15 человек, доказывающих, что каждый может стать баловнем судьбы

Есть мнение, что у человека больше шансов стать кинозвездой или даже астронавтом, чем выиграть в лотерею. Но зато у каждого есть крошечная возможность встретить своего двойника. А вот герои этого поста, неожиданно для себя, получили шанс выиграть небольшой приз в лотерее жизни.

0

Я уже потерял надежду найти свои наушники 0 Источник:

×

×

Теперь я точно знаю, что у меня есть двойник 0 Источник:

Бабочка села на мой хвост, будто бантик 0 Источник:

Наша домашняя кошка потерялась на сутки. Когда она нашлась, это была её благодарность за вкусный корм 0 Источник:

Мы потеряли нашего годовалого мальчика, и вот случилось чудо - у нас родились близнецы 0 Источник:

Наши дети бросили свои гаджеты, и вот уже который день с интересом наблюдают за стиркой 0 Источник:

Я не могу купить своей дочери лошадь, которую она очень просит. Но в этом подарке сертификат на годовое занятие по верховой езде 0 Источник:

Нам говорили, что у нашей дочери есть всего двадцать процентов выжить при рождении 0 Источник:

Это было сложно, но я справилась 0 Источник:

После долгого лечения, теперь - я мама! 0 Источник:

Совершенно посторонние люди задержали парня, который хотел совершить самоубийство 0 Источник:

Я скучал в отъезде, и жена прислала мне это трогательное фото 0 Источник:

Мне попался невероятный перец 0 Источник:

Мне сегодня подарили очки виртуальной реальности 0 Источник: