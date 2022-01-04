Казак неудачно запустил фейерверк и убил полицейского

Инспектор ДПС получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.
Инцидент произошёл сразу после боя курантов 1 января в Кущевском районе. Находившийся на посту сотрудник ДПС Юрий Зинченко вместе со знакомым казаком-дружинником решили запустить фейерверк прямо на дороге, но что-то пошло не так и пиротехнический снаряд угодил в голову полицейскому.
Автоинспектора сразу же доставили в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобно-височно-теменных костей, повреждение мозгового вещества, лобных долей, а также ожог обеих роговиц и лица. Три дня мужчина находился в коме, и несмотря на старания медиков, вчера днём скончался в больнице.
Источник:
Полиция проводит проверку, виновных в инциденте пока нет.
«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.
Источник:
- Душевное поздравление с Новым годом от тёти Аллы с хутора Задонье
- Трогательная, креативная и смешная: лучшая рождественская реклама
- Чеченца заставили "извиняться" перед кривой ёлкой, которую он высмеял в соцсетях
- В Химках теперь не деревянные, а резиновые ч**ны. В сети появилось видео корпоратива чиновников
- Самые странные новогодние ёлки - 2022
Понравилось35
Он что, решил в ствол заглянуть?
Надо бы спросить продавана, откуда такие чудеса он берет, и как получил лицензию на продажу такого.
-Получил черепную травму!
Попали дальнобои!