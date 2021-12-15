"Могу и навалять": мэр бразильского города выяснил отношения с оппонентом на ринге

Когда политики не сошлись во мнениях по поводу судьбы местного курорта, решили, что кулак будет более действенным аргументом, чем слово. Говорят, на этот бой даже билеты продавали и делали ставки. Кто же не захочет посмотреть, как лупцуют мэра?
Член городского совета города Борба Эринео де Силва часто обвинял градоначальника в некомпетентности. Может, просто хотел подсидеть, а может, и правда, Симау Пейшоту - так себе мэр. В ход шла не просто критика - последней каплей стало видео, в котором де Силва обсудил судьбу прибрежного курорта Balneario do Lira и изрядно задел мэра , наговорив в его адрес угроз.
Пейтшоу просто так сносить оскорбления не стал и пригласил своего оппонента на ринг. Дескать, умеешь угрожать - сумей и ответ держать.
Поединок из трех раундов был проведен рано утром в минувшее воскресенье в спортивном центре города. Соперников подбадривали поклонники и бой был жарким.
Что характерно, победителем в трех раундах вышел Пейшоту. Изрядно потрепанный, но не сломленный. «Я не уличный боец, я мэр. Но если кто-то захочет со мной подраться, то я готов. Я всегда был победителем», — так мэр прокомментировал исход боя.
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В итоге соперники обменялись рукопожатиями и даже обняли друг друга. Поклонники де Силвы были разочарованы. Также оказались недовольными и представители местного здравоохранения, заметившие, что потребуют от градоначальника объяснений за допуск в закрытые помещения толпы фанатов без масок.
Бой боем, а правила пандемии никто не отменял.
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А уж какой интерес вызывали бы президентские выборы)))))).