На Кубани после незаконных требований морга тело женщины привезли к администрации города

Отчаявшийся сын покойной сообщил, что за транспортировку тела матери в морг тамошние работники запросили семь тысяч рублей, тогда как эта услуга должна быть бесплатной. Мужчина трое суток боролся с вымогателями и решился просить помощи у районной администрации.
Похороны - синоним слова "дорого". Однако родственники покойного, как правило, не стоят за ценой, стремясь достойно отправить в последний путь дорогого им человека. Зная об этом, многие погребальные конторы наживаются на убитых горем близких, вытягивая из них немаленькие суммы за самые мелкие услуги. Однако некоторые из них по определению должны быть бесплатными, в частности, транспортировка тела в морг. Но в городе Тимашевске (Краснодарский край) и эта служба стала платной. Морг организовал собственный похоронный дом, и соглашается принимать тела, которые доставляют сотрудники этой компании. Причем, по завышенным ценам.
Житель Тимашевска отчаялся добиться транспортировки тела матери на законных основаниях. Сотрудники Тимашевского морга не соглашались забрать покойную без мзды. Тогда россиянин привез носилки с телом усопшей к зданию районной администрации.
Стоя на коленях, он даже попытался записать видеообращение к президенту РФ, надеясь на него как на последнюю инстанцию.
«Обращение к Путину!»— Press Focus (@Press_Focusnik) October 31, 2021
Родственник привез труп женщины к администрации Тимашевского р-на, Краснодарского края. Жители сообщают, что те кто хоронят своих близких, сталкиваются с вымогательством 7 тыс.руб за бесплатную перевозку трупа из бюро судебно-медицинской экспертизы в морг. pic.twitter.com/KBVK2inzLH
Глава местной администрации Андрей Палий назвал эту ситуацию недопустимой и аморальной. В сообщении на странице Инстраграм он пообещал разобраться с этим инцидентом и работой морга в целом.
Mash сообщает, что чиновники администрации вызвали полицию, чтобы тело покойной в сопровождении силовиков доставили в морг.
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Пользователи Сети поделились своим горьким опытом устройства похорон.
Нашлись и те, кто осудил россиянина за его акцию. Дескать, смог привезти тело к администрации, мог бы точно так же сам доставить его и в морг. Транспортировать - не значит, принять. Привезти труп можно, но если его откажутся забирать?
По словам главы администрации, сегодня должно состояться совещание, на котором будут обсуждаться вопросы похоронного бизнеса. Как считаете, уважаемые фишкяне, что-то в этой сфере может измениться в лучшую сторону?
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Большинство похоронили, заплатили, сколько потребовали и молчат. Хотят побыстрее забыть, как страшный сон. А если их вызвать повесткой в суд и спросить, сколько заплатили, то пересажать можно много кого.
Бизнес и ничего святого.
Красота спасет мир, бизнес его погубит.