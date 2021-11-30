В итальянской Парме протестующие прошли колонной с портретами умерших после вакцинации

При введении обязательной вакцинации для работающего населения, которое наблюдается во многих европейских странах, не учитывается состояние пациента. При этом, у многих людей старше 50 лет присутствуют хронические заболевания, обострение которых может привести к критическому состоянию здоровья и даже летальному исходу. Склонность к тромбофлебии, заболевания сердца в случае вакцинации являются факторами огромного риска.

Между тем, в аннотации к любой вакцине есть абзац, в котором перечислены возможные негативные последствия прививки. Используемые в Европе вакцины, такие как PFIZER, AstraZeneca не являются безопасными для человека. В данных по Великобритании фигурируют разнообразные негативные последствия, вызванные введением вакцины. Так, после прививки PFIZER у жителей Великобритании отмечались инсульты, сердечные приступы, выкидыши, паралич Белла, сепсис, паралич, психические расстройства, слепота, глухота, опоясывающий лишай, алопеция. После вакцинации AstraZeneca у некоторых жителей Великобритании были зафиксированы аналогичные негативные последствия.

Однако при подсчете статистических данных, как правило, смерть, наступившая в результате введения препарата, не фигурирует. Доктор Вермон Колеман поясняет: "В распечатку данных анализа Pfizer в Великобритании был добавлен следующий абзац: «Сообщение о подозреваемой нежелательной реакции по схеме желтой карточки не обязательно означает, что она была вызвана вакциной…» На мой взгляд, это еще один попытка отвлечь внимание от реальных проблем, связанных с вакцинами. Мы отмечаем, что когда пациенты умирают через 60 дней после положительного теста на covid, они добавляются к цифрам смертности от covid, но если кто-то умирает через 60 минут после вакцины против covid, то это просто совпадение."

Протестующие против поголовной вакцинации в Европе хотят, чтобы прививочная кампания не была глобальной и учитывала состояние здоровья каждого человека.