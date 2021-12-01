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Девушки, которые не боятся показать свои неудачные снимки

Девушки, которые не боятся показать свои неудачные снимки (19 фото)

Автор:
01 декабря 2021 08:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   забавно   неудачное фото   неудачные кадры   прикол   фото   
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19

Они с большим удовольствием дурачатся перед камерой и даже не стесняются выкладывать свои неудачные кадры в сеть. И такое умение посмеяться над собой очень тепло принимается пользователями интернета.

Нигде нет такого количества красивых людей, как на просторах всемирной сети. А всё потому, что каждый человек стремится опубликовать в интернете свои наиболее удачные снимки. И в этом нет ничего странного и удивительного! Однако среди красавиц, желающих показать себя с лучшей стороны, есть и те девушки, которым не чужда самоирония.


Во всей красе

×
×

Красавица

Да, на обоих снимках я

Меня не остановить

Со всех сторон

Ну что за богиня!

Я сохраняла свои неудачные снимки, чтобы в один день поделиться ими на просторах сети

Сегодня у меня подходящее настроение для этой шалости.

Доброе утро из Швеции

Решила не сомневаться и просто загрузить эти фото

Обожаю так дурачиться со своими очками

Моя очаровательная девушка

Я такая миленькая, и моему парню это нравится

Представляю вашему вниманию свою неудачную фотографию

Замаскированная я

Вот что приходится видеть моему парню

Две разные девчонки, и обе — это я

Нужно отправляться на свидание в поход, чтобы увидеть истинное лицо девушки

Попросил жену скинуть мне пару фоток

Она постаралась на славу!

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Метки: Юмор   девушки   забавно   неудачное фото   неудачные кадры   прикол   фото   
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4  комментария
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12k
Хью́берт 2 часа назад
Тут люди просто кривляются, неудачные снимки вот.
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Чётенький 55 минут назад
Спс что до обеда посмотрел
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8k
Ivan Час назад
Девушки, которые не боятся показать свои неудачные снимкиПосмотреть
Девушки, которые не боятся показать свои неудачные снимки
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