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Забавная реакция мужчины на нежные прикосновения незнакомки на эскалаторе

Забавная реакция мужчины на нежные прикосновения незнакомки на эскалаторе (1 фото + 2 видео)

Автор:
01 января 2022 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: prank   Поглаживание   Эскалатор   Юмор   видео   девушки   забавно   розыгрыш   
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А как вы отреагируете, если проезжающая на противоположном эскалаторе девушка нежно коснётся вашей руки?

Не для неё ягодка росла!

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Метки: prank   Поглаживание   Эскалатор   Юмор   видео   девушки   забавно   розыгрыш   
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5  комментариев
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12k
Erorist Полчаса назад
1. Сейчас это может быть атака террориста или маньяка - рука намазана заразой какой или ядом.
2. Ковид переносится большей частью именно через общие предметы.
3. Это может быть карманница или ещё какой-то криминал (включая подставу).
Так что реакция должны быть очень осторожной, желательно чтобы свидетели были рядом и как можно быстрее нужно прервать контак и обратиться к ближайшему полицейскому.
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7k
Regerald Минуту назад
Пандемия, всё-таки, а она незнакомых людей лапает.
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3k
Дмитрий ! 2 минуты назад
Жена рядом.
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1k
Viktor Полчаса назад
А есть продолжение видео ? Друг спрашивает .
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