Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России

Сегодня в Останкинском суде Москвы рассматривалось дело бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева, который 3 декабря попал под пристальный надзор правоохранительных органов за своё видео с игрой в "шашки" в Лефортовском тоннеле.





При задержании оказалось, что у спортсмена с интересным именем и фамилией - Чоршанбе переводится как среда (день недели) - не только не было прав российского образца и страховки, но и что находился на территории России он незаконно.