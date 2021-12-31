15 человек, доказывающих, что каждый может стать баловнем судьбы

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Есть мнение, что у человека больше шансов стать кинозвездой или даже астронавтом, чем выиграть в лотерею. Но зато у каждого есть крошечная возможность встретить своего двойника. А вот герои этого поста, неожиданно для себя, получили шанс выиграть небольшой приз в лотерее жизни.
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Наша домашняя кошка потерялась на сутки. Когда она нашлась, это была её благодарность за вкусный корм
Я не могу купить своей дочери лошадь, которую она очень просит. Но в этом подарке сертификат на годовое занятие по верховой езде
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???? Что? Это вроде как-то не так работает.
Вчера мамку переехал трамвай, зато батя вернулся спустя 20 лет.