FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 592 поста • 75 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Странная "гулящая" пальма

Странная "гулящая" пальма

Автор:
19 июля 2023 19:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: биология   деревья   забавное   интересное   растения   странное   факты   
1060
5

А знали ли вы, что на нашей планете существует пальма, которая кажется "гуляющей" сама по себе? Нет, это не шутка, а научно подтверждённый факт.

Итак, посмотрите на Сократею обнажённокоренную (Socratea exorrhiza) – народом называемую "ходячей" пальмой из-за её удивительных корней, которые выползают над поверхностью земли и напоминают ноги или даже укрытия местных жителей.


×
×

Хотя, на самом деле, эта пальма не ходит и имеет всего лишь внешний вид дерева с причудливыми "конечностями", до сих пор остается загадкой, почему она обладает такой особенностью. Существуют две основные гипотезы.

Первая гипотеза гласит, что эти корни могут служить "сваями" во время сезона дождей, когда местность затапливается. Ведь пальма произрастает во влажных тропических лесах Южной Америки, и эта гипотеза имеет свою логику. Но исследования показали, что пальма не растёт на болотах и спокойно процветает даже на тех участках, которые никогда не затапливаются.

Более элегантную гипотезу предложили позже, и здесь речь идет о солнечном свете. Но не самом свете, а о борьбе за него. Как вы, безусловно, знаете, одним из ключевых компонентов фотосинтеза (наряду с водой и углекислым газом) является свет. В лесу идет постоянная борьба за доступ к свету.

Согласно этой гипотезе, благодаря таким "опорам" пальме не обязательно развивать массивный ствол, чтобы достигнуть значительной высоты. В гонке к солнцу, когда нужно опередить конкурентов, это значительно экономит время и ресурсы, позволяя пальме расти быстрее своих соперников.


Местные жители этого региона очень любят эту пальму. Ее плоды съедобны, древесина используется для строительства жилищ, а листья отлично подходят для создания навесов. Археологи обнаружили остатки древних жилищ, в которых сохранились отпечатки пальмовых листьев, что свидетельствует о том, что люди подружились с этой "ходячей" пальмой еще в каменном веке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: биология   деревья   забавное   интересное   растения   странное   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Ivan 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

132994



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - не перепутать!

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#забавно#удивительно#машина#подборка#фильм#милота#Китай
#животные#интересно#Юмор#дети#Ynews#Еда#природа#красота#собака#позитив
#интересное#люди#факты#новости#Россия#кино#история#ДТП#драка#США
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться