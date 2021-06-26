В Новороссийске отрезали гениталии скульптуре быка за чрезмерный натурализм



Дело в том, что скульптор создал быка уж больно реалистичным. Жители города по-разному отнеслись к появлению новой скульптуры. Кто-то шутил, что этот объект будет привлекать внимание туристов, а кто-то в категоричной форме утверждал, что по улицам и дети ходят, негоже им на такое смотреть.