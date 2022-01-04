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Казак неудачно запустил фейерверк и убил полицейского

Казак неудачно запустил фейерверк и убил полицейского (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2022 17:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: автоинспектор   видео   казак   краснодарский край   новый год   фейерверк   
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Инспектор ДПС получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошёл сразу после боя курантов 1 января в Кущевском районе. Находившийся на посту сотрудник ДПС Юрий Зинченко вместе со знакомым казаком-дружинником решили запустить фейерверк прямо на дороге, но что-то пошло не так и пиротехнический снаряд угодил в голову полицейскому.


Автоинспектора сразу же доставили в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобно-височно-теменных костей, повреждение мозгового вещества, лобных долей, а также ожог обеих роговиц и лица. Три дня мужчина находился в коме, и несмотря на старания медиков, вчера днём скончался в больнице.

Полиция проводит проверку, виновных в инциденте пока нет.


«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.



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Метки: автоинспектор   видео   казак   краснодарский край   новый год   фейерверк   
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29  комментариев
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2k
rider2 2 часа назад
Даже не знаешь, как комментировать, ведь о мёртвых либо - хорошо, либо -ничего.
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513
Graboid 2 минуты назад
.. на 26 секунде видоса - слышны слова : "да пускай стоит, чо он вам мешает ?" (думаю проблема уже была) ... еще 30 секунд и ... залп ... по ходу .. фитиль погас/отсырел ... друзья решили его подбодрить ... нарушение техники безопасности прилетело в голову
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789
KVadik 12 минут назад
Черепную травму. Просто черепную.
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1k
Шпиц 16 минут назад
Какой нахрен казак-дружинник?! Что этот клоун делал рядом с инспектором ГИБДД?! Какое отношение он имеет к деятельности инспекции ГИБДД?! На каком юридическом основании?!?!?!
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2k
Александр 17 минут назад
Цурекова Балка. Нижхнера ж себе
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6k
Ruk Полчаса назад
каждому полицаю друга клована!
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41k
Войнов Полчаса назад
Похоже на брак. Не может так нормальный фейерверк долбануть.
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−54
Евгений Журавлёв 59 минут назад
Кизяка на кукан
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68k
Нанук Паналык Час назад
У каждого ДПСника уже есть тамада-казачёк?!
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582
Leonid Час назад
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9k
кот базилий Час назад
Оба были трезвые, просто недоразумение.
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29k
Fat Lynx Час назад
Два дебила - это "сила"!
Он что, решил в ствол заглянуть?
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Из видео понять трудно, но, вероятно, роковую роль сыграло, что погибший стоял близко, наклонив голову на прямой траектории полёта фейерверка. Конечно, возможен и пиротехнический брак, но всё-таки, в любом случае, к безопасности следует относиться с уважением. Следствие разберётся. А результат – прискорбный несчастный случай, …очень жаль.
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10k
Кыся 2 часа назад
Ни хрена себе фейерверк... Это, блин, динамитная шашка какая-то, и на ракетном топливе. Судя по травмам, ему голову насквозь пробило, и причем не через глазницу! Не всякая пуля так может.
Надо бы спросить продавана, откуда такие чудеса он берет, и как получил лицензию на продажу такого.
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27k
Добрый 2 часа назад
А казачек то засланный...
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3k
Deniss 2 часа назад
смотреть с 0.50
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3k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Правильнее будет;
-Получил черепную травму!
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4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
М. Удака наказать по закону и запретить пожизненно казаковать. ДБ.
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3k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Налицо "Надругательство над Государственным гимном Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации"
Попали дальнобои!
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5k
Echo 2 часа назад
Что запускают люди в погонах ? Один вон тоже в Рязанской области отличился
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31k
Korolev 2 часа назад
Чем больше еб#нутых, тем меньше еб#нутых...
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