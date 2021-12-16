Чужой опыт неудачных «финансовых операций» не учит даже ректоров

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Очередное задержание руководителя вуза, и снова — за расхищение немалых денег.
Уж сколько раз твердили миру… Но очередные «боссы от образования» по-прежнему верят в свою счастливую звезду или в собственную изворотливость и безнаказанность. Увы, снова необоснованно.
Силами регионального управлениями МВД, Следственного комитета и ФСБ Смоленска организована проверка финансовых махинаций ректора физуниверситета Георгия Греца и одного из его сообщников, директора структурного подразделения вуза.
Им, как рассказывает местная пресса, вменяется в вину хищение более чем полутора миллионов рублей.
Силами регионального управлениями МВД, Следственного комитета и ФСБ Смоленска организована проверка финансовых махинаций ректора физуниверситета Георгия Греца и одного из его сообщников, директора структурного подразделения вуза.
Им, как рассказывает местная пресса, вменяется в вину хищение более чем полутора миллионов рублей.
По предварительным данным следствия, денежные средства вуза были похищены с середины 2020 года по июнь 2021-го. Кроме того, на территории вуза обнаружена майнинговая ферма. Подозреваемые задержаны, уголовные дела возбуждены.
Обыски проходят в самом учебном заведении, а также на квартире и даче фигурантов. Известно, что большую часть похищенных средств ректор СГУС тратил на благоустройство своей шикарной дачи в нацпарке «Смоленское поозерье». У главного физкультурника города есть и роскошно обставленная двухуровневая квартира в элитном доме в центре города.
Обыски проходят в самом учебном заведении, а также на квартире и даче фигурантов. Известно, что большую часть похищенных средств ректор СГУС тратил на благоустройство своей шикарной дачи в нацпарке «Смоленское поозерье». У главного физкультурника города есть и роскошно обставленная двухуровневая квартира в элитном доме в центре города.
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Не было тут никогда справедливости а при нынешних властях - тем более.
Детский сад!
НО!
Извините, ректор универа должен жить в хрущевке?
Кто тогда должен жить в этих квартирах?
Или там все ворье, просто до них еще обыски не дошли?