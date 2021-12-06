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Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России

Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России (1 фото + 5 видео)

Автор:
06 декабря 2021 16:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Чоршанбе   видео   депортация   мма   суд   таджик   
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Недавно спортсмен из солнечной "братской" республики был задержан за лихачество на столичных дорогах.

Сегодня в Останкинском суде Москвы рассматривалось дело бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева, который 3 декабря попал под пристальный надзор правоохранительных органов за своё видео с игрой в "шашки" в Лефортовском тоннеле.


При задержании оказалось, что у спортсмена с интересным именем и фамилией - Чоршанбе переводится как среда (день недели) - не только не было прав российского образца и страховки, но и что находился на территории России он незаконно.

Суд, рассмотрев дело таджикского спортсмена, признал его виновным по ст. 18.8 КоАП ("Нарушение правил въезда, либо режима проживания на территории РФ"). Таким образом, Чоршанбе выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей и в скором времени будет выдворен из России.

До депортации самый известный в России таджик (точнее, памирец, себя они не ассоциируют с этим народом) будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан. Принадлежащая ему "Тойота Камри", на которой он гонял по улицам Москвы, помещена на спецстоянку.

Ранее "звезде" столичного промоушена Hardcore FC, устраивающего бои на голых кулаках, уже запрещали въезд на территорию России. Ходят слухи, что в 2018 году по этому поводу подсуетился генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв (родился в Таджикистане с именем Умарали Лутфуллоев), и запрет на въезд для таджикского бойца MMA сняли.

Надо добавить, что Чоршанбиев не раз говорил, что не любит России, и что все русские - нацисты. И заявлял, что хочет вернуться домой. Что ж, своего он добился. В добрый путь!

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Метки: Чоршанбе   видео   депортация   мма   суд   таджик   
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8k
кот базилий Час назад
Шоршан поехал шуршать домой - "там ганяй на машина ..или осель"
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13k
Владислав Грецов 5 минут назад
вопрос то в том ЗАЧЕМ таких вообще впускают в страну....не страна а проходной двор...
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
а можно с ним еще ипанутых любителей рогатого скота отправить?
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10k
harlamov Полчаса назад
Умар Кремлев - генеральный секретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России - еще чурок для своего бандитского бизнеса завезет, какие проблемы... Один уехал, 10 приедут.
Виновным в вымогательстве Умара Кремлёва (Лутфуллоева) суд признал ещё в 2004 году. Преступление совершили группой лиц по предварительному сговору. В итоге Кремлёв получил четыре года условно.
Спустя два года был арестован за побои. Однако его приговорили всего к году условно. По слухам, сыграли свою роль возможные связи в криминальной и бизнес среде, которые ему предписывают недоброжелатели.
По слухам Кремлев входил в подольскую ОПГ, сейчас его партнером по бизнесу является брат депутата гос.думы Магомеда Гаджиева - Магомедрасул Гаджиев, по прозвищу Фикса...
Клеветники неоднократно распространяли слухи, будто Гаджиев имеет отношение к хищениям бюджетных средств, а также множеству махинаций в Республике Дагестан. Ему приписывают участие в банкротстве порта Махачкалы, сомнительных операциях с пенсионным фондом республики, ситуацией вокруг «Кизлярского коньячного завода» и другие...
Эту историю можно продолжать бесконечно, но смысл в том, что весь этот сброд крышуют на самом верху. Все эти "гости" не просто так сюда едут. Этот уехал, еще быков и отморозков подвезут из аула.
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545
Eric Cartman Полчаса назад
Предлагаю всех "бойцов ММА" приравнять к говноблогерам и скопом приговорить к подметанию улиц до момента полного деятельного раскаяния.
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2k
Pechenegiatakuyt 44 минуты назад
Был гордый памирец, стал очередной выдворенный таджик
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11k
Alex 46 минут назад
А присесть на дорожку, чтобы отработать обратный билет на свою родину, оплатить штрафы за нарушения ПДД и езды без прав? Или незаконное пересечение госграницы уже без статьи УК остаётся для импортных борцов?
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540
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
обезьяне место в клетке на потеху или дома с ишаками, но точно не в городе среди людей.
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16k
ЦСКА 55 минут назад
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38k
Alex 57 минут назад
Ну хоть воздух немного чище будет
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2
bladerunner1986 57 минут назад
Забавно, что суду неинтересно как он попал в нашу страну при наличии запрета на въезд и пребывание, или он типа трансгрессировал
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2k
Алекс 57 минут назад
Ну, так давайте не останавливаться. Кто следующий? Быстрее
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258
VVK22 Час назад
А сколько ещё таких чуршанбе чуршанбиевых бегает по России? Не счесть.
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11k
Kucher Час назад
А есть смайлик или мемчик "ветер ему в спину"?
У нас своих водятлов на дорогах хватает. Таджики особенно, с азерами за компанию, тут нафиг не нужны.
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5k
Echo Час назад
Ему явно не хватает походов в мечеть, слабо заехать в мечеть и там погонять или там аллахакбар поругает
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370
Олег Час назад
Сивый молодец
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2k
boom Час назад
Показательно выгнали одного чебурека... Из тысяч оставшихся...
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639
Снежный Барс Час назад
И Тарасова туда же, пожалуйста
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1k
Ratibor Час назад
Да как же так??? Он же патриот России!!! Он Россию любит больше жизни!!! Как же мы без него???
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1k
Руслан Час назад
Какие покладистые чурбанеллы в суде. В очочках, под адекватного человека косит. Но по сути, как был обезьяной, так и остался обезьяной - только в очках
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