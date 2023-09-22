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В Иркутске поймали киллера-рецидивиста, который отсидел в колонии 20 лет и сбежал в день освобождения

В Иркутске поймали киллера-рецидивиста, который отсидел в колонии 20 лет и сбежал в день освобождения

Автор:
22 сентября 2023 14:28
Сообщество : Криминал
Метки: Иркутск   Камолжон Калонов   депортация   колония   побег   срок   таджикистан   
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А причина побега оказалась проста.

Камолжон Калонов получил 22 года по статьям: «Убийство двух и более лиц по найму», «Разбой» и «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Наказание отбывал в колонии-поселении под Иркутском и сидел там 20 лет. Потом его решили выпустить по УДО.

И тут случилось странное.

17 сентября, в день освобождения, этот гражданин каким-то образом покинул территорию колонии №19 - за несколько часов до освобождения. Поначалу это выглядело откровенно нелепо: зачем бежать, когда тебя и так выпускают? Кто-то даже предположил, что Калонов за 20 лет так привык к жизни в неволе, что решил инициировать побег, а потом вновь вернуться в родной барак. За это ему должны были накинуть ещё 4 года.

Но всё оказалось несколько иначе: после освобождения, Калонову грозила депортация в Таджикистан. Это и было основным мотивом побега и вероятного «увеличения» срока.

Преступник скрывался 5 дней, а поймали его в Иркутске. В России он больше в тюрьму не сядет - Калонова передадут в Управление по вопросам миграции МВД РФ и депортируют на родину.

Источник:

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Метки: Иркутск   Камолжон Калонов   депортация   колония   побег   срок   таджикистан   
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14  комментариев
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67
ruslan d Час назад
ну видимо на Родине ему и конец ...
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2k
ya_pavel Минуту назад
А нафига мы его вообще кормили столько лет?
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10k
Борис Карабанов Минуту назад
Это сколько же он бюджетных денег сожрал? Наших налогов! Вот зачем? Зачем таких содержать? Они что, исправятся? Они после освобождения станут усердно трудиться, чтобы возместить понесённые на них затраты? Не понимаю. Каторга, может быть, не гуманно, но справедливо.
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92k
sapér Vodička 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Трям 23 минуты назад
Вранье это все! У него просто горела доставка, а то в яндексе отключили бы, если опоздает.
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13k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
Бл@ть да что за законы такие? Убийства по найму, разбой, хищения. 20 лет поселения и УДО. Да это животное в принципе должно до конца дней своих лес валить и срать по команде.
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31k
Юрий 36 минут назад
"гражданин каким-то образом покинул территорию колонии №19" - ни камер наблюдения, ни охраны в колонии нет?
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6k
alex 42 минуты назад
даун
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6k
Mixalych Час назад
Надежный был у него план... как швейцарские часы
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781
Илья Час назад
Гнида-душегуб
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August

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