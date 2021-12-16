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Чужой опыт неудачных «финансовых операций» не учит даже ректоров

Чужой опыт неудачных «финансовых операций» не учит даже ректоров (2 фото)

Автор:
16 декабря 2021 18:29
Сообщество : Криминал
Метки: дача   деньги   задержание   квартира   махинации   ректор   спорт   хищение   
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Очередное задержание руководителя вуза, и снова — за расхищение немалых денег.
Уж сколько раз твердили миру… Но очередные «боссы от образования» по-прежнему верят в свою счастливую звезду или в собственную изворотливость и безнаказанность. Увы, снова необоснованно.

Силами регионального управлениями МВД, Следственного комитета и ФСБ Смоленска организована проверка финансовых махинаций ректора физуниверситета Георгия Греца и одного из его сообщников, директора структурного подразделения вуза.

Им, как рассказывает местная пресса, вменяется в вину хищение более чем полутора миллионов рублей.
По предварительным данным следствия, денежные средства вуза были похищены с середины 2020 года по июнь 2021-го. Кроме того, на территории вуза обнаружена майнинговая ферма. Подозреваемые задержаны, уголовные дела возбуждены.

Обыски проходят в самом учебном заведении, а также на квартире и даче фигурантов. Известно, что большую часть похищенных средств ректор СГУС тратил на благоустройство своей шикарной дачи в нацпарке «Смоленское поозерье». У главного физкультурника города есть и роскошно обставленная двухуровневая квартира в элитном доме в центре города.

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Метки: дача   деньги   задержание   квартира   махинации   ректор   спорт   хищение   
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2k
Ertin 2 часа назад
Не, ну здесь же профдеформация налицо. Просто физрук в какой-то момент с пузырей перешёл на бумагу...
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13k
Владислав Грецов 43 минуты назад
масштаб маловат...видимо на все запалили....
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485
kehlalex Час назад
А слева синенькие и красненькие банкноты это какая валюта? Красивые
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1k
Alex Belarus 2 часа назад
Да в Совке в любой организации, которая кормится из бюджета пилят и пилят бабло. А в этом случае или просто не поделился или уже забурел и его решили поменять. Вот и все дела.
Не было тут никогда справедливости а при нынешних властях - тем более.
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Полтора мульта???
Детский сад!
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2k
Роман 2 часа назад
Если реально поймали на вымогательстве или воровстве - поделом ему!
НО!
Извините, ректор универа должен жить в хрущевке?
Кто тогда должен жить в этих квартирах?
Или там все ворье, просто до них еще обыски не дошли?
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