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Что там вытекает: ТОП-10 дойных растений

Что там вытекает: ТОП-10 дойных растений (12 фото)

Автор:
12 мая 2021 13:36
Сообщество : Факты
Метки: добыча   интересное   природа   растения   сок   факты   
1312
12

Да, вы не ослышались - и растения бывают дойными. Конечно, березовый сок знает практически каждый, но не одни березы служат на ниве "дойки", выдавая сгущенку, керосин, сладости...

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Метки: добыча   интересное   природа   растения   сок   факты   
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7  комментариев
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2k
Максим Час назад
Самый полезный сок даёт голубая агава, а это всё баловство
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3k
Dmitry_61rus 17 минут назад
А как же канифоль? Сосновая которая? Она и сейчс много где применяется.
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Dmitry_61rus 18 минут назад
Дерево Musanga smithii, растущее в Африке, напоит вас водой
Ага, только до веток остается добраться.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Те, кто постарше, должны помнить,что в качестве каучуконоса в СССР использовался Бересклет бородавчатый. У лесхозов был план по заготовке.
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17
tutu Час назад
да с любого дерева не сок так смола
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