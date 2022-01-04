Казак неудачно запустил фейерверк и убил полицейского

Инцидент произошёл сразу после боя курантов 1 января в Кущевском районе. Находившийся на посту сотрудник ДПС Юрий Зинченко вместе со знакомым казаком-дружинником решили запустить фейерверк прямо на дороге, но что-то пошло не так и пиротехнический снаряд угодил в голову полицейскому.

Автоинспектора сразу же доставили в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобно-височно-теменных костей, повреждение мозгового вещества, лобных долей, а также ожог обеих роговиц и лица. Три дня мужчина находился в коме, и несмотря на старания медиков, вчера днём скончался в больнице.