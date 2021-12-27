Чеченца заставили "извиняться" перед кривой ёлкой, которую он высмеял в соцсетях

Оказывается, можно проявить неуважение к дереву! Грета Тумберг рыдает от умиления.
Если думаете, что проявить неуважение, а затем извиниться можно только перед одушевлённым существом, то ошибаетесь. В волшебной Извинляндии прощения требует всё, на что упал взгляд, - и тропинка, и лесок. И уж тем более новогодние ёлочки, к которым (как и к самому празднику) тут относятся с особым трепетом.
Местный житель имел неосторожность записать видео, в котором посмеялся над кривой ёлкой и пригласил своих друзей на Новый год. Казалось бы, совсем невинный ролик. Но только не для Чечни. Через несколько часов молодой человек записал унизительное видео, в котором говорит о проявленном неуважении к дереву и называет себя бездельником, причем в женском роде.
"Такие бездельники, как я (обращается к себе в женском роде) не уважают чужой труд. Такие, как я (в женском роде) берут телефон и позорятся, да еще и возмущаются. Я совершил недостойный поступок, поэтому я прошу вас простить меня. Это будет для меня уроком на всю жизнь", - говорит чеченец на видео.
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Изначально это видео появилось в инстаграм-паблике "ЧП-Чечня", но позже его оттуда удалили - либо по чьей-то настоятельной просьбе, либо модераторы самостоятельно осознали всю глубину абсурда опубликованных кадров.
В каком населенном пункте находится "оскорблённая" ёлочка - неизвестно. Но точно далеко за пределами столицы Чечни, поскольку в Грозном и ближайших пригородах всё сияет. Вчера главный Дед Мороз республики зажёг огни на главной 14-метровой ёлке города, которую украшают около 7 тысяч шаров, 8 тысяч игрушек и несколько километров гирлянд. Главное, не критиковать...
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