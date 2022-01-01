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Самые странные новогодние ёлки - 2022

Самые странные новогодние ёлки - 2022 (10 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2022 11:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 2022   Ёлки   видео   новый год   праздник   
1962
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Главным атрибутом Нового года является пушистая ёлка, но не всегда новогоднее деревце дарит людям праздничное настноение.

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Метки: 2022   Ёлки   видео   новый год   праздник   
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6  комментариев
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28k
Мойша 3 часа назад
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Циля Шниперсон Час назад
Автор поста, видно, в школу не заглядывал.
Такие позорные ошибки, что даже уже после первого абзаца читать расхотелось.
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248
Basin Час назад
Гомель.
Ссылка youtu.be
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
За отвратительную орфографию - минус.
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398
zenon Никита Сергеевич 8 минут назад
Глядя на такие ёлки автор должен был всё осветить матом, но не хотел и это выразилось в орфографии. С такими елками и в такой нервозности лучше не напишешь.
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28k
Мойша 3 часа назад
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