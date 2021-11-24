Правдивые комиксы о жизни девушек

Вряд ли в мире можно найти двух одинаковых девушек, но практически каждая из них сталкивалась с проблемами, знакомыми даме на другом конце света. О таких ситуациях в своих комиксах рассказывает весёлая художница Кассандра Калин. Она точно знает, сколько проблем доставляет шапка, насколько бесит выпадение волос и как раздражает неудавшаяся укладка. В общем, её работы всегда попадают прямо в точку!

Почти идеальная укладка