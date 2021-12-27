"Это наша территория": Кадыров заявил, что готов "забрать Украину"

Об этом президент Чечни заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал ЧГТРК "Грозный".

По мнению Кадырова, попытки Запада нагнетать обстановку вокруг России не увенчаются успехом, т.к. ей управляет "такой мудрый и дальновидный руководитель" как Владимир Путин. Сам глава Чечни считает лидера России чрезвычайно терпеливым и дипломатичным.

Что по поводу заявления чеченского лидера думают в Кремле, еще не известно.