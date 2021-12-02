Восстание машин отменяется: в Таллине роботы-курьеры встали в пробку из-за снега

Оказывается, роботы не такие уж безотказные работяги. Достаточно было выпасть небольшому снежку, как техника встала в 10-балльную пробку, напрочь отказываясь выполнять команды.
Недавний снегопад в Эстонии оказался непреодолимой преградой для роботов-курьеров, которые доставляют заказы из интернет-магазинов. Большое скопление техники заметили на одной из улиц Таллина.
Бедолаги еле дергались, не в силах двинуться дальше по нечищеной дороге.
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Курьезы, связанные с роботами-курьерами случались и раньше. Несколько лет назад, когда эта техника только появилась в эстонских городах, один из прохожих даже дал пинка медлительной машине, переезжавшей через улицу.
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По крайней мере в Эстонии есть роботы-курьеры, которых как ни странно повально никто не ворует и не ломает.