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Восстание машин отменяется: в Таллине роботы-курьеры встали в пробку из-за снега

Восстание машин отменяется: в Таллине роботы-курьеры встали в пробку из-за снега (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 10:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   заказ   застрял   интернет-магазин   робот-курьер   смешно   снег   таллин   
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Оказывается, роботы не такие уж безотказные работяги. Достаточно было выпасть небольшому снежку, как техника встала в 10-балльную пробку, напрочь отказываясь выполнять команды.

Недавний снегопад в Эстонии оказался непреодолимой преградой для роботов-курьеров, которые доставляют заказы из интернет-магазинов. Большое скопление техники заметили на одной из улиц Таллина.

Бедолаги еле дергались, не в силах двинуться дальше по нечищеной дороге.

Курьезы, связанные с роботами-курьерами случались и раньше. Несколько лет назад, когда эта техника только появилась в эстонских городах, один из прохожих даже дал пинка медлительной машине, переезжавшей через улицу.

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Метки: видео   заказ   застрял   интернет-магазин   робот-курьер   смешно   снег   таллин   
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15  комментариев
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8k
vit 55 минут назад
>> Оказывается, роботы не такие уж безотказные работяги. Достаточно было выпасть небольшому снежку, как техника встала в 10-балльную пробку, напрочь отказываясь выполнять команды.

По крайней мере в Эстонии есть роботы-курьеры, которых как ни странно повально никто не ворует и не ломает.
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6k
mr.Poher Минуту назад
Эстонские роботы. Они такие же быстрые как сами эстонцы. )))
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68
Лютый вам Бетховен 7 минут назад
Вчера 2 раза выкапывал их. На Акадеемиа тее.
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22k
Inter 15 минут назад
я вообще не понимаю смысла в роботе курьере.. какая у него скорость?? кто им управляет: сам или человек?7 енсли сам,то как он регулируемые перекрестки проходит,если человек,то он на зарплате=сам робот и его обслуживание
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12k
Alex Полчаса назад
То есть, те, кто их разработал, тестировал ходовые качества ровера исключительно в офисе? )
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8k
Sapsan 41 минуту назад
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161k
☭Cheкаво☭ 44 минуты назад
а подметать не пробовали, или такая погода для этих дистрофиков уже катоклизьма считается?)
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12k
Великий Кормчий 45 минут назад
А у нас узбекские роверы на великах гоняют. безотказно зато.
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3k
Outcast 59 минут назад
на гусеницы зимой переводить их надо.
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9k
Vacony Час назад
когда выпадет снега больше и так же встанут машины латвийцев - будем их считать глупыми ? они будут буксовать, нелепо катиться по дороге, стукаться.. вот глупышки...
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