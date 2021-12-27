"Это наша территория": Кадыров заявил, что готов "забрать Украину"

Глава Чечни давно решил бы этот вопрос, но есть "государственные договоренности".
Президент Чечни Рамзан Кадыров попенял Зеленскому за его антироссийскую политику. Глава республики недоволен, что украинский лидер действует в интересах западных стран, цель которых - открыть на Украине свои военные базы и через них диктовать России условия.
Кадыров , будь его воля, давно бы присоединил Чечню к Украине или "забрал ее" себе, но сам он не в силах решать такие вопросы, т.к. считает себя "пехотой", а потому лишь выполняет приказы руководства. И для него важнее всего "целостность, безопасность государства и нашего народа".
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Об этом президент Чечни заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал ЧГТРК "Грозный".
По мнению Кадырова, попытки Запада нагнетать обстановку вокруг России не увенчаются успехом, т.к. ей управляет "такой мудрый и дальновидный руководитель" как Владимир Путин. Сам глава Чечни считает лидера России чрезвычайно терпеливым и дипломатичным.
Что по поводу заявления чеченского лидера думают в Кремле, еще не известно.
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Аллах акбар!