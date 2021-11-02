Близнецы решили обменяться паспортами на границе и оказались под контролем у ФСБ

Девушки рассказали, что то самое видео - фейк, паспортами на самом деле они не менялись. В полиции просмотрели камеры наблюдения и после того, как убедились, что близнецы не лгут, их отпустили и уголовное дело возбуждать не стали. Девицы искренне раскаиваются и уговаривают не следовать их примеру. Видео с пранком они удалили, но интернет помнит все.