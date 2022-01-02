Voiture, гори: весело французы встречают новый год

Что радует, это меньше по сравнению с предыдущими годами — к примеру, в 2019 году неизвестные спалили свыше 1300 машин. Дарманен также рассказал, что за ночь в стране были задержаны более 440 человек, из них под стражу были взяты около 380 хулиганов. При этом число случаев нападения на сотрудников полиции снизилось.