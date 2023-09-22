В Иркутске поймали киллера-рецидивиста, который отсидел в колонии 20 лет и сбежал в день освобождения

А причина побега оказалась проста.
Камолжон Калонов получил 22 года по статьям: «Убийство двух и более лиц по найму», «Разбой» и «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Наказание отбывал в колонии-поселении под Иркутском и сидел там 20 лет. Потом его решили выпустить по УДО.
И тут случилось странное.
17 сентября, в день освобождения, этот гражданин каким-то образом покинул территорию колонии №19 - за несколько часов до освобождения. Поначалу это выглядело откровенно нелепо: зачем бежать, когда тебя и так выпускают? Кто-то даже предположил, что Калонов за 20 лет так привык к жизни в неволе, что решил инициировать побег, а потом вновь вернуться в родной барак. За это ему должны были накинуть ещё 4 года.
Но всё оказалось несколько иначе: после освобождения, Калонову грозила депортация в Таджикистан. Это и было основным мотивом побега и вероятного «увеличения» срока.
Преступник скрывался 5 дней, а поймали его в Иркутске. В России он больше в тюрьму не сядет - Калонова передадут в Управление по вопросам миграции МВД РФ и депортируют на родину.
Источник:
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