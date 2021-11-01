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На Кубани после незаконных требований морга тело женщины привезли к администрации города

На Кубани после незаконных требований морга тело женщины привезли к администрации города (7 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Тимашевск   видео   деньги   краснодарский край   морг   погребение   похоронный бизнес   смерть   
2099
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Отчаявшийся сын покойной сообщил, что за транспортировку тела матери в морг тамошние работники запросили семь тысяч рублей, тогда как эта услуга должна быть бесплатной. Мужчина трое суток боролся с вымогателями и решился просить помощи у районной администрации.

Похороны - синоним слова "дорого". Однако родственники покойного, как правило, не стоят за ценой, стремясь достойно отправить в последний путь дорогого им человека. Зная об этом, многие погребальные конторы наживаются на убитых горем близких, вытягивая из них немаленькие суммы за самые мелкие услуги. Однако некоторые из них по определению должны быть бесплатными, в частности, транспортировка тела в морг. Но в городе Тимашевске (Краснодарский край) и эта служба стала платной. Морг организовал собственный похоронный дом, и соглашается принимать тела, которые доставляют сотрудники этой компании. Причем, по завышенным ценам.


Житель Тимашевска отчаялся добиться транспортировки тела матери на законных основаниях. Сотрудники Тимашевского морга не соглашались забрать покойную без мзды. Тогда россиянин привез носилки с телом усопшей к зданию районной администрации.

Стоя на коленях, он даже попытался записать видеообращение к президенту РФ, надеясь на него как на последнюю инстанцию.


Глава местной администрации Андрей Палий назвал эту ситуацию недопустимой и аморальной. В сообщении на странице Инстраграм он пообещал разобраться с этим инцидентом и работой морга в целом.


Mash сообщает, что чиновники администрации вызвали полицию, чтобы тело покойной в сопровождении силовиков доставили в морг.


Пользователи Сети поделились своим горьким опытом устройства похорон.


Нашлись и те, кто осудил россиянина за его акцию. Дескать, смог привезти тело к администрации, мог бы точно так же сам доставить его и в морг. Транспортировать - не значит, принять. Привезти труп можно, но если его откажутся забирать?


По словам главы администрации, сегодня должно состояться совещание, на котором будут обсуждаться вопросы похоронного бизнеса. Как считаете, уважаемые фишкяне, что-то в этой сфере может измениться в лучшую сторону?

Источник:

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Метки: Тимашевск   видео   деньги   краснодарский край   морг   погребение   похоронный бизнес   смерть   
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17  комментариев
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4k
livaneth 2 часа назад
Для прокурора работа. Просто взять показания со всех, кому пришлось хоронить своих родственников и в суд.
Большинство похоронили, заплатили, сколько потребовали и молчат. Хотят побыстрее забыть, как страшный сон. А если их вызвать повесткой в суд и спросить, сколько заплатили, то пересажать можно много кого.
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996
Оксид Бетона 10 минут назад
Администрация, как всегда, не в курсе! Имеют свою долю, будь уверен.
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6k
Trenzel2003 12 минут назад
Бизнес и сволочизм, два слова идущие бок о бок.
Бизнес и ничего святого.
Красота спасет мир, бизнес его погубит.
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8k
кот базилий 40 минут назад
Это уже не первая подобная "акция" и никаких изменений, все хотят денег.
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3k
portroy 47 минут назад
Я бы хотел чтобы мое тело утилизировали без доп. расходов для семьи. В идеале сразу после смерти уничтожили - в печку закинули безо всяких там гробов и пр. или в кислоте растворили. В эру соц. сетей и цифровых фото потомки смогут меня вспомнить просто зайдя в профиль на FB. Ездить на кладбища теперь нет нужды, ИМХО.
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2k
Moon24 Час назад
Правильно сделал . Аморален не его поступок а вымогателей . Нужно отстаивать свои права любыми способами и не быть покорными холуями
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243
Ххх Час назад
Скажите пожалуйста, может кто сталкивался,везде ценник морга завязан с весом умершего? И если какие то нормативы по поводу веса погибшего?
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2k
Урий Урьевич Час назад
Твари, конченые твари…
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1k
Шпиц Час назад
Шёл 21 год стабильности...
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3k
Light_of_freedom 2 часа назад
Ни когда не прогорит бизнес основанный на хлебе, водке и трупах...
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
Помню, на фишках уже было обсуждение хапуг из ритуалов, когда женщина привезла гроб к администрации. Меня долго убеждали, что похоронить человека легко, просто и недорого. И что никому ничего дополнительно платить не надо, мол, не оставят же на улице. Вот, полюбуйтесь...
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Я думаю, у мужика требовали деньги за вскрытие. Потому что доставка должна быть реально бесплатной, а вот все остальные процедуры (типа бальзамирования и проч) - за это реально берут деньги.
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−52
А. А. 2 часа назад
Не совсем понимаю степень проблемы. Вообще-то тело в морг обязана доставить полиция.
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