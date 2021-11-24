Правдивые комиксы о жизни девушек

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Если вы никогда не слышали о Кассандре Калин, то самое время узнать. Это талантливая художница, которая создает короткие комиксы о проблемах девушек.
Вряд ли в мире можно найти двух одинаковых девушек, но практически каждая из них сталкивалась с проблемами, знакомыми даме на другом конце света. О таких ситуациях в своих комиксах рассказывает весёлая художница Кассандра Калин. Она точно знает, сколько проблем доставляет шапка, насколько бесит выпадение волос и как раздражает неудавшаяся укладка. В общем, её работы всегда попадают прямо в точку!
Почти идеальная укладка
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«Крик» Эдварда Мунка
Выше, ещё выше!
Сезон шапок открыт
Дом, милый дом
Упс
Ваза, $6,99.
Зимой одеялко — лучший друг
Подстава от водостойкой подводки
Испытание водолазкой
Новая причёска
Ожидание и реальность
Высокие чулки.
Время линьки
50% хлеба, 50% воздуха
Единорог
Битва с волосами проиграна
Села батарейка
Сама себе парикмахер
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