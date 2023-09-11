В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата

Их обвиняют в вымогательстве и пытках.
Хусейн Асхабов провёл свой последний бой в UFC в феврале 2023 года. Тогда он проиграл сопернику из США Джамалу Эмерсу. Брат-близнец Хусейна выступает в WWFC. Вернее, выступал, потому что обоих задержали на Пхукете.
Силовики установили, что 3 сентября на виллу итальянского предпринимателя ворвалось несколько человек. Братья и несколько граждан Казахстана. Они скрутили хозяина и начали выпытывать у него, где бизнесмен прячет деньги и ценности. В ход даже пустили утюг.
В итоге итальянец всё им рассказал. Налётчики похитили 40 тысяч евро наличными, забрали часы Rolex Daytona, Graff, Patek Philippe Nautilus. Также вынесли MacBook, iPhone 13, iPhone 14. Хозяин виллы оценивает общий ущерб в 300 тысяч евро.
Напоследок у итальянца забрали паспорт и скрылись. Его нашли во дворе, он так и лежал связанным. Как только пришёл в себя, сразу обратился в полицию. Братьев Асхабовых быстро вычислили и задержали. Граждан Казахстана пока нет. Следователи полагают, что те улетели на родину.
Хусейн Асхабов провел 24 боя в ММА, на его счету 23 победы. 7 октября он должен был драться с американцем Даниэлем Пинедой на турнире UFC в Лас-Вегасе.
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Нет, просто реально всё выглядит фантастически. Итальянец везет с собой в Таиланд ручных часов на 300 килобаксов. Его жестоко пытают целые сутки, крадут эти часы, ноутбук и солнечные очки. А еще в Дубае грабители успели снять $16 тыс с банкомата - это вообще за гранью идиотизма.
Вишенка на торте - ограбленный хранил пароли на диске.