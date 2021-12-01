Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге

Работяги не мелочились и оставили жильцов без горячей воды и лифтов.
Строители жилого комплекса бизнес-класса «Цивилизация на Неве» решили отомстить застройщику, который оставил их без зарплаты, и отыгрались на
подъезде парадной, где выполняли отделочные работы.
Сегодня утром жители парадной №9 проснулись от холода в квартирах и обнаружили, что отопление у них отсутствует. Но это было пол беды. Вскоре они выяснили, что не работают и лифты, а все стены от первого до десятого этажей залиты маслом и исписаны обращениями к застройщику с требованием заплатить за работу.
Рабочие не мелочились и действовали как партизаны, уничтожив самые жизненно необходимые коммуникации - срезали стояки и разбили источники питания лифтов, как основные, так и резервные. Со стороны это выглядит как подлость по отношению к жильцам, которые ни в чем не виноваты, но других способов обратить внимание на проблему у работяг, видимо, не было.
Лифт превратился в душевую:
Источник:
Руководство компании ЛСР, что построила элитный ЖК в Невском районе, уже в курсе случившегося. Там пообещали разобраться с ситуацией.
«Высшее руководство в курсе. Инцидент действительно был. Сотрудники сейчас этим вопросом занимаются, находятся на месте и выясняют обстоятельства случившегося», - сообщили в компании-застройщике.
Какое наказание понесут (и понесут ли) взбунтовавшиеся пролетарии, к сожалению не сообщается.
Источник:
- В Санкт-Петербурге дикий кабан попытался штурмом взять дверь в магазине
- В Питере продают многоквартирный дом вместе с жильцами
- "Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
- "Вы чё творите?": в аэропорту Питера за отказ надеть маску жестко задержали заслуженного тренера РФ по плаванию
- Немецкий экскаваторщик разгромил новостройку из-за долгов по зарплате
Понравилось65
Во-первых, отремонтирует подъезд за свой счет.
Во-вторых, проверки и крупные штрафы вполне реальны. Не из-за обманутых работяг, а из-за скандала. У нас власть не любит шум.
Да и по фиг работягам на последствия. Психанули и сделали. Потом протрезвели.
Когда человек доведен до отчаянья он не думает как сделать лучше или правильнее, он выражает свой гнев. И обычно это алогичные, разрушительные действия.
Санкт-Петербург «расчлененка» это часть культурного кода.
Но Цивилизация на Неве - Это что то новое..
Будучи бригадиром строителей в 90х (там можно было деньги заработать) , всегда смотрел на подрядчика или хозяина - глушки в отоплении и водопроводе, "ядерные смеси" в кладке и под штукатуркой практиковались.
Всегда нужно быть готовым взять в руки лом.
Вопросы решались без милиции и полиции. По понятиям.
Конечно за работу надо платить, но в данном случае, надеюсь, что "работяг" накажут не только рублем, но и по уголовной статье за порчу чужого имущества.
Уроды.
1. А жители в чем виноваты, что зимой остались без отопления? Возможно без лифта и вообще видео показывает масштаб разрушений.
2. А Вы готовы ценой своих удобств выступить гарантом получения денег такими работягами? Кто-то не заплатит в Вашем ТСЖ, придут такие же работяги и устроят подобное. Вы так же говорить будете?
Жильцы пострадали безвинно. Просто потому, что работяги решили отыграться на них. Но ведь пока самого не коснулось, можно играть в благородство?) Для глупых людей всегда это очевидно.
А то пока словоблудие, свойственное не слишком умным людям.
Действия рабочих противоречат закону. Можно обставиться минусами, реальность не изменить.
Или это другое?