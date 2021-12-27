Чеченца заставили "извиняться" перед кривой ёлкой, которую он высмеял в соцсетях

Если думаете, что проявить неуважение, а затем извиниться можно только перед одушевлённым существом, то ошибаетесь. В волшебной Извинляндии прощения требует всё, на что упал взгляд, - и тропинка, и лесок. И уж тем более новогодние ёлочки, к которым (как и к самому празднику) тут относятся с особым трепетом.





Местный житель имел неосторожность записать видео, в котором посмеялся над кривой ёлкой и пригласил своих друзей на Новый год. Казалось бы, совсем невинный ролик. Но только не для Чечни. Через несколько часов молодой человек записал унизительное видео, в котором говорит о проявленном неуважении к дереву и называет себя бездельником, причем в женском роде.





"Такие бездельники, как я (обращается к себе в женском роде) не уважают чужой труд. Такие, как я (в женском роде) берут телефон и позорятся, да еще и возмущаются. Я совершил недостойный поступок, поэтому я прошу вас простить меня. Это будет для меня уроком на всю жизнь", - говорит чеченец на видео.