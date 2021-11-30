В итальянской Парме протестующие прошли колонной с портретами умерших после вакцинации

В местных СМИ акцию сравнили с российским шествием на 9 Мая.
В Италии вакцинация для работающего населения признана обязательной. При этом, как сообщают СМИ есть даже города, в которых количество привитых превосходит число проживающих там местных жителей. Впрочем, помимо поддерживающих прививочную кампанию в стране есть и те, кто считает ее ошибочной. В Парме прошел митинг, на котором противники вакцинации несли портреты людей, которые, как они утверждают, умерли после прививки.
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В итальянских СМИ это шествие назвали похожим на "Бессмертный полк".
Parma, Italy protesters carrying photo's of quaccine victims pic.twitter.com/N0FsMM5Zg2— Whats#in#a#Name (@tarunkanojia) November 28, 2021
Власти страны опасаются, что похожие протесты захватят и другие города Италии, а может, и соседние страны.
This is really so sad! People in Parma, Italy🇮🇹march with photos of their loved ones they lost to the depopulation bioweapon they call “Vacx!ne”💉— ✨ 𝓐𝔀𝓪𝓴𝓮𝓷𝓮𝓭 𝓐𝓮𝓼𝓽𝓱𝓮𝓽𝓮 ✨ (@absolutaesthete) November 30, 2021
Forcing people to get injected with this poison is a sin!
Share this far & wide, these victims need to be heard for people to wake up pic.twitter.com/OTc4opeqXj
При введении обязательной вакцинации для работающего населения, которое наблюдается во многих европейских странах, не учитывается состояние пациента. При этом, у многих людей старше 50 лет присутствуют хронические заболевания, обострение которых может привести к критическому состоянию здоровья и даже летальному исходу. Склонность к тромбофлебии, заболевания сердца в случае вакцинации являются факторами огромного риска.
Между тем, в аннотации к любой вакцине есть абзац, в котором перечислены возможные негативные последствия прививки. Используемые в Европе вакцины, такие как PFIZER, AstraZeneca не являются безопасными для человека. В данных по Великобритании фигурируют разнообразные негативные последствия, вызванные введением вакцины. Так, после прививки PFIZER у жителей Великобритании отмечались инсульты, сердечные приступы, выкидыши, паралич Белла, сепсис, паралич, психические расстройства, слепота, глухота, опоясывающий лишай, алопеция. После вакцинации AstraZeneca у некоторых жителей Великобритании были зафиксированы аналогичные негативные последствия.
Однако при подсчете статистических данных, как правило, смерть, наступившая в результате введения препарата, не фигурирует. Доктор Вермон Колеман поясняет: "В распечатку данных анализа Pfizer в Великобритании был добавлен следующий абзац: «Сообщение о подозреваемой нежелательной реакции по схеме желтой карточки не обязательно означает, что она была вызвана вакциной…» На мой взгляд, это еще один попытка отвлечь внимание от реальных проблем, связанных с вакцинами. Мы отмечаем, что когда пациенты умирают через 60 дней после положительного теста на covid, они добавляются к цифрам смертности от covid, но если кто-то умирает через 60 минут после вакцины против covid, то это просто совпадение."
Протестующие против поголовной вакцинации в Европе хотят, чтобы прививочная кампания не была глобальной и учитывала состояние здоровья каждого человека.
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Мне почти 50 лет назад сделали укол и сказали "манту не чесать!". Коклюш, оспа, столбняк, паротит меня не беспокоили никогда. Что-ж за фуфло эта вакцина, что каждый год надо колоть и это даже не дает гарантии, а только повышает вероятность?
Вывод прост и логичен - гавно не работает, или работает плохо. Зато чморят население за маски и коды хорошо.
Теперь будем Спутник пиарить да?
И все те же савушкинские рожи, хамят рыгают, по факту из себя выдавить ниче не могут, работают как всегда - с обратным эффектом, НО ЗАТО КАКИМ.
Если человек сомневался - он один раз прочитает что то подобное и точно купит себе поддельный QR код.
Молодцы, нам даже солдат НАТО не надо - вы сгубите русских больше чем они в своих самых смелых фантазиях.
Ну почему часть населения идиоты????
Ему говоришь - лёд тонкий ещё провалишься, ему пох
Ему говоришь, - пристегнись, снизь скорость, ему пох
Ему говоришь, - не бухай литрами неделями, подохнешь, ему пох
Ему говоришь - не верь бредням, не верь прохвостам и пройдохам и лжецам, верь науке и медицине - ему пох.
Общаясь в реале с антиваксерами заметил, они умственные калеки, тупорылые как валенки, образование, словарный запас на уровне гамадрила..
...2 слов толком связать не могут из-за тупости, а пытаются рассуждать о микробиологии и медицине, с трудом закончив ВОСЬМИЛЕТКУ.......
Просто позор какой-то....
Такое лицо у него было!!!!!!!! Аж жалко стало.
пс
антеваксеры - не переживайте скоро старые прививки перестанут действовать вообще так что все интересное ещё впереди ...
Объективно правительства выбирают из 2 х плохих решений наименее плохое что не делает его хорошим.
пс
Вы в курсе как влияет на организм прививка от укуса змеи?
Вот и прикидывают врачи то ли колоть то ли нет ... и что хуже пойти угадай....
Есть у меня знакомые, привитые Спутником - всё хорошо.
Есть знакомые, которые переболели - в легкой форме, как и жена моя, только нюх теряла. Я может тоже переболел тогда, хрен его знает.
Но я искренне не могу понять, на кой хер говорить по телеку, что вакцинация добровольная, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК
В Австрии будут штрафовать всех граждан, которые откажутся от вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделало издание Die Presse со ссылкой на законопроект о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Его готовит правительство страны. Документ вступит в законную силу только через семь дней, однако журналисты уже опубликовали об этом информацию. Таким образом, граждане, которые проявят нежелание к вакцинации будут оштрафованы на сумму до 3 600 евро (302 тыс. рублей). А если человек откажется выплачивать штрафную сумму, его могут посадить в тюрьму сроком на четыре месяца. Для людей, которые будут привлекаться более одного раза, сумма штрафа вырастет в два раза и составит 7 200 евро.
КАК МОЖЕТ ЛОПНУТЬ ТРОМБ???? Лопается СОСУД, после закупорки его ТРОМБОМ. В большинстве случаев если даже лопнет 10-20 сосудов (вен) организму ПОХЕР.
А вот если артерия, да крупная, да во внутреннем органе например, или в полости или в мозге, вот тут может и кирдык.
Раньше с ВАРИКОЗОМ боролись занятным образом. Делались надрезы на венах, вводился инструмент в надрез, просовывали до следующего, закрепляли края вены и ВЫДЁРГИВАЛИ сосуд.
Так за день два полностью удаляли десятки участков сосудов на НОГАХ. От пояса и до пяток.
А то, что побочки у них нехилые, мировые реферируемые (если знаете, что это такое) медицинские журналы уже писали – в курсе. Там и летальных случаев от них, реально, много. Не только в Канаде копыта отбрасывают.
Не зря европейцы спихивали партии Астразенеки на Украину. А сами вакциональный туризм за Спутником наладили, кто побогаче. Хотя, кто поумнее, типа Венгрии, Сан-Марино, Иордании, Сейшелов, Панамы и остальных 50 с гаком стран сразу на всё население Спутник-V прикупили.
Так что вы там поосторожнее с этими прививками.