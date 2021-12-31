Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе

В МВД Таджикистана также сообщили, что после проверки задержанного выяснилось, что в 2014 году он уже привлекался за кражу в родном Хороге, но был амнистирован. И, судя по всему, зря. Амнистия, как бы парадоксально это не звучало, сломала ему жизнь, заставив неокрепший ум поверить, что любое наказание можно избежать.





"Однако он не сделал необходимых выводов и продолжал совершать правонарушения в Российской Федерации...", - сообщили в МВД.





Можно быть уверенными, что с Чоршанбиевым на родине не будут нежничать, и если он вернётся в Россию, то только глубоким стариком. Но не даёт покоя простой вопрос: зачем было выпендриваться и привлекать к себе внимание в России, ведь у человека был неплохой заработок (гонорары за участие в турнирах различных бойцовских промоушенов), о котором в Таджикистане можно только мечтать - живи и радуйся жизни. Но нет. Когда у вас наступит чёрная полоса, вспомните эту историю - хуже, чем этот человек свою жизнь вы точно не испортите.