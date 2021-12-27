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Чеченца заставили "извиняться" перед кривой ёлкой, которую он высмеял в соцсетях

Чеченца заставили "извиняться" перед кривой ёлкой, которую он высмеял в соцсетях (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 14:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: абсурд   видео   извинения   новый год   чечня   ёлка   
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Оказывается, можно проявить неуважение к дереву! Грета Тумберг рыдает от умиления.

Если думаете, что проявить неуважение, а затем извиниться можно только перед одушевлённым существом, то ошибаетесь. В волшебной Извинляндии прощения требует всё, на что упал взгляд, - и тропинка, и лесок. И уж тем более новогодние ёлочки, к которым (как и к самому празднику) тут относятся с особым трепетом.


Местный житель имел неосторожность записать видео, в котором посмеялся над кривой ёлкой и пригласил своих друзей на Новый год. Казалось бы, совсем невинный ролик. Но только не для Чечни. Через несколько часов молодой человек записал унизительное видео, в котором говорит о проявленном неуважении к дереву и называет себя бездельником, причем в женском роде.


"Такие бездельники, как я (обращается к себе в женском роде) не уважают чужой труд. Такие, как я (в женском роде) берут телефон и позорятся, да еще и возмущаются. Я совершил недостойный поступок, поэтому я прошу вас простить меня. Это будет для меня уроком на всю жизнь", - говорит чеченец на видео.

Изначально это видео появилось в инстаграм-паблике "ЧП-Чечня", но позже его оттуда удалили - либо по чьей-то настоятельной просьбе, либо модераторы самостоятельно осознали всю глубину абсурда опубликованных кадров.


В каком населенном пункте находится "оскорблённая" ёлочка - неизвестно. Но точно далеко за пределами столицы Чечни, поскольку в Грозном и ближайших пригородах всё сияет. Вчера главный Дед Мороз республики зажёг огни на главной 14-метровой ёлке города, которую украшают около 7 тысяч шаров, 8 тысяч игрушек и несколько километров гирлянд. Главное, не критиковать...

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Метки: абсурд   видео   извинения   новый год   чечня   ёлка   
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726
KVadik Час назад
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41k
dima423 2 минуты назад
Стеб чтоль?)
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1k
Bar 2 минуты назад
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6k
BenderRodriguez 3 минуты назад
За ёлочку родственники вписались! Кровную мстю пообещали!
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9k
Алексей 6 минут назад
А как понять - (обращается к себе в женском роде) - то есть о себе говорит - я3,14да плохая, записал это видео и так далее...Так?)))
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12k
Artem 13 минут назад
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8
Никита Казанцев 18 минут назад
Страна чудес !
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3k
Иван Полчаса назад
Воу воу, палегше. А как же не упоминать национальность?
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9k
кот базилий 36 минут назад
У них вся жизнь из "недостойных поступков", а вообше ми хароший.
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61k
Опиум для народа 38 минут назад
По древней чеченской традиции в Чечне кричат не "ёлочка, гори", а "аллахакбар!", после чего её взрывают.
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3k
Дарвин и аморальная премия 41 минуту назад
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689
Добрыня Час назад
А чего лицо замазали? Чечня должна знать своих героев.
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54k
Igor Час назад
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