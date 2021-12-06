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12 странных и нелепых законов со всего мира

12 странных и нелепых законов со всего мира (13 фото)

Автор:
06 декабря 2021 21:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   в мире   закон   законы   интересно   правила   странные вещи   странные законы   
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На протяжении всей истории власти издают различные законы, направленные на защиту общества. Некоторые из них устаревают и отменяются, а другие продолжают действовать. Посмотрим на подборку странных и нелепых законов, которые до недавнего времени существовали или действуют до сих пор. Вы знали, например, что в Аризоне нельзя оставлять ослов в ванне, а в Англии запрещено нести лосося при подозрительных обстоятельствах?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   в мире   закон   законы   интересно   правила   странные вещи   странные законы   
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Mimik Час назад
А подозрительно нести лосося - это как?
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Федя Хитрый 46 минут назад
А если умрешь без места на кладбище? Посодют что ли?
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Ruk Час назад
в России можно получить уголовный срок за фото на фоне церкви
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mercure

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