FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3428 постов • 1094 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Близнецы решили обменяться паспортами на границе и оказались под контролем у ФСБ

Близнецы решили обменяться паспортами на границе и оказались под контролем у ФСБ (4 фото)

Автор:
02 ноября 2021 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   блогеры   видео   девушки   закон   нарушение паспортного контроля   паспорт   тик-ток головного мозга   
811
4

Две близняшки записали видео, на котором они проходят паспортный контроль перед полетом в Турцию. Кто же знал, что пранк закончится не так, как планировалось.

Сёстры Лера и Геля летели в Турцию и, как водится у нынешней молодежи, захотели подурковать и попутно привлечь внимание подписчиков в Сети. Ради шутки девушки сообщили, что решили обменяться паспортами, чтобы проверить, удастся ли обмануть контроль на границе. По словам близняшек, очень похожих друг на друга, все прошло "на ура".


×

Через время барышни получили повестку из ФСБ Шереметьево. За незаконный проход через границу по чужому документу им светило уголовное дело. Девушки испугались и начали оправдываться, что все это было шуткой и розыгрышем, а на самом деле закон они не нарушали.



Девушки рассказали, что то самое видео - фейк, паспортами на самом деле они не менялись. В полиции просмотрели камеры наблюдения и после того, как убедились, что близнецы не лгут, их отпустили и уголовное дело возбуждать не стали. Девицы искренне раскаиваются и уговаривают не следовать их примеру. Видео с пранком они удалили, но интернет помнит все.


Как думаете, это предостережение кого-нибудь из поколения тик-токеров убережет от необдуманного поступка?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: prank   блогеры   видео   девушки   закон   нарушение паспортного контроля   паспорт   тик-ток головного мозга   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
776
Darki Полчаса назад
Да откуда вы лезете имбицилы пустоголовые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Руслан 7 минут назад
Я думаю, подписчиком этих двух ТП, было бы интереснее смотреть стримы с кичи, куда их надо было в профилактических целях поместить, хотя бы на 15 суток. Что, бл@ть, за поколение идиотов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Maximvs 8 минут назад
С силовиками шутить можно только за дружеским столом. На работе шутить шутки с полицией, ФСБ и иже с ними - даже думать не моги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 8 минут назад
Славные продолжатели дел KGB сидят в тиктоке на работе? Иначе как бы они про эту чушь узнали? И только после вызова людей решили проверить по камерам в аэропорту? Какой мощный пример ОРМ, хоть бы постыдились о таком рассказывать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
СергейПименов 10 минут назад
"Пограничник! Брат!! Не стреляй в меня...не стреляй!!"

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
gizmo gizmo 17 минут назад
они бы так на таможне израиля пошутили бы лучше, было бы занятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
27k
lem02 23 минуты назад
Вызвали в ФСБ, напугали девок до усрачки и только потом посмотрели видео с камер. Это что, педагогический метод такой? Или показуха? Вот мол, какие мы бдительные, мышь не проскочит. "Светила пятерочка" вообще жуть. Это откуда блатной жаргон попер? У солнцеликого фени набрались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar Полчаса назад
Как думаете, это предостережение кого-нибудь из поколения тик-токеров убережет от необдуманного поступка?
-----------------------------------------
Да неее, нужно пробовать, стараться может у кого и получится намотать статью ради лайков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Украинки с голой грудью вышли на борьбу с "тарифным геноцидом" населения Украинки с голой грудью вышли на борьбу с "тарифным геноцидом" населения Девушка решила разыграть парня с помощью сюрстремминга, но что-то пошло не так Девушка решила разыграть парня с помощью сюрстремминга, но что-то пошло не так Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13333



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби
Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю
4
164
Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю
Набирающие популярность в сообществах
Почему прием некоторых витаминов вызывает тошноту?
0
3
Почему прием некоторых витаминов вызывает тошноту?
Налоги: их виды и функции
1
7
Налоги: их виды и функции
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#кино#дети#смешные#животные#комментарии#подборка#автомир#фильм
#фото#история#Ynews#дтп#Россия#новости#фотографии#приколы#прикольные#забавно
#интересно#люди#картинки#сарказм#автомобили#аварии#авто аварии#пандемия#в мире#Китай
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби

На что жалуетесь?

Вернуться