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Жители села оригинально отомстили главе администрации за неубранный снег

Жители села оригинально отомстили главе администрации за неубранный снег (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 13:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Ростовская область   администрация   видео   месть   село   снег   
761
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А чиновник назвал их алкоголиками и наркоманами.

Жители посёлка Коксовый (Ростовская область) решили заставить главу администрации побыть в их шкуре и устроили "снежный бунт". Несколько молодых людей, вооружившись лопатами, пришли к дому главы поселения Сергея Киреева, закидали снегом территорию перед особняком и "похоронили" под снегом автомобиль его супруги.


Но на этом "народные мстители" не остановились и двинулись к зданию администрации, где проделали то же самое, завалив вход в здание снегом. Пусть разгребает.

По словам Киреева, за несколько часов в Коксовом выпала двухмесячная норма осадков и службы ЖКХ просто не справляются с последствиями снегопада. При этом глава администрации считает, что "хулиганы" все как один были пьяны и под наркотиками. Киреев пообещал, что в скором времени и администрация, и его жена напишут заявления в полицию.

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Метки: Ростовская область   администрация   видео   месть   село   снег   
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12  комментариев
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6k
Шурави 48 минут назад
А заявление на что будет? На снег? Двухмесячная норма выпала же.
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86k
Дмитрий 3 минуты назад
Как достала эта наглая чиновнячья погань - себе покупают по десять квартир , машин и ведут себя как быдло - Сталина на них нет.
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36k
kalinser 23 минуты назад
Путину пусть напишет!Как его бедного жители обижают!
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4k
Владимир Полчаса назад
ну и пусть в ответ пишут коллективную заяву,и не в полицию,а в прокуратуру,что снег не чистят,видно деньги разворовали.может ни чего не докажут,но нервы потрепают.
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14k
Nikita Полчаса назад
Так и полиция может "не доехать" из-за неубранного снега...
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3k
Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Нужно было еще нас@рать на крыльце
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Сережа 40 минут назад
Прекрасно зная как работает полиции то они по весне получат отказ в связи с отсутствием состава преступления. Снег к тому времени уже давно растает.
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5k
Echo 44 минуты назад
Киреев пообещал, что в скором времени и администрация, и его жена напишут заявления в полицию. Сами не откопают что ли, обязательно полицию надо привлекать ?
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1k
Sandmännchen (DDR) 49 минут назад
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