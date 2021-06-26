В Новороссийске отрезали гениталии скульптуре быка за чрезмерный натурализм

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Сложно быть скульптором в такое непростое время. Абстракции у публики вызывают негодование, реализм — шокирует откровенностью. Вот и пойми, что ваять...
Арт-объект был установлен с бизнес-центром «Черноморский» в 20 числах июня. Но горожане не оценили скульптуру по достоинству.
Дело в том, что скульптор создал быка уж больно реалистичным. Жители города по-разному отнеслись к появлению новой скульптуры. Кто-то шутил, что этот объект будет привлекать внимание туристов, а кто-то в категоричной форме утверждал, что по улицам и дети ходят, негоже им на такое смотреть.
Буквально через два дня было принято решение «кастрировать» быка. И к 22 числу рабочие при помощи ножовки спилили часть скульптуры, при этом самое эффектное место оставили. Видимо, на счастье.
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Метки: бык видео краснодарский край мораль скульптура
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Если в Новоросийске у местного начальства склонность к зоофилии и их возбужают гениталии животных, то не надо о людях судить по себе.
Вот 100% толстые одинокие бабищи, которых никто не еб..т.
Делать больше некуй, ходят члены у статуй высматривают)
Угу, а то насмотрятся и бегут рожать в 13))))) ну-ну. Херней страдают люди!
==========
Идиоты. Они наверное думают что быки должны быть без яиц и крантика, а коровы без вымени? Уже ж у античных статуй пытались прикрывать причинные места. Но чтобы отрезать
Скульптору респект за реалистичность
А шизанутым желаю лучи поноса и чобы на природе на шашлыках их комарики унесли далеко-далеко в лес к здоровому дикому быку прямо под те яйки, которые спилили
Кто не читал, или не слушал аудиокнигу в .мp3 (https://goo.su/6BLV)https://goo.su/6BLV) ...
Воду из Мюнхаузена лить не будем...
(Песня-фельетон)
Григорий Дикштейн
Город маленький на юге,
Где в речах и страсть и пыл,
Где все знают друг о друге,
Даже то, что сам забыл...
Потянуло на "культуру":
Выставляют на газон
Знаменитую скульптуру
Под названьем Лаокоон.
В точности такую
В точь такую, как в Париже,
Но поменьше раза в три.
Мышцы разные наружу
Выпирают изнутри.
Хоть героев породили
Строй не тот, не та среда,
Но змею они давили,
Как ударники труда!
Их тела - глазам отрада,
Но напротив детский сад,
И, небось, видать из сада
Тыл, и профиль, и фасад!
Знать, кого-то пожурили,
Только явно неспроста -
Аккуратно обрубили
Неприличные места...
Вот тогда случилась драма,
И глазеть бежал народ,
Как белеет свежий мрамор
Там, где грешный был перед.
В академии, не ниже,
Был скандал от тех вестей
И... заказаны в Париже
Были копии частей...
Изготовлены с натуры,
Только, черти их дери,
Наша копия скульптуры
Чуть поменьше - раза в три…
А поскольку рядом дети -
Прочь шедевр мировой!
Лишь остались штуки эти
Как фонтанчик питьевой.
1978
Подоила раз по пьянке, а он сразу к ней привык
А это тот же скульптор, но в "некультурной" столице.
Правда, реставраторы занялись не гениталиями коней, а "приодели" фиговым листом Апполона.