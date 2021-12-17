В Думу внесли проект закона об «уголовке» для лихачей

Раньше «шумахеры» отделывались небольшие штрафами и уверенно продолжали нарушать. Теперь их прижмут посильнее.

За превышение скорости на 60 км/час и более, за выезд на встречку, за выезд на трамвайные пути встречного направления, на лихача грозят завести уголовное дело (под это изменят УК), и он сядет на два года.