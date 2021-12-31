Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе

На родине спортсмена встретили с поистине восточным гостеприимством - взяли под ручки и отвели в отдел, где на него уже заведены два уголовных дела по тяжким статьям. Добро пожаловать!
Выдворенного вчера из России за нарушение миграционных правил бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева вместо родственников в аэропорту Душанбе тепло встретили люди в военной форме и увезли в неизвестном направлении.
Помянем.
Как оказалось, дерзкий и резкий памирец нарушал не только российские законы. Вот только в отличие от гуманной России, где его не привлекли за экстремизм из-за слов о "русских нацистах", на родине парня приняли за разжигание расовой, национальной, региональной, религиозной вражды (ст. 189 УК РТ) и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя (ст. 307 УК РТ). Известно, что сидя в уютной Москве, Чоршанбиев делал провокационные заявления, критиковал власти Таджикистана и подстрекал земляков к массовым беспорядкам.
Легко и приятно быть совестью нации и толкать людей на необдуманные действия, когда находишься за границей
В МВД Таджикистана также сообщили, что после проверки задержанного выяснилось, что в 2014 году он уже привлекался за кражу в родном Хороге, но был амнистирован. И, судя по всему, зря. Амнистия, как бы парадоксально это не звучало, сломала ему жизнь, заставив неокрепший ум поверить, что любое наказание можно избежать.
"Однако он не сделал необходимых выводов и продолжал совершать правонарушения в Российской Федерации...", - сообщили в МВД.
Можно быть уверенными, что с Чоршанбиевым на родине не будут нежничать, и если он вернётся в Россию, то только глубоким стариком. Но не даёт покоя простой вопрос: зачем было выпендриваться и привлекать к себе внимание в России, ведь у человека был неплохой заработок (гонорары за участие в турнирах различных бойцовских промоушенов), о котором в Таджикистане можно только мечтать - живи и радуйся жизни. Но нет. Когда у вас наступит чёрная полоса, вспомните эту историю - хуже, чем этот человек свою жизнь вы точно не испортите.
Источник:
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