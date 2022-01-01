Забавная реакция мужчины на нежные прикосновения незнакомки на эскалаторе

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А как вы отреагируете, если проезжающая на противоположном эскалаторе девушка нежно коснётся вашей руки?
Не для неё ягодка росла!
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2. Ковид переносится большей частью именно через общие предметы.
3. Это может быть карманница или ещё какой-то криминал (включая подставу).
Так что реакция должны быть очень осторожной, желательно чтобы свидетели были рядом и как можно быстрее нужно прервать контак и обратиться к ближайшему полицейскому.