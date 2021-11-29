Как сложились судьбы актрис после съемок в комедийном фильме «Семь невест ефрейтора Збруева»

Семен Морозов в роли Константина Збруева, кадр из фильма «Семь невест ефрейтора Збруева»

После премьеры фильма Семену Морозову начали приходить бесконечные письма от поклонниц. За свою жизнь актер был женат трижды и только в последнем браке обрел счастье. Морозов снял около 50-ти выпусков «Ералаша», в которых иногда играли его дети: дочь Надежда и сын Михаил.

До 90-х Семен Михайлович был невероятно востребованным актером. Потом наступило затишье... Положение спасало только режиссерское образование. В начале нулевых актер столкнулся с онкологией. Благо рядом были жена и дочь, которые помогли справиться с болезнью и вернуться в актерскую профессию.

(Невеста №1) Оксана