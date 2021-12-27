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В новый год с новыми законами: неоднозначные нововведения 2022 года

В новый год с новыми законами: неоднозначные нововведения 2022 года (7 фото)

Автор:
27 декабря 2021 15:05
Сообщество : Жить в России
Метки: 2022 год   Россия   выплаты   деньги   закон   нововведение   новый год   
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В России ежемесячно вступает в силу множество различных законов, которые существенно отражаются на жизни рядовых граждан. Начало 2022 года исключением не стало, приготовив для нас приличное количество нововведений. В этом посте собраны только те, которые скажутся на максимальном количестве россиян.
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Метки: 2022 год   Россия   выплаты   деньги   закон   нововведение   новый год   
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4  комментария
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10k
Мафусаил 42 минуты назад
Больше акцизов и больше налогов, когда вы млять нажрётесь...
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Денис Колосов 7 минут назад
Акцизы на алкоголь и сигареты это хорошо.. А на бензин и авто - плохо, и так автомобиль снова переходит в разряд роскоши из ср-ва передвижения..
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8k
Barachek_Obachek 8 минут назад
вроде бы даже один закон не антинародный.
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Али 8 минут назад
3,14дарги!!! Других слов больше нет!
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Richard

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