Как сложились судьбы актрис после съемок в комедийном фильме «Семь невест ефрейтора Збруева»

В 70-х знакомиться по переписке было довольно популярно. Впрочем, подобный вид знакомства сохранил актуальность и сейчас, правда на место писем пришли социальные сети. Режиссер Виталий Мельников решил взять идею на вооружение и снять комедийный фильм «Семь невест ефрейтора Збруева».
В центре внимания оказывается Костя Збруев. Молодой солдат попал на обложку журнала «Умелый воин», после чего начал вести переписку с семью девушками. Его поведение выглядело как минимум эгоистично, за что он и поплатился.
Ефрейтор Костя Збруев - Семен Морозов
Семен Морозов в роли Константина Збруева, кадр из фильма «Семь невест ефрейтора Збруева»
После премьеры фильма Семену Морозову начали приходить бесконечные письма от поклонниц. За свою жизнь актер был женат трижды и только в последнем браке обрел счастье. Морозов снял около 50-ти выпусков «Ералаша», в которых иногда играли его дети: дочь Надежда и сын Михаил.
До 90-х Семен Михайлович был невероятно востребованным актером. Потом наступило затишье... Положение спасало только режиссерское образование. В начале нулевых актер столкнулся с онкологией. Благо рядом были жена и дочь, которые помогли справиться с болезнью и вернуться в актерскую профессию.
(Невеста №1) Оксана
Первой невестой Кости была колоритная девушка по имени Оксана, которая ждала его возвращения. Однако Костя увлекся проводницей и проехал мимо.
Актриса, исполнившая роль Оксаны, появляется в картине буквально на мгновение. К большому сожалению ее имени даже нет в титрах.
Проводница в поезде - Ирина Куберская
Ирина Куберская никогда не испытывала недостатка в ролях. После съемок в картине Мельникова она вышла замуж и переехала в Испанию. Там из-за незнания языка пришлось оставить сцену. Она переключилась на пантомиму и даже ставила балет.
К нулевым у Куберской уже был собственный театр в Мадриде. Артисты театра часто приезжают с гастролями в Россию, а также охотно приглашают к себе отечественные театральные труппы.
(Невеста №2) Наталия Четверикова - скромная ткачиха Надя Терентьева
В профессию Наталия попала благодаря брату Владимиру - известному советскому актеру. Четверикова потеряла отца, мать, а в нулевых и брата. Справиться с утратой ей помог супруг Михаил Самочко, за которого она вышла замуж еще студенткой. Пара вместе вот уже пол века.
(Невеста №3) Марианна Вертинская - актриса Татьяна Дроздова
По сюжету у Дроздовой всегда была масса поклонников, среди которых Костя просто затерялся и продолжил искать счастье в другом месте. Исполнительница роли Марианна Вертинская в каком-то смысле играла саму себя. У актрисы две дочери: старшая Александра, ставшая ведущей на телевидении и младшая Дарья, решившая пойти по стопам звездной матери.
(Невеста №4) Елена Соловей - медсестра Римма
Придя на пробы Соловей достала список подруг с актерского курса и начала их хвалить, фактически пытаясь выбить роль для них. Надо сказать подобное сильно удивило режиссера. «Семь невест...» был одним из первых фильмов в карьере Елены Соловей. Со временем она стала известной актрисой, подарив советскому кино много интересных образов. В 90-х вместе с семьей эмигрировала в США, где проживает и по сей день.
(Невеста №5) Наталья Варлей - комсомолка и просто красавица Галина Листопад
Варлей не любила однотипные роли, но после «Кавказской пленницы» предлагали только такие. Она постоянно отказывалась, но для «Семи невест...» сделала исключение, сыграв Галину Листопад. Наталья известная актриса, и наверное не нуждается в представлении.
(Невеста №6) Татьяна Федорова - деревенская девушка Валя Оленева
Валя стала той единственной, которую Костя так долго искал. При этом умудрился все испортить, заранее рассказав о своих похождениях. По приезду девушка выгнала его. Поговаривают, что Семен Морозов и правда ухаживал за Татьяной Федоровой, но, как и его персонаж получил отказ.
Федорова исполнила еще несколько знаковых ролей, а в 90-х бросила актерскую карьеру. Татьяна устроилась медсестрой в больницу Московской патриархии. Ходили слухи, что она даже ушла в монастырь.
(Невеста №7) Василий Меркурьев - Василий Васильевич Лукьянов
Вместо седьмой красавицы Костю ожидал заведующий охотничьей факторией Василий Васильевич Лукьянов. Он придумал хитроумный план, как заманить нерадивого солдата к себе на работу.
Роль исполнил любимец миллионов Василий Меркурьев. К тому моменту актер снимался редко и забывал текст. Однако режиссеру Виталию Мельникову удалось его уговорить.
По логике Костя Збруев должен был остаться один, однако создатели решили все переиграть. Ему подарили надежду на счастливое будущее с понравившейся Валей Оленевой.
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