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В Новороссийске отрезали гениталии скульптуре быка за чрезмерный натурализм

В Новороссийске отрезали гениталии скульптуре быка за чрезмерный натурализм (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 июня 2021 10:43
Сообщество : Жить в России
Метки: бык   видео   краснодарский край   мораль   скульптура   
1295
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Сложно быть скульптором в такое непростое время. Абстракции у публики вызывают негодование, реализм — шокирует откровенностью. Вот и пойми, что ваять...

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Метки: бык   видео   краснодарский край   мораль   скульптура   
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10k
Kucher 2 часа назад
Идиотизм. Надо и живым всем быкам отрезать письки, а коровам вымя. А то вдруг дети увидят.
Если в Новоросийске у местного начальства склонность к зоофилии и их возбужают гениталии животных, то не надо о людях судить по себе.
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−166
Bhaal 2 минуты назад
Варвары.
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13k
Toxictofa 8 минут назад
...а кто-то в категоричной форме утверждал, что по улицам и дети ходят, негоже им на такое смотреть....

Вот 100% толстые одинокие бабищи, которых никто не еб..т.
Делать больше некуй, ходят члены у статуй высматривают)
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33k
Лесли 🥰 19 минут назад
что по улицам и дети ходят, негоже им на такое смотреть.
Угу, а то насмотрятся и бегут рожать в 13))))) ну-ну. Херней страдают люди!
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290
Nane First NameLast 21 минуту назад
по улицам и дети ходят, негоже им на такое смотреть
==========
Идиоты. Они наверное думают что быки должны быть без яиц и крантика, а коровы без вымени? Уже ж у античных статуй пытались прикрывать причинные места. Но чтобы отрезать


Скульптору респект за реалистичность


А шизанутым желаю лучи поноса и чобы на природе на шашлыках их комарики унесли далеко-далеко в лес к здоровому дикому быку прямо под те яйки, которые спилили
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10k
Alex Полчаса назад
В Эрмитаж и Лувр не пускать этих членофобов!
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731
Hard.NET Полчаса назад
"Дети смотрят", блин.... Что за тяга к тому, чтобы что-то сломать....
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54
Лапата Лапота 37 минут назад
Что увидят дети такого чего нет в природе, пусть спрашивает интересуется...
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488
Миша 42 минуты назад
Напоминает всё это Лаокоон [М.Веллер - Легенды Невского проспекта]
Кто не читал, или не слушал аудиокнигу в .мp3 (https://goo.su/6BLV)https://goo.su/6BLV) ...
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81
Netroj 53 минуты назад
Бык во время кострации как бы стонал.
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43k
parallax 55 минут назад
Нью-йоркская биржа.

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6k
Дед Пихто Час назад
Ковид в Новороссийске мутировал и стал действовать на мозги??

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630
анатолий горленко Час назад
Так откуда же будем лить воду?
Воду из Мюнхаузена лить не будем...
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Час назад
Бедные дети...везде им гениталии показывают.... хорошо, что в интернеты пускают только совершеннолетних...
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7k
Izrin Maria Час назад
ЛАОКООН
(Песня-фельетон)

Григорий Дикштейн

Город маленький на юге,
Где в речах и страсть и пыл,
Где все знают друг о друге,
Даже то, что сам забыл...
Потянуло на "культуру":
Выставляют на газон
Знаменитую скульптуру
Под названьем Лаокоон.
В точности такую
В точь такую, как в Париже,
Но поменьше раза в три.
Мышцы разные наружу
Выпирают изнутри.
Хоть героев породили
Строй не тот, не та среда,
Но змею они давили,
Как ударники труда!

Их тела - глазам отрада,
Но напротив детский сад,
И, небось, видать из сада
Тыл, и профиль, и фасад!
Знать, кого-то пожурили,
Только явно неспроста -
Аккуратно обрубили
Неприличные места...

Вот тогда случилась драма,
И глазеть бежал народ,
Как белеет свежий мрамор
Там, где грешный был перед.
В академии, не ниже,
Был скандал от тех вестей
И... заказаны в Париже
Были копии частей...

Изготовлены с натуры,
Только, черти их дери,
Наша копия скульптуры
Чуть поменьше - раза в три…
А поскольку рядом дети -
Прочь шедевр мировой!
Лишь остались штуки эти
Как фонтанчик питьевой.

1978
Ссылка www.youtube.com
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1k
Йожык Час назад
По селу бежит доярка, а за нею бык бежит
Подоила раз по пьянке, а он сразу к ней привык
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1k
Йожык Час назад
З- зависть.
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11k
ss Час назад
Вообще-то этих "отрезал" нужно к психиатру для осмотра отправить. А то им такие картинки видятся!...
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541k
Alexey Berestenko Час назад
И это культурная столица!

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1k
Broscan Час назад
Ахахахахаха,себе чего не отрезали?!
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1k
The Dude Час назад
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