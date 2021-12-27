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"Это наша территория": Кадыров заявил, что готов "забрать Украину"

"Это наша территория": Кадыров заявил, что готов "забрать Украину" (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 08:06
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   Зеленский   видео   заявление   кадыров   политика   пресс-конференция   целостность страны   
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Глава Чечни давно решил бы этот вопрос, но есть "государственные договоренности".

Президент Чечни Рамзан Кадыров попенял Зеленскому за его антироссийскую политику. Глава республики недоволен, что украинский лидер действует в интересах западных стран, цель которых - открыть на Украине свои военные базы и через них диктовать России условия.


Кадыров , будь его воля, давно бы присоединил Чечню к Украине или "забрал ее" себе, но сам он не в силах решать такие вопросы, т.к. считает себя "пехотой", а потому лишь выполняет приказы руководства. И для него важнее всего "целостность, безопасность государства и нашего народа".


Об этом президент Чечни заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал ЧГТРК "Грозный".

По мнению Кадырова, попытки Запада нагнетать обстановку вокруг России не увенчаются успехом, т.к. ей управляет "такой мудрый и дальновидный руководитель" как Владимир Путин. Сам глава Чечни считает лидера России чрезвычайно терпеливым и дипломатичным.

Что по поводу заявления чеченского лидера думают в Кремле, еще не известно.

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Метки: Ynews   Зеленский   видео   заявление   кадыров   политика   пресс-конференция   целостность страны   
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Терпеть не могу усраину, но этого овцейоба еще больше не переношу!
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−15
Эдуард Сайфуллин 4 минуты назад
Чурки на самом деле тупы
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30k
Юр21 7 минут назад
А что, забрать Украину и поставить там гауляйтером Кадырова с его нукерами, во у скакунов жизнь началась бы!
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2k
MC 23 минуты назад
Кто лучше - бандеровский нацист или исламистский террорист? По мне так как одних, так и других надо истреблять!
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8k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Не знаю как это комментировать. Что-то мне безразлична данная тема и пост.
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949
ЛикБез 48 минут назад
Слава Украине!
Аллах акбар!
Ссылка youtu.be
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1k
сергей ремизов 52 минуты назад
"т.к. ей управляет "такой мудрый и дальновидный руководитель" как Владимир Путин" Зачётно так лизнул.
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1k
Oort Час назад
Походу "звёздная" начинает переходить допустимые рамки.
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
Как бы не весна, а в нужник брикет с дрожжами бросили
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7k
Михаил 2 часа назад
Ослоеб вообще умом тронулся
.
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
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16k
Вася Александрович 2 часа назад
Ручная обезьянка. Пока в клетке, безопасна.
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35
Сикрет Иваныч 2 часа назад
Дамс))
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
ву АЛАХ АКБАР))
Ссылка youtu.be
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