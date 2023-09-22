В Иркутске поймали киллера-рецидивиста, который отсидел в колонии 20 лет и сбежал в день освобождения

17 сентября, в день освобождения, этот гражданин каким-то образом покинул территорию колонии №19 - за несколько часов до освобождения. Поначалу это выглядело откровенно нелепо: зачем бежать, когда тебя и так выпускают? Кто-то даже предположил, что Калонов за 20 лет так привык к жизни в неволе, что решил инициировать побег, а потом вновь вернуться в родной барак. За это ему должны были накинуть ещё 4 года.

Но всё оказалось несколько иначе: после освобождения, Калонову грозила депортация в Таджикистан. Это и было основным мотивом побега и вероятного «увеличения» срока.