В новый год с новыми законами: неоднозначные нововведения 2022 года

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В России ежемесячно вступает в силу множество различных законов, которые существенно отражаются на жизни рядовых граждан. Начало 2022 года исключением не стало, приготовив для нас приличное количество нововведений. В этом посте собраны только те, которые скажутся на максимальном количестве россиян.
Повысятся акцизы на алкоголь, табак, топливо и авто
Уже с первого дня нового года повышаются акцизы на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина (шампанские), пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%.
Кроме того, вырастут акцизы на табак, сигары, сигариллы, биди, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и жидкости для них.
Но это еще не все - повышаются акцизы и на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и мотоциклы, автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла.
Кроме того, вырастут акцизы на табак, сигары, сигариллы, биди, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и жидкости для них.
Но это еще не все - повышаются акцизы и на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и мотоциклы, автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла.
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Будем платить налоги с банковских вкладов
Если быть точным, то закон о выплате НДФЛ с процентов по вкладам действует уже год: но только в 2022 году россиянам впервые придется его заплатить — налоговые извещения придут по итогам 2021 года.
Этот минимум рассчитывают каждый год: берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог.
P.S. Подавать налоговую декларацию не нужно — банк это сделает сам.
Этот минимум рассчитывают каждый год: берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог.
P.S. Подавать налоговую декларацию не нужно — банк это сделает сам.
МРОТ и прожиточный минимум увеличат
С 1 января 2022 года в России устанавливается новый прожиточный минимум. В целом по России он составит 12 654 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения его размер составит 13 793 рублей, для пенсионеров – 10 882 рублей, для детей – 12 274 рублей.
Вырастет в России и минимальный размер оплаты труда – в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей.
Вырастет в России и минимальный размер оплаты труда – в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей.
Попрощаемся с обязательным техосмотром
Автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно в обязательном порядке проходить техосмотр. Необходимость сохраняется только, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца. Для грузовиков, автобусов, такси обязательный техосмотр сохраняется.
Начнет действовать налоговый вычет на спорт
С нового года вводится так называемый спортивный кешбэк. Те, кто активно посещают фитнес-центры, смогут сэкономить – государство вернет часть денег, потраченных на оздоровление и физкультуру.
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