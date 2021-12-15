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"Могу и навалять": мэр бразильского города выяснил отношения с оппонентом на ринге

"Могу и навалять": мэр бразильского города выяснил отношения с оппонентом на ринге (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бразилия   Их нравы   видео   мма   мэр города   поединок   ринг   
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Когда политики не сошлись во мнениях по поводу судьбы местного курорта, решили, что кулак будет более действенным аргументом, чем слово. Говорят, на этот бой даже билеты продавали и делали ставки. Кто же не захочет посмотреть, как лупцуют мэра?

Член городского совета города Борба Эринео де Силва часто обвинял градоначальника в некомпетентности. Может, просто хотел подсидеть, а может, и правда, Симау Пейшоту - так себе мэр. В ход шла не просто критика - последней каплей стало видео, в котором де Силва обсудил судьбу прибрежного курорта Balneario do Lira и изрядно задел мэра , наговорив в его адрес угроз.


Пейтшоу просто так сносить оскорбления не стал и пригласил своего оппонента на ринг. Дескать, умеешь угрожать - сумей и ответ держать.


Поединок из трех раундов был проведен рано утром в минувшее воскресенье в спортивном центре города. Соперников подбадривали поклонники и бой был жарким.


Что характерно, победителем в трех раундах вышел Пейшоту. Изрядно потрепанный, но не сломленный. «Я не уличный боец, я мэр. Но если кто-то захочет со мной подраться, то я готов. Я всегда был победителем», — так мэр прокомментировал исход боя.


В итоге соперники обменялись рукопожатиями и даже обняли друг друга. Поклонники де Силвы были разочарованы. Также оказались недовольными и представители местного здравоохранения, заметившие, что потребуют от градоначальника объяснений за допуск в закрытые помещения толпы фанатов без масок.

Бой боем, а правила пандемии никто не отменял.

Источник:

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Метки: Бразилия   Их нравы   видео   мма   мэр города   поединок   ринг   
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22k
Сибиряк 49 минут назад
Хороший мэр!
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9k
Dmitry 7 минут назад
А неплохо было бы ввести такое на постоянке. Придумали депутаты инициативу, а вместо голосования - файтинг согласных с несогласными. Рейтинг заседаний вырос бы в разы.
А уж какой интерес вызывали бы президентские выборы)))))).
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3k
Mimik 9 минут назад
Афигенный способ от критики увильнуть. Кличко и Валуев вообще на коне тогда
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14k
Совранский 37 минут назад
С таким подходом у нас бы - они менялись каждую осень с первым снегом))))
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29k
a.fey 55 минут назад
А, ведь, не зря у нас в депутатах то Карелин, то Валуев.
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