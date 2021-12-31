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Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе

Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе (2 фото)

Автор:
31 декабря 2021 12:02
Сообщество : Криминал
Метки: депортация   задержание   мма   родина   таджикистан   чоршанбе чоршанбиев   
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На родине спортсмена встретили с поистине восточным гостеприимством - взяли под ручки и отвели в отдел, где на него уже заведены два уголовных дела по тяжким статьям. Добро пожаловать!

Выдворенного вчера из России за нарушение миграционных правил бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева вместо родственников в аэропорту Душанбе тепло встретили люди в военной форме и увезли в неизвестном направлении. Помянем.


Как оказалось, дерзкий и резкий памирец нарушал не только российские законы. Вот только в отличие от гуманной России, где его не привлекли за экстремизм из-за слов о "русских нацистах", на родине парня приняли за разжигание расовой, национальной, региональной, религиозной вражды (ст. 189 УК РТ) и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя (ст. 307 УК РТ). Известно, что сидя в уютной Москве, Чоршанбиев делал провокационные заявления, критиковал власти Таджикистана и подстрекал земляков к массовым беспорядкам.

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В МВД Таджикистана также сообщили, что после проверки задержанного выяснилось, что в 2014 году он уже привлекался за кражу в родном Хороге, но был амнистирован. И, судя по всему, зря. Амнистия, как бы парадоксально это не звучало, сломала ему жизнь, заставив неокрепший ум поверить, что любое наказание можно избежать.


"Однако он не сделал необходимых выводов и продолжал совершать правонарушения в Российской Федерации...", - сообщили в МВД.


Можно быть уверенными, что с Чоршанбиевым на родине не будут нежничать, и если он вернётся в Россию, то только глубоким стариком. Но не даёт покоя простой вопрос: зачем было выпендриваться и привлекать к себе внимание в России, ведь у человека был неплохой заработок (гонорары за участие в турнирах различных бойцовских промоушенов), о котором в Таджикистане можно только мечтать - живи и радуйся жизни. Но нет. Когда у вас наступит чёрная полоса, вспомните эту историю - хуже, чем этот человек свою жизнь вы точно не испортите.

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Метки: депортация   задержание   мма   родина   таджикистан   чоршанбе чоршанбиев   
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14  комментариев
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Echo 54 минуты назад
Правда ведь , дома хорошо, тепло, урюк там и тд...
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Monher Минуту назад
Это конечно, замечательно, но сомневаюсь что дураку наука будет.
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azuver 3 минуты назад
Можно порадоваться за чуркабеса.Он вернулся на Родину. Остальных бы урюков ,было бы желательно отправить из России в родные кишлаки.
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Zhora 17 минут назад
Да и .уй с ним !
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17k
ВВС 18 минут назад
рад от всей души за эту шерсть,Родина по достоинству приняла "национального героя"
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184
Сервис Приемка 24 минуты назад
поздравим его с новым го..ой, сроком!
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253
<name> Полчаса назад
прекрасная новость!
Всех с новым годом
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236
Аккаунт удален Полчаса назад
мма, это про KFC?
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273
Трям Полчаса назад
С новым годом, петушахниев )))
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19k
С.В. 41 минуту назад
все мохнаты шлюхи должны или в клетках, или на бутылке правосудия.
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827
Hypnosis 45 минут назад
Хорошая новость. Обычно за такими пассажирами тянется хвост из преступлений
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5k
Mixalych 55 минут назад
С жиру беситься тоже надо уметь
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