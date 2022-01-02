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Voiture, гори: весело французы встречают новый год

Voiture, гори: весело французы встречают новый год (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 15:10
Метки: Правo   закон   мораль   порядок   страна   
736
3
1
Это уже традиционная национальная забава. В новогоднюю ночь по всей стране заполыхали сотни автомобилей.
Тупизму окраино-погромщиков нет предела: "железные кони" обычных граждан, среди которых м.б. те же оппи "желтые жилеты" , - чем виноваты то???

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Метки: Правo   закон   мораль   порядок   страна   
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13k
Вася 5 часов назад
производители, продавцы и сервисы авто

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13k
Владислав Грецов Минуту назад
весело...но явно не всем...
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10k
Джон Уик 2 часа назад
У каждых свои традиции. Но у французов веселие прям таки зашкаливает.
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4
ПанПропаныч Джон Уик Час назад
в любой непонятной ситуации жги бибики, разваливай бастилии :)
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9k
costa 3 часа назад
Ой бедная дочка то Пескова, как же она там сирая выживает то?!
Интересно - она будет французское быдло жизни учить как она учила Русских из своего инстаграмчика?
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5k
schmubu 3 часа назад
вот мне интересно, как французские страховые фирмы это рассматривают? платят они или нет?
каско должна, наверное, платить...
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39k
Сергей 3 часа назад
У лягушатников партизаны завелись.
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4
ПанПропаныч Сергей Час назад
у лягушатников мавры завелись, а жизни мавров важны :)
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11k
котегRUS 4 часа назад
Да вообще по барабану, пусть они там хоть на головах ходят..))
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125k
Аааа 4 часа назад
что ж, надо еще больше арабов и черножопых завозить
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