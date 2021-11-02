Близнецы решили обменяться паспортами на границе и оказались под контролем у ФСБ

Две близняшки записали видео, на котором они проходят паспортный контроль перед полетом в Турцию. Кто же знал, что пранк закончится не так, как планировалось.
Сёстры Лера и Геля летели в Турцию и, как водится у нынешней молодежи, захотели подурковать и попутно привлечь внимание подписчиков в Сети. Ради шутки девушки сообщили, что решили обменяться паспортами, чтобы проверить, удастся ли обмануть контроль на границе. По словам близняшек, очень похожих друг на друга, все прошло "на ура".
Через время барышни получили повестку из ФСБ Шереметьево. За незаконный проход через границу по чужому документу им светило уголовное дело. Девушки испугались и начали оправдываться, что все это было шуткой и розыгрышем, а на самом деле закон они не нарушали.
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Девушки рассказали, что то самое видео - фейк, паспортами на самом деле они не менялись. В полиции просмотрели камеры наблюдения и после того, как убедились, что близнецы не лгут, их отпустили и уголовное дело возбуждать не стали. Девицы искренне раскаиваются и уговаривают не следовать их примеру. Видео с пранком они удалили, но интернет помнит все.
Как думаете, это предостережение кого-нибудь из поколения тик-токеров убережет от необдуманного поступка?
Источник:
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Да неее, нужно пробовать, стараться может у кого и получится намотать статью ради лайков.