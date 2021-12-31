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15 человек, доказывающих, что каждый может стать баловнем судьбы

15 человек, доказывающих, что каждый может стать баловнем судьбы (16 фото)

Автор:
31 декабря 2021 23:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Баловни   Жизнь   выиграть   лотерея   неожиданно   судьба   шанс   
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Есть мнение, что у человека больше шансов стать кинозвездой или даже астронавтом, чем выиграть в лотерею. Но зато у каждого есть крошечная возможность встретить своего двойника. А вот герои этого поста, неожиданно для себя, получили шанс выиграть небольшой приз в лотерее жизни.
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Метки: Баловни   Жизнь   выиграть   лотерея   неожиданно   судьба   шанс   
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6  комментариев
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284
Youtube's Best Channel 59 минут назад
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−20
Александр Павловский 2 часа назад
Розовая блевотина а не пост)))
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13k
net 2 часа назад
Мы потеряли нашего годовалого мальчика, и вот случилось чудо - у нас родились близнецы......
???? Что? Это вроде как-то не так работает.
Вчера мамку переехал трамвай, зато батя вернулся спустя 20 лет.
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Сделать водопад выше не каждому дано
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