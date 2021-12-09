Трогательная, креативная и смешная: лучшая рождественская реклама

В 2019 году сеть ресторанов фаст-фудов в очередной раз удивила своими рекламными решениями. Так, в продажу поступили… поленья для каминов с запахом жареной курочки.

Boston Pizza

Еще одна сеть фаст-фуда, решившая в свое время скреативить: компания выпустила музыкальную упаковку для своих блюд. Когда человек открывал заветную коробку с пиццей, звучала классическая песня «Щедрик». Правда, слова в ней заменили на строчки об индейке, клюквенном соусе и сыре на пицце.