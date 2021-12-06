12 странных и нелепых законов со всего мира

До недавнего времени в Северансе, штат Колорадо, США, существовал закон, согласно которому бросать снежки было незаконно. Эту часть закона отменили в 2018 году, после того, как 9-летний Дейн Бест выступил на заседании городского совета: "Я просто хочу бросать снежки и не попадать в неприятности," - заявил мальчик на выступлении. Когда мальчика спросили, кто будет его первой мишенью после отмены закона, он указал на своего младшего брата.