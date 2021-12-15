"Могу и навалять": мэр бразильского города выяснил отношения с оппонентом на ринге

Член городского совета города Борба Эринео де Силва часто обвинял градоначальника в некомпетентности. Может, просто хотел подсидеть, а может, и правда, Симау Пейшоту - так себе мэр. В ход шла не просто критика - последней каплей стало видео, в котором де Силва обсудил судьбу прибрежного курорта Balneario do Lira и изрядно задел мэра , наговорив в его адрес угроз.

Пейтшоу просто так сносить оскорбления не стал и пригласил своего оппонента на ринг. Дескать, умеешь угрожать - сумей и ответ держать.

Поединок из трех раундов был проведен рано утром в минувшее воскресенье в спортивном центре города. Соперников подбадривали поклонники и бой был жарким.