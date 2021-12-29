Самые обычные вещи, которые запрещены в Северной Корее

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Эта страна стоит особняком в ряду прочих: ее жители лишены большинства гражданских прав, они ведут более, чем скромный образ жизни. Даже в СССР, за "железным занавесом", и то было больше информации о внешнем мире.
Жители Северной Кореи лишены множества вещей и возможностей, которые для практически каждой страны кажутся совершенно обычными. Да что уж сказать... говорить им можно тоже по расписанию, а думать только шепотом. Чего лишены жители этой самой закрытой страны?
Ёлка и Рождество
Северная Корея - это атеистическое государство, где строго запрещены все формы религиозного служения, которые не подконтрольны государству. Никакой красивой рождественской ели в этом государстве - ведь это символ религиозного праздника. Никаких атрибутов на улицах и площадях, никакой предпраздничной атмосферы. Тот, кто осмелится поставить дома рождественскую елку, может получить тюремный срок. Можно оказаться в тюрьме даже просто за покупку Библии.
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Краска для волос
На черном рынке достать ее возможно, если есть связи и покупатель не боится риска. Но воспользоваться краской можно только при условии, что она натурального (то есть черного) цвета. Ни учащиеся, ни замужние северокорейские женщины не имеют права на длинные волосы и их, конечно же, запрещено красить. Мужские волосы также регламентируются по длине - не больше двух см, а для пожилых - не больше 3 см.
За решетку из-за песен
Никаких массовых развлекательных мероприятий и крупных музыкальных концертов в Северной Корее не предусмотрено. Музыка, разрешенная к прослушиванию, должна быть одобрена лидером страны, а список запрещенных правительством песен очень и очень велик. Власти всегда на страже, чтобы уберечь народ от вредного влияния запада, поэтому запрещены и музыка, и фильмы, и журналы, кроме тех, что созданы специально для местного населения.
Фастфуд
Всемирная сесть фастфуда Макдональдс также не попала в страну из-за санкций. Есть в столице Северной Кореи места, где за очень большие деньги можно купить гамбургер и картошку-фри. И вот так, еда для перекуса на бегу, стала в этой стране предметом роскоши и прямо-таки символом свободы выбора.
Кока-Кола
Это самый узнаваемый бренд в стране. И в Северной Корее он практически неизвестен. Жители, которые ходят в магазины, не могут узнать о существовании этого напитка из-за введенных в образовании Северокорейского государства санкций. Да, в специальных магазинах и дорогих ресторанах можно купить аналог, но он очень далек от оригинала.
Конечно это не все запреты, существующие в Северной Корее, список длинный и унизительный для граждан этой страны. Там даже джинсы запрещены, ведь это слишком западная одежда. А женщинам запрещено пользоваться не только краской для волос, но и современными гигиеническими средствами! И уж конечно и речи быть не может об айфонах, вай-фае, спортивных машинах, сигаретах и прочим, что позволяют себе политические лидеры страны.
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Метки: Жизнь Северная Корея закон запреты интересное кндр люди
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Новости партнёров
Вот вам на фотках длинные волосы у женщин. А вот ссылка на христианскую церковь, где спокойно можно взять Библию:
https://koryogroup.com/travel-guide/chilgol-church-north-korea-travel-guidehttps://koryogroup.com/travel-guide/chilgol-church-north-korea-travel-guide
А Новый Год не отмечают во всей Азии.
Другого разумного объяснения, зачем на фишках регулярно появляется это глупое дерьмо, у меня нет.
Мляха буха, ну сколько можно?! А завтра ещё и Бэседер выложит свои идиотские шутки.
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Корея давно бы была уже одной - если бы её половина не была оккупирована.
Забыл автор написать
Вот там заруба начнётся
Все потребности и хотелки должны быть сведены для до минимума.
И страх. За всё - за слова, за взгляд, за мысли.
Иначе как заставить людей работать за еду и скудную одежду.
Ведь свободный рынок и тоталитаризм не совмещаются.
И всё это с только одной целью - сохранить власть.
Кстати если она рухнет там, это п.и.з.д.е.ц будет. Сколько накопилось за эти десятилетия.
И сильно напрягает, что у них есть ядерное оружие в этом случае.
Особенно насчет гигиенических средств, сигарет, длинных волос у женщин (куда нахрен еще надо длиннее, чем на последнем фото?).
Будьте добры, приведите ссылки на статьи законов.
А Кока-кола... Уверен, что есть лимонады (вернее, газированные напитки) местные, которые в 100 раз натуральнее и менее вредны. Не много они и потеряли, просто запретный плод сладок, как убедились и в России, после СССР.
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Врешь же
Кстати, на данный момент недельный тур в КНДР обходится всего в 850-900 долларов в очень даже неплохом отеле
в интернете нет никаких фотографий выложенных людьми, я не видел ни одного пользователя из Сев. Кореи в сети.. Все фото, что в сети в google картах, явно сделаны проф. фотографом...в ютубе нет ни одного видеоролика от корейца, о жизни в стране..
Вобщем я не знаю, вру я или нет, информация о КНДР по косвенным источникам..
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Я тебе открою очень сильную магию
Но только ты не кому ни слова
Такое мощное колдунство в России запрещено
https://www.otkrytie.ru/korea-northhttps://www.otkrytie.ru/korea-north