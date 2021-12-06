Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России

Недавно спортсмен из солнечной "братской" республики был задержан за лихачество на столичных дорогах.
Сегодня в Останкинском суде Москвы рассматривалось дело бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева, который 3 декабря попал под пристальный надзор правоохранительных органов за своё видео с игрой в "шашки" в Лефортовском тоннеле.
При задержании оказалось, что у спортсмена с интересным именем и фамилией - Чоршанбе переводится как среда (день недели) - не только не было прав российского образца и страховки, но и что находился на территории России он незаконно.
Видео с опасной ездой из "Инстаграма" Чоршанбиева:
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Суд, рассмотрев дело таджикского спортсмена, признал его виновным по ст. 18.8 КоАП ("Нарушение правил въезда, либо режима проживания на территории РФ"). Таким образом, Чоршанбе выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей и в скором времени будет выдворен из России.
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До депортации самый известный в России таджик (точнее, памирец, себя они не ассоциируют с этим народом) будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан. Принадлежащая ему "Тойота Камри", на которой он гонял по улицам Москвы, помещена на спецстоянку.
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Ранее "звезде" столичного промоушена Hardcore FC, устраивающего бои на голых кулаках, уже запрещали въезд на территорию России. Ходят слухи, что в 2018 году по этому поводу подсуетился генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв (родился в Таджикистане с именем Умарали Лутфуллоев), и запрет на въезд для таджикского бойца MMA сняли.
Совместная тренировка Кремлёва и Чоршанбиева:
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Надо добавить, что Чоршанбиев не раз говорил, что не любит России, и что все русские - нацисты. И заявлял, что хочет вернуться домой. Что ж, своего он добился. В добрый путь!
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Виновным в вымогательстве Умара Кремлёва (Лутфуллоева) суд признал ещё в 2004 году. Преступление совершили группой лиц по предварительному сговору. В итоге Кремлёв получил четыре года условно.
Спустя два года был арестован за побои. Однако его приговорили всего к году условно. По слухам, сыграли свою роль возможные связи в криминальной и бизнес среде, которые ему предписывают недоброжелатели.
По слухам Кремлев входил в подольскую ОПГ, сейчас его партнером по бизнесу является брат депутата гос.думы Магомеда Гаджиева - Магомедрасул Гаджиев, по прозвищу Фикса...
Клеветники неоднократно распространяли слухи, будто Гаджиев имеет отношение к хищениям бюджетных средств, а также множеству махинаций в Республике Дагестан. Ему приписывают участие в банкротстве порта Махачкалы, сомнительных операциях с пенсионным фондом республики, ситуацией вокруг «Кизлярского коньячного завода» и другие...
Эту историю можно продолжать бесконечно, но смысл в том, что весь этот сброд крышуют на самом верху. Все эти "гости" не просто так сюда едут. Этот уехал, еще быков и отморозков подвезут из аула.
У нас своих водятлов на дорогах хватает. Таджики особенно, с азерами за компанию, тут нафиг не нужны.