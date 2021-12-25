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Любопытные и редкие находки из мира природы

Любопытные и редкие находки из мира природы (22 фото)

Автор:
25 декабря 2021 09:00
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   интересное   находка   находки   подборка   природа   растения   фото   
600
22
В жизни можно хоть каждый день делать открытия - и каждое может быть удивительнее другого. Люди из этой подборки сделали интересные и странные находки в мире природы, и не могли не поделиться этим в соцсетях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   интересное   находка   находки   подборка   природа   растения   фото   
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2  комментария
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1k
Froll 42 минуты назад
Больше всего поразила мандаринка, подсвеченная лампочкой.
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−10
dot Час назад
а я сначала подумал что это маленький банан
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