Voiture, гори: весело французы встречают новый год

736
3
1
Это уже традиционная национальная забава. В новогоднюю ночь по всей стране заполыхали сотни автомобилей.
Тупизму окраино-погромщиков нет предела: "железные кони" обычных граждан, среди которых м.б. те же оппи "желтые жилеты" , - чем виноваты то???
Тупизму окраино-погромщиков нет предела: "железные кони" обычных граждан, среди которых м.б. те же оппи "желтые жилеты" , - чем виноваты то???
Об этом сообщил BFM TV со ссылкой на главу французского МВД Жеральда Дарманена. Министр уточнил, что количество сожженных транспортных средств за ночь с пятницы, 31 декабря, на субботу, 1 января, достигло 874.
Что радует, это меньше по сравнению с предыдущими годами — к примеру, в 2019 году неизвестные спалили свыше 1300 машин. Дарманен также рассказал, что за ночь в стране были задержаны более 440 человек, из них под стражу были взяты около 380 хулиганов. При этом число случаев нападения на сотрудников полиции снизилось.
Глава ведомства выразил сердечную благодарность доблестным сотрудникам полиции и жандармерии, патрулировавшим улицы городов в праздничную ночь.
Источник:
Ссылки по теме:
- В следующем году россияне смогут сами "штрафовать" друг друга
- Госдума ввела уголовное наказание для лихачей на дорогах
- Важное о деликатном положении: баланс между рабочим процессом и декретным отпуском
- В Думу внесли проект закона об «уголовке» для лихачей
- 12 странных и нелепых законов со всего мира
24
Понравилось24
Новости партнёров
Интересно - она будет французское быдло жизни учить как она учила Русских из своего инстаграмчика?
каско должна, наверное, платить...