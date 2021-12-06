12 странных и нелепых законов со всего мира

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На протяжении всей истории власти издают различные законы, направленные на защиту общества. Некоторые из них устаревают и отменяются, а другие продолжают действовать. Посмотрим на подборку странных и нелепых законов, которые до недавнего времени существовали или действуют до сих пор. Вы знали, например, что в Аризоне нельзя оставлять ослов в ванне, а в Англии запрещено нести лосося при подозрительных обстоятельствах?
1. В штате Северная Каролина запрещено играть в Бинго выпившим и больше 5 часов
В США много любителей игры в Бинго. Только в штате Северная Каролина игроков ждут строгие правила - чему многие не рады. В этом штате запрещено находиться на игре в состоянии алкогольного опьянения, а также, по закону игры ограничены всего пятью часами.
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2. В Вирджинии нельзя собирать сладости на Хэллоуин, если вы старше 14-ти
Чесапик-Сити в Вирджинии ввел ограничение на Хэллоуин - его разрешено отмечать только до 8 вечера, а далее действует комендантский час. Кроме того, если вам больше 14 лет, вы не можете пойти самостоятельно на традиционный вечерний обход домов, чтобы выпрашивать сладости. Вы можете сделать это только в том случае, если сопровождаете ребенка.
3. В Милане закон обязует жителей улыбаться
Во времена Австро-Венгрии было постановлено, что все жители Милана, Италия, обязаны постоянно улыбаться. Этот закон, кстати, так и не отменили. Не улыбаться можно только на похоронах, во время работы в больнице, или если вы сидите у постели больного члена семьи.
4. Жене нельзя делать зубные протезы без согласия мужа
Если жительница Вермонта, США, захочет вставить зубы, она должна сначала получить разрешение своего мужа. Согласно изданию Inside, это правило вступило в силу в 1856 году, когда один местный мужчина отказывался оплатить счет за вставные зубы, которые заказала его жена.
5. В Аризоне нельзя оставлять ослов в ванне
В 1924 году владелец ранчо в Аризоне позволил своему ослу спать в ванне. В ту ночь случилось наводнение, и осла унесло прямо в ванной. Понадобилось много времени, чтобы отыскать его и вернуть на ранчо после инцидента. После этого в штате приняли закон, запрещающий держать ослов в ванне.
6. В Англии нельзя "подозрительно нести лосося"
Раздел 32 "Закона о лососе" 1986 года создали для того, чтобы попытаться остановить незаконный промысел лосося в Англии. Любого человека, который держит или переносит лосося "в обстоятельствах, которые могут указывать на то, что лосось был выловлен незаконно", могут задержать.
8. Во французском городе Сарпуренкс нельзя умирать без места на кладбище
Во французском городе Сарпуренкс нельзя умирать в пределах города, если вы ранее не приобрели участок для захоронения на местном кладбище. Так постановил мэр, и причина этого решения кроется в переполненных кладбищах.
9. В Англии детям запрещено звонить в чужие двери
В детстве многие стучали в чужие двери или звонили в звонок, а потом убегали. Но с 1839 года в Англии это считается преступлением. Закон этого года гласит, что “умышленно и беспричинно беспокоить жителя, звоня в дверной звонок или стуча в любую дверь без законного оправдания”, является преступлением.
10. На спортивных мероприятиях в Массачусетсе, США, любому лицу старше 16 лет запрещено ругаться с участниками или должностными лицами
11. В Австралии запрещено срывать свадьбы и похороны
В Южной Австралии в соответствии с Законом 7А о суммарных правонарушениях запрещено нарушать порядок во время свадьбы или похорон. Наказание за срыв этих мероприятий - штраф в размере до 10 тысяч долларов или два года тюремного заключения.
12. В Северансе, США, было незаконно бросать снежки
До недавнего времени в Северансе, штат Колорадо, США, существовал закон, согласно которому бросать снежки было незаконно. Эту часть закона отменили в 2018 году, после того, как 9-летний Дейн Бест выступил на заседании городского совета: "Я просто хочу бросать снежки и не попадать в неприятности," - заявил мальчик на выступлении. Когда мальчика спросили, кто будет его первой мишенью после отмены закона, он указал на своего младшего брата.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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