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В Думу внесли проект закона об «уголовке» для лихачей

В Думу внесли проект закона об «уголовке» для лихачей (4 фото)

Автор:
17 декабря 2021 17:23
Сообщество : Автомир
Метки: водитель   госдума   закон   лихач   нарушение   штраф   
1421
4

Их будут сажать в тюрьму на два года и штрафовать на 300 тысяч рублей.

Наказание за повторное нарушение правил на дороге мы уже обсуждали. Тогда закон только разрабатывался, а сегодня его внесли в Думу. Когда примут, лихачам и любителям бухнуть за рулем придется несладко.

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Раньше «шумахеры» отделывались небольшие штрафами и уверенно продолжали нарушать. Теперь их прижмут посильнее.

За превышение скорости на 60 км/час и более, за выезд на встречку, за выезд на трамвайные пути встречного направления, на лихача грозят завести уголовное дело (под это изменят УК), и он сядет на два года.

За агрессивное вождение (вот этот термин пока толком не расшифрован), гонщику влупят штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет. Или аналогичный срок на зоне - это уже в зависимости от тяжести нарушения.

Инициатива похвальная. Но здесь важно четко установить критерии нарушения - чтобы у сотрудников не было соблазна вы-сами-знаете-чего). А так-то все верно: большинство нарушений совершается как раз упоротыми лихачами и алкашами, и до сих пор они легко отделывались.

Но скоро все изменится.

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Метки: водитель   госдума   закон   лихач   нарушение   штраф   
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27  комментариев
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14k
Сергей 2 часа назад
"Шашечников" , "обочечников" и "учителей" приравнять к пьяному вождению, со всеми вытекающими. А любое ДТП с алкашом за рулём, даже без пострадавших, на зону рукавички шить.
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6k
Дмитрий Горчилин 13 минут назад
За таких возьмись- то прокурор, то депутат.
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11k
кира 42 минуты назад
Не забыли бы упомянуть в законе, что деток чиновников и олигархов, а также их самих это тоже касается.
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1k
Довер Иванович 47 минут назад
За это огромное спасибо, но хочу еще раз напомнить для чинушников и их выкидышей что перед законом все равны.
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1k
Миша 50 минут назад
Они же там лопнут все, вы что делаете!

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611
Максим Максимов Час назад
Два года??? ВСЕГО????
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9k
кот базилий Час назад
Этот "проект" будут рассматривать до бесконечности, а если и примут он не будет работать. Проходили, знаем.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Машину надо конфисковывать.... это сразу.
А там штраф не малый и если нет денег, то отсидка.
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408
Дмитрий Берёзка Sergius SPb 47 минут назад
Машина-это собственность. Чтоб её конфисковать-нужно принимать закон о конфискации собственности за преступления. Никогда депутаты на это не пойдут.
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1k
Ratibor 2 часа назад
Соблазн у сотрудников был есть и будет, до тех пор пока не изменить сам принцип работы сотрудников...
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49
kurganzero Ratibor 2 часа назад
Если социум автолюбителей полон ублюдков то виноваты сотрудники? То есть ты учился на тройки в школе, а виновата школа? Феерично однако
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1k
Tony 2 часа назад
"чтобы у сотрудников не было соблазна вы-сами-знаете-чего)чтобы у сотрудников не было соблазна вы-сами-знаете-чего)"

- им с 15 декабря без стука, по факту, теперь в любой дом и любую машину залезать можно... тут уже даже не соблазн, а непреодолимое искушение виднеется...
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49
kurganzero Tony Час назад
Тебе сотрудник сказал что у него искушение непреодолимое? Или ты своё Я проэктируешь? Основы психологии помогут
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123
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
И что, судейских/ментовских/депутских и их родствеммиков станете по всей строгостити?
Скажите им, что выборы уже прошли и пыжиться уже необязвтельно.
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