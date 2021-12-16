Чужой опыт неудачных «финансовых операций» не учит даже ректоров

По предварительным данным следствия, денежные средства вуза были похищены с середины 2020 года по июнь 2021-го. Кроме того, на территории вуза обнаружена майнинговая ферма. Подозреваемые задержаны, уголовные дела возбуждены.



Обыски проходят в самом учебном заведении, а также на квартире и даче фигурантов. Известно, что большую часть похищенных средств ректор СГУС тратил на благоустройство своей шикарной дачи в нацпарке «Смоленское поозерье». У главного физкультурника города есть и роскошно обставленная двухуровневая квартира в элитном доме в центре города.