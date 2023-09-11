В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата

Напоследок у итальянца забрали паспорт и скрылись. Его нашли во дворе, он так и лежал связанным. Как только пришёл в себя, сразу обратился в полицию. Братьев Асхабовых быстро вычислили и задержали. Граждан Казахстана пока нет. Следователи полагают, что те улетели на родину.