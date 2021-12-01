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Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге

Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 12:40
Сообщество : Строитель
Метки: видео   зарплата   застройщик   месть   погром   санкт-петербург   строители   
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Работяги не мелочились и оставили жильцов без горячей воды и лифтов.

Строители жилого комплекса бизнес-класса «Цивилизация на Неве» решили отомстить застройщику, который оставил их без зарплаты, и отыгрались на подъезде парадной, где выполняли отделочные работы.


Сегодня утром жители парадной №9 проснулись от холода в квартирах и обнаружили, что отопление у них отсутствует. Но это было пол беды. Вскоре они выяснили, что не работают и лифты, а все стены от первого до десятого этажей залиты маслом и исписаны обращениями к застройщику с требованием заплатить за работу.

Рабочие не мелочились и действовали как партизаны, уничтожив самые жизненно необходимые коммуникации - срезали стояки и разбили источники питания лифтов, как основные, так и резервные. Со стороны это выглядит как подлость по отношению к жильцам, которые ни в чем не виноваты, но других способов обратить внимание на проблему у работяг, видимо, не было.

Руководство компании ЛСР, что построила элитный ЖК в Невском районе, уже в курсе случившегося. Там пообещали разобраться с ситуацией.


«Высшее руководство в курсе. Инцидент действительно был. Сотрудники сейчас этим вопросом занимаются, находятся на месте и выясняют обстоятельства случившегося», - сообщили в компании-застройщике.

Какое наказание понесут (и понесут ли) взбунтовавшиеся пролетарии, к сожалению не сообщается.


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Метки: видео   зарплата   застройщик   месть   погром   санкт-петербург   строители   
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Mihhail Mishin 2 часа назад
Жалко работяг! Пойдут по хулиганской статье и их зарплата пойдёт на ремонт. Уже встречался с такой ситуацией
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305
Чумной Доктор 19 минут назад
всё правильно сделали. хитропопые начальники часто забывают заплатить .
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8k
Garpia121 21 минуту назад
А чем жильцы провинились?
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−68
trent07 Полчаса назад
А в Америке, если субподрядчику не заплатили за работу, он имеет право выделить через суд долю в строящемся объекте и продать ее в счет долга. Чтобы у нас были такие же законы, выборы должны быть только непрерывные, поименные и бесцензовые. Непрерывные - чтобы избранное лицо не успело продвинуть невыгодные нам законы в течение срока своих полномочий либо чтобы их самостоятельно оперативно отменить и принять нам выгодные прямым референдумом - это гарантия от невыполнения предвыборных обещаний. Поименные(открытые) - только поименное голосование защищено от фальсификаций, потому что любой избиратель может вычистить список избирателей от мертвых душ, от дубликатов записей избирателей, от дубликатов волеизъявлений, самостоятельно посчитать голоса за или против - это гарантия от фальсификаций счетных комиссий. Счетные комиссии больше не нужны и не смогут заниматься фальсификациями. Бесцензовые - а какой смысл избирателю принимать участие в голосовании, в выборах, если сторонние ОПГ ограничили пространство решений в своих интересах без учета интересов избирателя?
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1k
Леонид Полчаса назад
Вспомнил случай один. В городе Н балы строительная фирма А , не большая но работала стабильно на протяжении больше десяти лет. Занималась мелкими стройками , и ремонтами коммерческой недвижимости , и отделкой новых домов/подъездов (по питерски парадных). Короче владелец жил не тужил , несколько бригад постоянно что то делали. И в один не прекрасный день ему нужно было уехать на несколько месяцев. Ну на кого всё оставить ? Кому можно доверить как себе? Конечно же своему младшему брату. Так вот этот гаврик ( брат который) вдруг решил что он самый умный, и что то денег много работягам платят, да и вообще они могут подождать. Короче рабочие разбежались, контракты по невыполнению аннулировались , и выставлена неустойка по нескольким объектам . Репутация наработанная года развалилась за пару месяцев, все контракты ушли, рабочие тоже. Что старший брат делал с младшим по возращению, я даже знать не хочу. Вот такая история.
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1k
Александр С. 42 минуты назад
На каждого умного найдётся умней , на каждого сильного сильней .Если творишь беспредел ,будь готов что тебе ответят таким же беспределом...
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5k
Станислав 59 минут назад
На такие работы надо идти только по сдельной оплате. Отаботал день -получил ЗП. Не получил - на след. день просто не вышел.
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10k
harlamov Час назад
Компания тоже убытки понесет.
Во-первых, отремонтирует подъезд за свой счет.
Во-вторых, проверки и крупные штрафы вполне реальны. Не из-за обманутых работяг, а из-за скандала. У нас власть не любит шум.
Да и по фиг работягам на последствия. Психанули и сделали. Потом протрезвели.
Когда человек доведен до отчаянья он не думает как сделать лучше или правильнее, он выражает свой гнев. И обычно это алогичные, разрушительные действия.
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64k
Серпом по молоту. Час назад
Цивилизация на Неве?.. Воры и бандиты на Неве слышал.
Санкт-Петербург «расчлененка» это часть культурного кода.
Но Цивилизация на Неве - Это что то новое..
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49k
doker Час назад
Говорю же, что для рабочих разницы практически нет - 1995 или 2021 год. На*бать хотят все - тогда и сейчас
Будучи бригадиром строителей в 90х (там можно было деньги заработать) , всегда смотрел на подрядчика или хозяина - глушки в отоплении и водопроводе, "ядерные смеси" в кладке и под штукатуркой практиковались.
Всегда нужно быть готовым взять в руки лом.
Вопросы решались без милиции и полиции. По понятиям.
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1k
флоМастер Час назад
глупый поступок - теперь им порчу имущества привяжут... Их только работа, материал чужой - который как раз испорчен. Если я раньше работали на субподряде и оплаты не получали, мы аккуратно разбирали построенное без порчи материала отделка или инженерка, ценные движки и клапана забирали в "заложники" пока не поступит оплата.... Были на памяти и ребята которые кусачками слабые токи перебивали в очень труднодоступном месте, там всю трассу придется проверять и затраты могут быть бешенные. Всегда удивлялся бессмертием, отвагой и тупизной людей, которые не оплачивают работы, если их приняли....таких нужно калечить!!!
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5k
Бу Час назад
ЛСР давно а помойку превратился
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5k
Максим Час назад
То есть не смог взыскать сильному и отыгрался на тех, кто ни в чем не виноват?
Конечно за работу надо платить, но в данном случае, надеюсь, что "работяг" накажут не только рублем, но и по уголовной статье за порчу чужого имущества.
Уроды.
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6k
Николай Час назад
Запись видео камер есть? если есть как ловить будут?...
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
око за око, зуб за зуб
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795
Карл Такойто 2 часа назад
Когда купил квартиру в доме бизнес класса в культурной столице, практически европейском городе. Но город этот находится в России,поэтому дом строили таджики и узбеки,управляющая компания им не заплатила-они решили вопрос единственным доступным им способом

Ссылка youtu.be
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