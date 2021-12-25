Любопытные и редкие находки из мира природы

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В жизни можно хоть каждый день делать открытия - и каждое может быть удивительнее другого. Люди из этой подборки сделали интересные и странные находки в мире природы, и не могли не поделиться этим в соцсетях.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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