство   спор   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
115k
parallax Час назад
А ничего, что веганы нагло эксплуатируют растения и поедают их плоды? А зачастую поедают и сами растения частями или даже целиком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Евгений 57 секунд назад
Кислород принадлежит деревьям и водорослям. Всем не дышать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий 5 минут назад
Начну с опасного заявления: зерно, овощи и фрукты принадлежат растениям, а молоко и мясо - животным. Они растут изо дня в день, чтобы вырасти. Кто-то говорит, что они работают на человека, но он не заключают с ними трудовой договор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
dima423 5 минут назад
Тупость какая то... нахера вообще на этот бред обращать внимания, обсуждать, и чето ей еще доказывать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
Eric Cartman 7 минут назад
Этих дегенератов уже давно пора приравнять к опасным шизоидам и ставить на учет с поражением в правах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
425
Дмитрий Самохин 10 минут назад
Проститутка принадлежит сутенеру, обо он ей крыша и еда, а трахают ее кому не попадя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Сергей Дусаков 18 минут назад
Своровала идею у мультфильма "Би Муви: Медовый заговор" (англ. Bee Movie) Paramount Pictures.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Лобок то побрила? А где вошкам жить теперь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ Полчаса назад
слышь ты, веганка, яблоко принадлежит яблоне! не жри больше ничего!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Полчаса назад
Свободу культурным растениям! Нет грядкам! Растениеводство - это рабство для живых растений!

Не убий сорняк!
Возлюби растение, как самого себя!
Не прелюбодействуй с дуплами деревьев!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus Полчаса назад
Молоко принадлежит коровам! Бензин принадлежит нефти, а нефть принадлежит земле!
Хлопковые волокна принадлежат хлопковым растениями! Корнеплод моркови - принадлежит самой морковке!

В общем с такой логикой, эта дура будет ходить по улицам босая и голая, да ещё и голодная в придачу ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
300
1izbrain Полчаса назад
Зеленка въелась в мозг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Леонович 37 минут назад
Мляха, сколько идиотов в этом мире!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Олег 41 минуту назад
почему отменили карательную психиатрию? Почему проблемы душевнобольных попадают в общий доступ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ganimedx 51 минуту назад
кто-нибудь послал уже её на х.у.й?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Pravednik84 51 минуту назад
Не только животные, но и растения имеют чувства, предлагаю помочь активистке в отказе от эксплуатации всех имеющих чувства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
GROMOZEKA Час назад
Вот с этого всё и начинается.
А именно с того, что мы всерьёз обсуждаем бредни полоумной бабы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Час назад
когда веганы жрут салаты из свежепророщенных семян (читай детишек) растений
у них ничего нигде не свербит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Serg2001 Час назад
Следующая дискуссия будет на тему "Кому принадлежат ножки Буша"...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Час назад
Вот людям неймется, пчелы припеваючи живут на пасеке, о них заботятся пасечники, а в замен они делятся с ним мёдом

по моему всё справедливо, в диких условиях пчелам порой намного хуже (например может прийти ведьмак и спалить их улей знаком Игни ради того что бы взять с него медовые соты)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу Час назад
все что связано с Веганами/эко активистами/прочей куйней просто коллапс головного мозга.
Люди, кого кормили сызмальства мясом и прочими ништяками начинают нести ересь и всякую дичь.
Все потому, что куйней маются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73345



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов
15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов
Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны
Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны
Набирающие популярность в сообществах
Обзор игры Mindustry
Обзор игры Mindustry
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Теперь денег хватит на все хотелки
Теперь денег хватит на все хотелки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#история#позитив#знаменитости#забавно#факты#Москва#дети
#люди#Прикол#кино#Еда#шоу бизнес#США#милота#улыбнуло#кот#Китай
#Юмор#в мире#новости#интересно#фильм#актеры#сарказм#Жизнь#геймер#обман
Теперь денег хватит на все хотелки Теперь денег хватит на все хотелки В Чили во время протеста пчеловодов было покусано семеро полицейских В Чили во время протеста пчеловодов было покусано семеро полицейских Воспитывайте своих детей сами! В Союзмультфильме ответили всем, кто сравнивает советские мультики с современными Воспитывайте своих детей сами! В Союзмультфильме ответили всем, кто сравнивает советские... В Италии сдают дом, где можно спать под жужжание 1 миллиона пчёл В Италии сдают дом, где можно спать под жужжание 1 миллиона пчёл Как работают охотники за диким мёдом в Непале Как работают охотники за диким мёдом в Непале Панцирный клещ — самое сильное существо на планете Панцирный клещ — самое сильное существо на планете

На что жалуетесь?

Вернуться