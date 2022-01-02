Червь новогодняя ёлка: Вместо щупалец у него «ёлки». Странный червь создает праздничное настроение и спасает рифы от вымирания

Единственные, с кем дружит наш герой — кораллы. С ними у домоседов сложились прочные взаимовыгодные отношения. Кораллы предоставляют жилплощадь, на которой ёлки селятся, а черви — защиту. Защищаться есть от кого. Например, от морской звезды Терновый Венец. Если бы мы проводили среди морских обитателей тест «кто ты из Гарри Поттера», эта морская звезда явно получила бы титул Волан-де-Морта. Колючее чудище учёные называют одним из главных виновников гибели коралловых рифов. За год звёзды сжирают миллионы тонн полипов, иногда полностью уничтожая целые рифы.