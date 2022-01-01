Самые странные новогодние ёлки - 2022

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Главным атрибутом Нового года является пушистая ёлка, но не всегда новогоднее деревце дарит людям праздничное настноение.
Это происходит из года в год. Среди тысяч ёлок, установленных по всей нашей необъятной стране обязательно найдутся такие, что заставляют задуматься над бренностью мира.
Это вам не идеальная искусственная ёлка, а суровый реализм от администрации города Алапаевск, Свердловской области. На это чудо ушло 836 тысячи рублей. Нравиться?
Ну а как вам ёлка из лосиных рогов, которую местные умельцы установили в улусе Горном, Якутия? Главное, не как у всех!
И снова привет из Якутии. Шикарную пушистую ёлку установили в посёлке Витим, что в Ленском районе. Но местные жители усмотрели в форме дерева совсем другое. В администрации гражданам посоветовали не выдумывать лишнего и украсили это чудо гирляндой.
Знаменитая "падающая ёлка" в Набережных Челнах впервый раз была установлена ещё в прошлом году. В этом году она снова впечатляет своей необычной формой горожан, но уже не на площади Азатлык, а на ипподроме.
Сотрудники травматологического отделения больницы Копейска (Челябинская область), создали настоящий шедевр — "ёлка в гипсе". Для полноты образа не хватает пары костылей.
На Колыме непогода превратила крепкую искусственную ёлку, установленную в посёлке Эвенск в настоящий образец "футуризма".
Бурану хватило нескольких часов, чтобы искорёжить металлический каркас, но дерево к праздникам починили. А на память о случившемся осталась только эта атмосферная фотография.
Бурану хватило нескольких часов, чтобы искорёжить металлический каркас, но дерево к праздникам починили. А на память о случившемся осталась только эта атмосферная фотография.
Совершенно не готовы к праздникам оказались в администрации Липецка. На площади Мира бодро возвели каркас дерева, но в процессе сборки выяснилось, что он в аварийном состоянии. А на новую ёлку "денег нетъ".
В следующем году пообещали исправить эту ситуацию.
В следующем году пообещали исправить эту ситуацию.
Жителям Казани ёлочка тоже не понравилась. В столице Татарстана в Авиастроительном районе появилась "пьяная" ёлка, идеально символизирующая утро 1 января.
В Иркутске сотрудники одного из магазинов решили, видимо, показать свое отношение к 2021 году. И это им прекрасно удалось! Какой год, такая и ёлка.
Бонус из Казахстана
В Таразе главная ёлка города была идеальной, но что-то пошло не так. И выражение "Ёлочка — гори!" исполнилось буквально. Так что местные жители отметили праздник с огоньком!
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Такие позорные ошибки, что даже уже после первого абзаца читать расхотелось.