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В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата

В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата

Автор:
11 сентября 2023 22:48
Сообщество : Криминал
Метки: ufc   Вымогательство   Хусейн Асхабов   задержание   мма   пхукет   пытки   таиланд   
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Их обвиняют в вымогательстве и пытках.

Хусейн Асхабов провёл свой последний бой в UFC в феврале 2023 года. Тогда он проиграл сопернику из США Джамалу Эмерсу. Брат-близнец Хусейна выступает в WWFC. Вернее, выступал, потому что обоих задержали на Пхукете.

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Силовики установили, что 3 сентября на виллу итальянского предпринимателя ворвалось несколько человек. Братья и несколько граждан Казахстана. Они скрутили хозяина и начали выпытывать у него, где бизнесмен прячет деньги и ценности. В ход даже пустили утюг.

В итоге итальянец всё им рассказал. Налётчики похитили 40 тысяч евро наличными, забрали часы Rolex Daytona, Graff, Patek Philippe Nautilus. Также вынесли MacBook, iPhone 13, iPhone 14. Хозяин виллы оценивает общий ущерб в 300 тысяч евро.

Напоследок у итальянца забрали паспорт и скрылись. Его нашли во дворе, он так и лежал связанным. Как только пришёл в себя, сразу обратился в полицию. Братьев Асхабовых быстро вычислили и задержали. Граждан Казахстана пока нет. Следователи полагают, что те улетели на родину.

Хусейн Асхабов провел 24 боя в ММА, на его счету 23 победы. 7 октября он должен был драться с американцем Даниэлем Пинедой на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Источник:

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Метки: ufc   Вымогательство   Хусейн Асхабов   задержание   мма   пхукет   пытки   таиланд   
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9  комментариев
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17k
Shtoppi Час назад
похоже сядут они в тайскую тюрягу и на долго. собственно, туда им и дорога за дела их.
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1k
Руслана Тарасова 10 минут назад
Проблема в том, что этих "орлов" воспитывали и воспитывают, им подобных , в семьях только в одной парадигме: " Вам все можно". В результате на выходе имеем абсолютного паразита, не умеющего ничего, кроме как махать кулаками и нападать, не менее чем троем или лучше пятером на своего противника. И не важно, кто этот противник- школьник, девушка, ботаник, пожилой человек. Им же в семье вдолбили только одно: "Ты мужчина, тебе все можно". Вот только ума у таких личностей , как у аквариумной рыбки. К виду "хомо сапиенс" эти и близко не стояли. Данная история об этом прекрасно свидетельствует. Казахи смотались, а эти два тупых "чуда" однозначно сядут. "Сила есть, ума не надо".
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1k
Mikhail 16 минут назад
MMA криминализирована.
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2k
Вадим Курбатов 19 минут назад
Бешеным макакам в клетке самое место.
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20k
Bill 23 минуты назад
А что, в UFC реально маленькие зарплаты? Или в тексте опечатка и речь шла о KFC? (шутка)
Нет, просто реально всё выглядит фантастически. Итальянец везет с собой в Таиланд ручных часов на 300 килобаксов. Его жестоко пытают целые сутки, крадут эти часы, ноутбук и солнечные очки. А еще в Дубае грабители успели снять $16 тыс с банкомата - это вообще за гранью идиотизма.
Вишенка на торте - ограбленный хранил пароли на диске.
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16k
ss 38 минут назад
Да и хрен с ними, с этими обезъянами. Пусть издохнут. Никто не заплачет и даже не загрустит.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Да уж. Мозги совсем отбили в уфс? Или они душой в 90х?
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August

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