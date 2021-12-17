В Думу внесли проект закона об «уголовке» для лихачей

Их будут сажать в тюрьму на два года и штрафовать на 300 тысяч рублей.
Наказание за повторное нарушение правил на дороге мы уже обсуждали. Тогда закон только разрабатывался, а сегодня его внесли в Думу. Когда примут, лихачам и любителям бухнуть за рулем придется несладко.
Раньше «шумахеры» отделывались небольшие штрафами и уверенно продолжали нарушать. Теперь их прижмут посильнее.
За превышение скорости на 60 км/час и более, за выезд на встречку, за выезд на трамвайные пути встречного направления, на лихача грозят завести уголовное дело (под это изменят УК), и он сядет на два года.
За агрессивное вождение (вот этот термин пока толком не расшифрован), гонщику влупят штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет. Или аналогичный срок на зоне - это уже в зависимости от тяжести нарушения.
Инициатива похвальная. Но здесь важно четко установить критерии нарушения - чтобы у сотрудников не было соблазна вы-сами-знаете-чего). А так-то все верно: большинство нарушений совершается как раз упоротыми лихачами и алкашами, и до сих пор они легко отделывались.
Но скоро все изменится.
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А там штраф не малый и если нет денег, то отсидка.
- им с 15 декабря без стука, по факту, теперь в любой дом и любую машину залезать можно... тут уже даже не соблазн, а непреодолимое искушение виднеется...