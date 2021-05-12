Что там вытекает: ТОП-10 дойных растений

Да, вы не ослышались - и растения бывают дойными. Конечно, березовый сок знает практически каждый, но не одни березы служат на ниве "дойки", выдавая сгущенку, керосин, сладости...
Сок дерева из семейства тутовых - жидкость молочно-белого цвета похожа на густые сливки, а по вкусу – на сгущенное молоко. Жители пьют его, т.к. оно несколько дней не портится даже на жаре, а из его воска (жира на поверхности) делают свечи и жвачку
Всемирно известное каучуковое дерево - капает латексным соком, который затем перерабатывают и получают каучук
Сок, а точнее смолу, этого растения, произрастающего в основном в Индии. спокойно можно заливать в качестве дизельного топлива. Одно дерево даёт примерно 50 литров топлива в год.
Гуммиарабик - это смола акации. Ее собирают и используют в пищей промышленности, для художников (входит в состав красок) и для изготовления керамики.
Так вот это камедь вишневого дерева весьма полезна для организма - дает чувство насыщения за счет разбухания, а также понижает уровень вредного холестерина в крови, стабилизирует уровень сахара, помогает при заболеваниях желудка.
Дерево Musanga smithii, растущее в Африке, напоит вас водой - стоит отломать ветку и можно высасывать воду, скопившуюся в полостях
В Австралии воду накапливает Квислендское бутылочное дерево
Лозу весной надрезают. сок собирают и применяют в медицине и диетологии.
Кустарник рода Астрагал (Astragalus) из семейства Бобовых, выделяет выделяет камедь, которую применяют в медицине как связывающее вещество и эмульгатор. А кроме того, при печатании рисунков на ткани, в кондитерском производстве.
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Ага, только до веток остается добраться.