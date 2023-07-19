Странная "гулящая" пальма

А знали ли вы, что на нашей планете существует пальма, которая кажется "гуляющей" сама по себе? Нет, это не шутка, а научно подтверждённый факт.
Итак, посмотрите на Сократею обнажённокоренную (Socratea exorrhiza) – народом называемую "ходячей" пальмой из-за её удивительных корней, которые выползают над поверхностью земли и напоминают ноги или даже укрытия местных жителей.
Хотя, на самом деле, эта пальма не ходит и имеет всего лишь внешний вид дерева с причудливыми "конечностями", до сих пор остается загадкой, почему она обладает такой особенностью. Существуют две основные гипотезы.
Первая гипотеза гласит, что эти корни могут служить "сваями" во время сезона дождей, когда местность затапливается. Ведь пальма произрастает во влажных тропических лесах Южной Америки, и эта гипотеза имеет свою логику. Но исследования показали, что пальма не растёт на болотах и спокойно процветает даже на тех участках, которые никогда не затапливаются.
Более элегантную гипотезу предложили позже, и здесь речь идет о солнечном свете. Но не самом свете, а о борьбе за него. Как вы, безусловно, знаете, одним из ключевых компонентов фотосинтеза (наряду с водой и углекислым газом) является свет. В лесу идет постоянная борьба за доступ к свету.
Согласно этой гипотезе, благодаря таким "опорам" пальме не обязательно развивать массивный ствол, чтобы достигнуть значительной высоты. В гонке к солнцу, когда нужно опередить конкурентов, это значительно экономит время и ресурсы, позволяя пальме расти быстрее своих соперников.
Местные жители этого региона очень любят эту пальму. Ее плоды съедобны, древесина используется для строительства жилищ, а листья отлично подходят для создания навесов. Археологи обнаружили остатки древних жилищ, в которых сохранились отпечатки пальмовых листьев, что свидетельствует о том, что люди подружились с этой "ходячей" пальмой еще в каменном веке.
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