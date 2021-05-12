Что там вытекает: ТОП-10 дойных растений

Сок дерева из семейства тутовых - жидкость молочно-белого цвета похожа на густые сливки, а по вкусу – на сгущенное молоко. Жители пьют его, т.к. оно несколько дней не портится даже на жаре, а из его воска (жира на поверхности) делают свечи и жвачку