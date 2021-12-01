Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге

Строители жилого комплекса бизнес-класса «Цивилизация на Неве» решили отомстить застройщику, который оставил их без зарплаты, и отыгрались на подъезде парадной, где выполняли отделочные работы.

Сегодня утром жители парадной №9 проснулись от холода в квартирах и обнаружили, что отопление у них отсутствует. Но это было пол беды. Вскоре они выяснили, что не работают и лифты, а все стены от первого до десятого этажей залиты маслом и исписаны обращениями к застройщику с требованием заплатить за работу.