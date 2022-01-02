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Червь новогодняя ёлка: Вместо щупалец у него «ёлки». Странный червь создает праздничное настроение и спасает рифы от вымирания

Червь новогодняя ёлка: Вместо щупалец у него «ёлки». Странный червь создает праздничное настроение и спасает рифы от вымирания (8 фото)

Автор:
02 января 2022 00:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересно   рыбы   факты   
175
8

Вот так, захочешь спрятаться от праздничной суеты, но даже под водой тебя поджидает новогоднее настроение. Потому что на дне морском растут самые настоящие рождественские ёлки. И нет, их здесь понасаживал не Ктулху в честь праздников. На самом деле, под видом ёлки скрывается необычный во всех отношениях морской червь.

Живут эти червяки в тропических морях и принадлежат к семейству серпулид, в которое входит еще более 300 видов. Но только эти стиляги могут похвастаться украшением в виде двух нарядных ёлочек. Бывают они всех возможных цветов: жёлтые, красные, синие, пятнистые, да хоть серо-буро-малиновые в крапинку!

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Но не торопитесь наряжать эти ёлки игрушками и гирляндами. На самом деле, это пара щупалец, покрытых множеством мелких ворсинок. Для червя они выполняют роль губ: щупики подхватывают из воды съедобные частички и отправляют прямо в рот. Кроме того, с помощью «ёлочек» червяк фильтрует из воды различные полезные вещества, в том числе — кислород.

В целом, образ жизни червь новогодняя ёлка ведёт вполне себе древесный. Появляясь на свет, он тут же торопится где-нибудь «пустить корни». Обосновавшись на месте, он наращивает вокруг тела известковую трубку — на поверхности остаются только «ёлочки».

Стройматериалы он берёт прямо из воды: с помощью щупалец наш герой выцеживает кальций и отстраивает из него бункер. В этой трубке-домике наш отшельник пробудет всю свою жизнь, отмечая Новый Год и все остальные 365 дней. Другого выбора не дано — у серпулид нет придатков для свободного передвижения.

Единственные, с кем дружит наш герой — кораллы. С ними у домоседов сложились прочные взаимовыгодные отношения. Кораллы предоставляют жилплощадь, на которой ёлки селятся, а черви — защиту. Защищаться есть от кого. Например, от морской звезды Терновый Венец. Если бы мы проводили среди морских обитателей тест «кто ты из Гарри Поттера», эта морская звезда явно получила бы титул Волан-де-Морта. Колючее чудище учёные называют одним из главных виновников гибели коралловых рифов. За год звёзды сжирают миллионы тонн полипов, иногда полностью уничтожая целые рифы.

По факту, ёлочные черви — настоящие «диванные воины»: сидят на месте, драться не умеют. Но кораллам от них всё равно есть польза. Во-первых питаются Терновые Венцы только полипами, какие-то там ёлки их не интересуют. Поэтому им приходится искать места, свободные от «лесонасаждений». А это непросто — чаще всего разноцветные спиральки покрывают кораллы очень густо.

Во-вторых, черви съедают, хм... скажем так, семя морских звёзд, которое те выбрасывают в воду в период размножения. Так они не дают родиться новому поколению коралловых убийц.

Всё семейство серпулид очень древнее и существует на нашей планете более 200 миллионов лет. Во многом благодаря этим червякам величественные коралловые рифы когда-то образовались. Благодаря им же мы видим мировой океан таким, какой он есть сейчас. Спасибо вам, подводные новогодние ёлки!

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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Eugene 2 часа назад
Интересно какой мудаг тему минусит?
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276
ManA108 2 часа назад
Спасибо!Очень познавательно!
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