Подсчет волн, прогулки с пустым чемоданом, нежеланные «рыжики» и другие странные традиции Нового года

Немцы обожают праздники и отмечают их почти с таким же размахом, как и россияне. Есть у них забавная традиция: вскакивать с первым ударом часов на стул и спрыгивать с него с последним. Правда, исполнение даже такого незамысловатого трюка не рекомендовано тем, кто уже предварительно поприветствовал Новый год горячительными напитками. Ибо чревато травмами.

В отдельных местах Баварии и Баден-Вюртемберга есть интересный обычай приветствия новогодней ели: народ группами ходит по домам знакомых и восхваляет их праздничное деревце. Попутно получая за похвалы рюмочку шнапса или чего покрепче. Такие хождения могут растянуться на целый день. Особенно популярным этот способ праздничного времяпрепровождения стал в последние годы у молодежи.