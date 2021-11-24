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Правдивые комиксы о жизни девушек

Правдивые комиксы о жизни девушек (18 фото)

Автор:
24 ноября 2021 08:23
Сообщество : Комиксы
Метки: Кассандра Калин   Юмор   девушки   забавно   комикс   комиксы   фото   художница   
758
18

Если вы никогда не слышали о Кассандре Калин, то самое время узнать. Это талантливая художница, которая создает короткие комиксы о проблемах девушек.

Вряд ли в мире можно найти двух одинаковых девушек, но практически каждая из них сталкивалась с проблемами, знакомыми даме на другом конце света. О таких ситуациях в своих комиксах рассказывает весёлая художница Кассандра Калин. Она точно знает, сколько проблем доставляет шапка, насколько бесит выпадение волос и как раздражает неудавшаяся укладка. В общем, её работы всегда попадают прямо в точку!

Почти идеальная укладка

×
×

«Крик» Эдварда Мунка

Выше, ещё выше!

Сезон шапок открыт

Дом, милый дом

Упс

Ваза, $6,99.


Зимой одеялко — лучший друг

Подстава от водостойкой подводки

Испытание водолазкой

Новая причёска

Ожидание и реальность

Высокие чулки.


Время линьки

50% хлеба, 50% воздуха

Единорог

Битва с волосами проиграна

Села батарейка

Сама себе парикмахер

Источник:

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Метки: Кассандра Калин   Юмор   девушки   забавно   комикс   комиксы   фото   художница   
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pilgrimnl 44 минуты назад
что то с ней не так, если так линяет, облучилась наверное
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