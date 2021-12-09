Трогательная, креативная и смешная: лучшая рождественская реклама

Рождественские праздники для крупных корпораций – всегда повод заявить о себе и привлечь дополнительных клиентов. И многие из них сделали это не просто креативно, а лучше остальных. Собрали самые необычные рождественские PR-кампании последних лет.
John Lewis
Бренд одежды решил выпустить очень милую рекламу о дружбе земного мальчика и инопланетянки. По сюжету гостью из космоса забросило прямо в канун Рождества, а герой проникся сочувствием и решил показать ей, как на земле отмечают этот праздник.
KFC
В 2019 году сеть ресторанов фаст-фудов в очередной раз удивила своими рекламными решениями. Так, в продажу поступили… поленья для каминов с запахом жареной курочки.
Boston Pizza
Еще одна сеть фаст-фуда, решившая в свое время скреативить: компания выпустила музыкальную упаковку для своих блюд. Когда человек открывал заветную коробку с пиццей, звучала классическая песня «Щедрик». Правда, слова в ней заменили на строчки об индейке, клюквенном соусе и сыре на пицце.
LEGO
Компания, производящая конструкторы, скреативила, конечно, сборной елкой. Но – какой! Десятиметровая елка, полностью собранная из конструктора (да-да, даже игрушки) была гостьей в одном из ТЦ в Лондоне.
В прошлом году компания выпустила переделку песни What A Wonderful World, в которой, с одной стороны, рассказывается о непростых отношениях между отцами и детьми, а с другой стороны – о силе воображения.
Erste Bank
По сюжету рекламы австрийского банка действия происходят в доме престарелых. Один из постояльцев вечно грустит и совсем не хочет ни с кем общаться. Но одна из сотрудниц находит то, что вновь возвращает дедушке радость в жизни.
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The Hive
Уродские свитеры – бич западного рождества. А вот в компании The Hive придумали, как сделать его полезным для общества: на нем вывязан QR-код для посещения общепитов.
Mars
Как оказалось, далеко не все любят конфеты Bounty. Во всяком случае, так гласят итоги исследования компании Mars, в которых сказано, что в рождественских наборах именно эту конфету люди предпочитают не есть, а то и вовсе выбрасывают.
В итоге Mars предложили обменять конфету на драже Maltesers и сняли трогательный ролик о непростой судьбе Bounty. Есть даже отсылки на популярные фильмы.
Brita
Еще одни любители уродливых свитеров сидят в фирме по производству фильтров для воды Brita.
В компании посчитали, что Рождество может быть не только поводом протолкнуть свой продукт, но и заставить людей задуматься об экологии. К прошлому празднику они выпустили свитера из переработанных пластиковых бутылок.
McDonald's
Огромнейшая сеть фаст-фуда выпустила рекламу о дружбе девочки и ее воображаемого друга, о котором она на долгое время забыла. Вышло очень мило и трогательно.
Sainsbury's
К прошлому Рождеству британская сеть супермаркетов выпустила рекламу, в сюжет которой легли реальные факты из Первой Мировой войны. В ролике рассказывается о стихийном перемирии между немецкими и английскими солдатами: в канун Рождества они не стремились к активным боевым действиям, выходили в нейтральную зону и обменивались подарками. Почти все кадры в рекламе – соответствуют реальности.
Ferrero Rocher
В прошлом году в России тяжелее всего пришлось малому и среднему бизнесу. И поэтому компания выпустила трогательный ролик о владелице пекарни, которая благодарила своих клиентов за то, что поддерживали ее в пандемию.
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Это – не вся реклама, выпущенная к Рождеству. Но еще о такой рекламе мы поговорим в следующий раз.
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А то что производится в последние годы в Ступино- это сухой прессованный брусок жестких опилок, конечно его приходится удалять из подарка как инородное тело