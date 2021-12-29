Самые обычные вещи, которые запрещены в Северной Корее

На черном рынке достать ее возможно, если есть связи и покупатель не боится риска. Но воспользоваться краской можно только при условии, что она натурального (то есть черного) цвета. Ни учащиеся, ни замужние северокорейские женщины не имеют права на длинные волосы и их, конечно же, запрещено красить. Мужские волосы также регламентируются по длине - не больше двух см, а для пожилых - не больше 3 см.