Любопытные и редкие находки из мира природы

В жизни можно хоть каждый день делать открытия - и каждое может быть удивительнее другого. Люди из этой подборки сделали интересные и странные находки в мире природы, и не могли не поделиться этим в соцсетях.

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Мандаринка, подсвеченная лампочкой 0 Источник:

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"Наш лимон размером с ананас" 0 Источник:

Цветная индийская кукуруза 0 Источник:

Минерал лабрадор, который выглядит как крыло бабочки 0 Источник:

Фиолетовый гриб 0 Источник:

Семья спасла маскового дакниса, который запутался в сетке 0 Источник:

"На нашем заднем дворе выросло такое инопланетное яблоко" 0 Источник:

Спаржа "альбинос" в супермаркете 0 Источник:

Гусеница американской белой бабочки 0 Источник:

Зубы акул, найденные в заповеднике Шарк Тут Айленд, США, 50 лет назад 0 Источник:

Моллюск возрастом 100 лет с Большого Барьерного рифа 0 Источник:

Тыква, похожая на арбуз 0 Источник:

На растении-суккуленте вырос интересный цветок 0 Источник:

Капли воды на паутине 0 Источник:

Крошечный ананасик 0 Источник:

"Улитки из моего аквариума съели лист, но оставили жилки" 0 Источник:

Стручок растения похож на странное насекомое 0 Источник:

Эти круги образовались на груше от дождевой воды 0 Источник:

Задняя сторона паучьего гнезда, заполненного маленькими паучками 0 Источник:

Крошечный капли росы по краешкам листьев 0 Источник: