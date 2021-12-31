Жители села оригинально отомстили главе администрации за неубранный снег

А чиновник назвал их алкоголиками и наркоманами.
Жители посёлка Коксовый (Ростовская область) решили заставить главу администрации побыть в их шкуре и устроили "снежный бунт". Несколько молодых людей, вооружившись лопатами, пришли к дому главы поселения Сергея Киреева, закидали снегом территорию перед особняком и "похоронили" под снегом автомобиль его супруги.
Но на этом "народные мстители" не остановились и двинулись к зданию администрации, где проделали то же самое, завалив вход в здание снегом. Пусть разгребает.
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По словам Киреева, за несколько часов в Коксовом выпала двухмесячная норма осадков и службы ЖКХ просто не справляются с последствиями снегопада. При этом глава администрации считает, что "хулиганы" все как один были пьяны и под наркотиками. Киреев пообещал, что в скором времени и администрация, и его жена напишут заявления в полицию.
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