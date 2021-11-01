На Кубани после незаконных требований морга тело женщины привезли к администрации города

Житель Тимашевска отчаялся добиться транспортировки тела матери на законных основаниях. Сотрудники Тимашевского морга не соглашались забрать покойную без мзды. Тогда россиянин привез носилки с телом усопшей к зданию районной администрации.

Стоя на коленях, он даже попытался записать видеообращение к президенту РФ, надеясь на него как на последнюю инстанцию.