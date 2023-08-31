Рабство или предоставление рабочих мест? Пользователи сети спорят, кому принадлежит пчелиный мёд

Веган-активистка Марина Ястремская даже не подозревала, что во время обсуждения этой темы люди вспомнят о капитализме.
Веган-активистка Марина Ястремская решила поставить точку в вопросе, кому же принадлежит мёд с пасеки. По мнению девушки, мёд с пасеки принадлежит только пчёлам, а люди, которые занимаются пасеками, по сути, рабовладельцы, ведь пчёлы работают без трудового договора.
Тут смешалось всё: апиология (наука, изучающая медоносных пчёл), защита труда, веганство и рабство. Казалось бы, что ещё тут можно сказать? Но пользователи сети не согласились с мнением веган-активистки и чётко пояснили свою позицию на форуме.
Если посмотреть с другой стороны, человек в это цепочке тоже имеет важную роль, ведь пасечник обеспечивает все условия труда.
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Не убий сорняк!
Возлюби растение, как самого себя!
Не прелюбодействуй с дуплами деревьев!
Хлопковые волокна принадлежат хлопковым растениями! Корнеплод моркови - принадлежит самой морковке!
В общем с такой логикой, эта дура будет ходить по улицам босая и голая, да ещё и голодная в придачу ....
А именно с того, что мы всерьёз обсуждаем бредни полоумной бабы.
по моему всё справедливо, в диких условиях пчелам порой намного хуже (например может прийти ведьмак и спалить их улей знаком Игни ради того что бы взять с него медовые соты)
Люди, кого кормили сызмальства мясом и прочими ништяками начинают нести ересь и всякую дичь.
Все потому, что куйней маются.