Девушки, которые не боятся показать свои неудачные снимки

Нигде нет такого количества красивых людей, как на просторах всемирной сети. А всё потому, что каждый человек стремится опубликовать в интернете свои наиболее удачные снимки. И в этом нет ничего странного и удивительного! Однако среди красавиц, желающих показать себя с лучшей стороны, есть и те девушки, которым не чужда самоирония.

Во всей красе