FISHKINET
Сообщество RealFishki 150 постов • 18 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Самые обычные вещи, которые запрещены в Северной Корее

Самые обычные вещи, которые запрещены в Северной Корее (7 фото)

Автор:
29 декабря 2021 15:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Северная Корея   закон   запреты   интересное   кндр   люди   
2897
7
Эта страна стоит особняком в ряду прочих: ее жители лишены большинства гражданских прав, они ведут более, чем скромный образ жизни. Даже в СССР, за "железным занавесом", и то было больше информации о внешнем мире.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Жизнь   Северная Корея   закон   запреты   интересное   кндр   люди   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Bill 2 часа назад
Странно что нет ссылки на помойку DailyMail.
Вот вам на фотках длинные волосы у женщин. А вот ссылка на христианскую церковь, где спокойно можно взять Библию:
https://koryogroup.com/travel-guide/chilgol-church-north-korea-travel-guidehttps://koryogroup.com/travel-guide/chilgol-church-north-korea-travel-guide
А Новый Год не отмечают во всей Азии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
18k
Mexanik79 3 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus 7 минут назад
Угу, и репостер скромно замял тему перовисточника этих тайных знаний - южнокорейские агитационные листки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юр21 22 минуты назад
И как же они там без гамбургеров и сососолы...
Печалюсь за них...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Злобный Члегр Полчаса назад
А еще там женщинам запрещено брить ноги и подмышки. Голову можно мыть только раз в месяц. Пердеть в автобусах можно только мужчинам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Пётровыч Полчаса назад
Есть на ютубе репортаж скрытой камерой и с интервью оттуда, законы законами, но подпольные магазины с западными плюшками там процветают, через Китай завозят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Ashabad 58 минут назад
Я тут подумал: а может это скрытая реклама Северной Кореи? Ну, типа, работают северокорейские Петров и Боширов. Это именно они накидывают в постах на фишках (и не только на фишках) куча всякого идиотизма и вранья про Северную Корею. Люди это видят, понимают, что их хотят в очередной раз нае... эта... обмануть. А значит в Северной Корее всё прекрасно. И люди начинают наоборот любить Северную Корею с идеологией чучхе и династией Кимов у власти.
Другого разумного объяснения, зачем на фишках регулярно появляется это глупое дерьмо, у меня нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
Faithless 59 минут назад
Что за чушь? Автор, ну новый год через 2 дня, ну н.а.х.у.я. ты бред этот постишь?! Ну акстись ты, малахольный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Максим Час назад
длинные волосы запрещены? последнее фото из поста. балобол детектед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Ashabad Час назад
В Северной Корее есть традиция: каждое утро Ын расстреливает из зенитки два эшелона девствениц.
Мляха буха, ну сколько можно?! А завтра ещё и Бэседер выложит свои идиотские шутки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
874
vijilante Час назад
Пля... Даже представить себе не могу,что там произойдет когда главный узкоплёночный недоносок внезапно сдохнет и каким-то чудом людям станет доступна СВОБОДА ! Ведь козе понятно,что вечно это дерьмо продолжатся не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Вполне разумные и полезные запреты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ловите наркомана! Час назад
А секс в Северной Корее есть?
Забыл автор написать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SavageTi 2 часа назад
Короче, если в двух словах: все то, что можно Пухляшу - запрещено для всех остальных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Netyn 2 часа назад
Столько вранья в одном посте давно не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Самое интересное начнется, когда последний Ким умрёт.... Ведь у него нет наследников.
Вот там заруба начнётся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 2 часа назад
При этом в Северной Корее живут амые счасливые люди на Земле. Просто они не знают, что может быть как то по другому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
536
Leonid 2 часа назад
Господи, кто это писал? пост ради поста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis 2 часа назад
Гнобить граждан по полной это нормально для тоталитарного государства.
Все потребности и хотелки должны быть сведены для до минимума.
И страх. За всё - за слова, за взгляд, за мысли.
Иначе как заставить людей работать за еду и скудную одежду.
Ведь свободный рынок и тоталитаризм не совмещаются.
И всё это с только одной целью - сохранить власть.
Кстати если она рухнет там, это п.и.з.д.е.ц будет. Сколько накопилось за эти десятилетия.
И сильно напрягает, что у них есть ядерное оружие в этом случае.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
453
Карл Такойто onebibis Час назад
Да ничего там не будет. Сама власть у них не рухнет,они до такой степени затравленны,зазомбированы и под колпаком у спецслужб что ни о какой революции там речи идти не может. Ну если по тем или иным причинам скончается Ким, естественной смертью или не очень естественной,ну народ пооплакивает его какое то время,и примет нового вождя-который возможно будет более адекватный и смягчит режим и риторику,а возможно и нет,но в любом случае бомбы сбрасывать никто не будет. Они же всё таки не африканская диктатура где полуграмотные обдолбанные людоеды с автоматами бегают,у них свое Кгб, тотальная слежка,контроль и дисциплина. В таком режиме никто не позволит шмалять ракетами направо и налево, у них хоть и суровый тоталитаризм но они не больные самоубийцы,они понимают что примени они ядерное оружие их страну тут же уничтожат вместе со всем населением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Luc72 2 часа назад
Пруфы где?
Особенно насчет гигиенических средств, сигарет, длинных волос у женщин (куда нахрен еще надо длиннее, чем на последнем фото?).
Будьте добры, приведите ссылки на статьи законов.

А Кока-кола... Уверен, что есть лимонады (вернее, газированные напитки) местные, которые в 100 раз натуральнее и менее вредны. Не много они и потеряли, просто запретный плод сладок, как убедились и в России, после СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото) Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото) Жуткие звонки в 911 Жуткие звонки в 911 Почему иглу эскимосов не тают, даже когда внутри +20 градусов Почему иглу эскимосов не тают, даже когда внутри +20 градусов "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию 20+ вещей, которые стоит сделать хотя бы раз в жизни 20+ вещей, которые стоит сделать хотя бы раз в жизни 22 любопытные находки людей в обычной жизни 22 любопытные находки людей в обычной жизни
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81714



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?
1
73
Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
0
251
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
Набирающие популярность в сообществах
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
0
16
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
Лучшие рождественские ярмарки Европы
0
2
Лучшие рождественские ярмарки Европы
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#прикол#интересное#фильм#сша#полиция#Россия#криминал
#Юмор#животные#ватермарк#Ynews#приколы#автомобили#автомир#актеры#аварии#общество
#интересно#кино#факты#подборка#в мире#смешные#новый год#картинки#дтп#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться