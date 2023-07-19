Странная "гулящая" пальма

Более элегантную гипотезу предложили позже, и здесь речь идет о солнечном свете. Но не самом свете, а о борьбе за него. Как вы, безусловно, знаете, одним из ключевых компонентов фотосинтеза (наряду с водой и углекислым газом) является свет. В лесу идет постоянная борьба за доступ к свету.

Согласно этой гипотезе, благодаря таким "опорам" пальме не обязательно развивать массивный ствол, чтобы достигнуть значительной высоты. В гонке к солнцу, когда нужно опередить конкурентов, это значительно экономит время и ресурсы, позволяя пальме расти быстрее своих соперников.



