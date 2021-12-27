В новый год с новыми законами: неоднозначные нововведения 2022 года

Если быть точным, то закон о выплате НДФЛ с процентов по вкладам действует уже год: но только в 2022 году россиянам впервые придется его заплатить — налоговые извещения придут по итогам 2021 года.



Этот минимум рассчитывают каждый год: берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог.



P.S. Подавать налоговую декларацию не нужно — банк это сделает сам.