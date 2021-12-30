Подсчет волн, прогулки с пустым чемоданом, нежеланные «рыжики» и другие странные традиции Нового года

Новый год уже присел на пороге, ожидая, когда ему откроют дверь и достойно встретят. Но не только оливье единым, салютом, елкой и мандаринами, как у нас, прекрасен этот праздник.
В разных странах существуют разные новогодние традиции, которые иностранцам могут показаться нелепыми и даже дикими. В то время как местные жители их любят и стараются максимально строго соблюдать.
Жители Дании торжественно разбивают на пороге дома родных и близких старую посуду, желая таким образом хозяевам благополучия и удачи. Изначально требовалось бросать тарелки и кружки в двери, но со временем традиция несколько видоизменилась из-за ненужной порчи имущества и даже несчастных случаев – незапланированных порезов и ударов.
Немцы обожают праздники и отмечают их почти с таким же размахом, как и россияне. Есть у них забавная традиция: вскакивать с первым ударом часов на стул и спрыгивать с него с последним. Правда, исполнение даже такого незамысловатого трюка не рекомендовано тем, кто уже предварительно поприветствовал Новый год горячительными напитками. Ибо чревато травмами.
В отдельных местах Баварии и Баден-Вюртемберга есть интересный обычай приветствия новогодней ели: народ группами ходит по домам знакомых и восхваляет их праздничное деревце. Попутно получая за похвалы рюмочку шнапса или чего покрепче. Такие хождения могут растянуться на целый день. Особенно популярным этот способ праздничного времяпрепровождения стал в последние годы у молодежи.
Французы готовят специальный королевский пирог и совмещают приятное с полезным: наслаждаются десертом с нежным ореховым кремом и развлекаются. Да-да, поскольку в пирог заранее помещаются монетка, боб и маленькая фигурка. Кому она достанется, тот и будет королем или королевой праздничного вечера.
Перед праздниками витрины магазинов Италии алеют. И неудивительно, ведь у этих темпераментных граждан красный – цвет праздника. И одеяние обязательно должно быть таким, ведь удача любит смельчаков. К слову, новые прекрасные-красные наряды приходят на смену старым вещам, которые итальянцы выбрасывают прямо из окон. Поэтому в праздничные дни в этой стране во время прогулок надо проявлять осторожность. А еще в Италии считается очень хорошим предзнаменованием встреча горбатого старика в первые дни года.
Британцы со свойственной им скрупулезностью стараются позаботиться и об уходящем годе: открывают дверь и прощаются. А если на приветливо распахнутую дверь отреагирует гость, желательно темноволосый мужчина, запасшийся хлебом и солью, то удача в Новом году будет литься просто рекой. У влюбленных в новогоднюю ночь под бой часов принято целоваться под омелой.
Шотландцы очень тщательно подбирают гостя, которому предоставляется право первым войти в дом в наступившем году. Если брюнет мужского пола встречается с радостью, то блондинку или женщину с рыжими волосами могут и не пустить: дескать, они приносят неудачи (видимо, сказывается многовековая вера в ведьм).
Не прочь понежничать и болгары. У них даже есть специальное определение для этого – «время поцелуев» – три минуты после боя часов, когда отключают свет, и можно (и даже нужно) поцеловать симпатичного тебе человека из числа присутствующих. Естественно, все произошедшее за 3 минуты должно остаться в секрете.
Болгары считают кизил растением, способным отгонять злых духов, болезни и невзгоды. Кизиловые веточки они украшают и похлопывают друг в друга по спине в праздники.
Прагматичные греки встречают праздник традиционным разбиванием граната. Чем больше зернышек разлетится после удара о порог, тем больше будет денег, а также радостных счастливых дней в будущем году. Придя в гости, жители Греции оставляют на пороге камешек, желая хозяевам такого же тяжелого кошелька.
Жители стран Латинской Америки одинаково обожают новогодние праздники. Хотя традиции в разных из них тоже разнятся. К примеру, мексиканцы и жители Эквадора делают чучело, имитирующее человека (иногда даже конкретного), набивают газетами и ненужными бумагами, одевают и сжигают, зачитывая завещание чучела – список всего самого плохого, что случилось в уходящем году.
Испанцы по традиции съедают под бой 12 виноградинок, загадывая при этом 12 желаний. Отлично придумано, ведь так шансы на исполнение хотя бы нескольких значительно возрастают.
Бразильцы отправляются на пляж и преодолевают 7 волн, после каждой загадывая желание.
У аргентинцев имеется забавный обычай оббегать дом с пустым чемоданом в руках. В крайнем случае можно совершить забег вокруг праздничного стола: это сулит спринтеру в наступающем году много путешествий и увлекательных приключений. Еще одна новогодняя развлекуха жителей Аргентины – избавляться от ненужных бумаг: счетов, заметок, квитанций и всего такого подобного. Но тут важно не переусердствовать в запале и не избавиться в ажиотаже от какого-нибудь ценного архива, не подлежащего восстановлению.
В Китае дата наступления Нового года не фиксированная, а плавающая и приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Китайцы верят, что праздник надо встретить максимально ярко и широко, чтобы таким же был и грядущий год – щедрым, богатым, благополучным и веселым.
Есть в разных странах и традиции, которые совершенно не поддаются логическому объяснению. И если стремление перуанских девушек, желающих выйти замуж, нарядиться во все золотое еще можно понять, то как объяснить тот факт, что австралийцы для привлечения удачи стараются посильнее изгваздаться в саже? Венгры под бой часов свистят, в том числе в дудки, рожки и свистки. Так творится новогоднее венгерское безумие для привлечения удачи.
А жители Океании не забывают о защите и придумывают новое имя, чтобы обезопасить себя от злых духов, шатающихся в поисках свежих душ по земле в первый день года. Сообщить его можно только близким, тихонько, на ушко. А дальше уже можно не бояться, ведь жизнь продолжается, и наступивший год обязательно будет лучше, чем ушедший.
А у вас в семье есть какие-нибудь интересные новогодние традиции и обычаи?
Источник:
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