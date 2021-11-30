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В итальянской Парме протестующие прошли колонной с портретами умерших после вакцинации

В итальянской Парме протестующие прошли колонной с портретами умерших после вакцинации (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 10:26
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   Вакцинация   видео   италия   ковид-диссиденты   парма   протест   шествие   
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В местных СМИ акцию сравнили с российским шествием на 9 Мая.

В Италии вакцинация для работающего населения признана обязательной. При этом, как сообщают СМИ есть даже города, в которых количество привитых превосходит число проживающих там местных жителей. Впрочем, помимо поддерживающих прививочную кампанию в стране есть и те, кто считает ее ошибочной. В Парме прошел митинг, на котором противники вакцинации несли портреты людей, которые, как они утверждают, умерли после прививки.


В итальянских СМИ это шествие назвали похожим на "Бессмертный полк".


Власти страны опасаются, что похожие протесты захватят и другие города Италии, а может, и соседние страны.



При введении обязательной вакцинации для работающего населения, которое наблюдается во многих европейских странах, не учитывается состояние пациента. При этом, у многих людей старше 50 лет присутствуют хронические заболевания, обострение которых может привести к критическому состоянию здоровья и даже летальному исходу. Склонность к тромбофлебии, заболевания сердца в случае вакцинации являются факторами огромного риска.


Между тем, в аннотации к любой вакцине есть абзац, в котором перечислены возможные негативные последствия прививки. Используемые в Европе вакцины, такие как PFIZER, AstraZeneca не являются безопасными для человека. В данных по Великобритании фигурируют разнообразные негативные последствия, вызванные введением вакцины. Так, после прививки PFIZER у жителей Великобритании отмечались инсульты, сердечные приступы, выкидыши, паралич Белла, сепсис, паралич, психические расстройства, слепота, глухота, опоясывающий лишай, алопеция. После вакцинации AstraZeneca у некоторых жителей Великобритании были зафиксированы аналогичные негативные последствия.


Однако при подсчете статистических данных, как правило, смерть, наступившая в результате введения препарата, не фигурирует. Доктор Вермон Колеман поясняет: "В распечатку данных анализа Pfizer в Великобритании был добавлен следующий абзац: «Сообщение о подозреваемой нежелательной реакции по схеме желтой карточки не обязательно означает, что она была вызвана вакциной…» На мой взгляд, это еще один попытка отвлечь внимание от реальных проблем, связанных с вакцинами. Мы отмечаем, что когда пациенты умирают через 60 дней после положительного теста на covid, они добавляются к цифрам смертности от covid, но если кто-то умирает через 60 минут после вакцины против covid, то это просто совпадение."


Протестующие против поголовной вакцинации в Европе хотят, чтобы прививочная кампания не была глобальной и учитывала состояние здоровья каждого человека.







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Метки: Ynews   Вакцинация   видео   италия   ковид-диссиденты   парма   протест   шествие   
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26k
Григорий 2 часа назад
Наши, конечно, скажут, что только Спутник V... Он настолько хорош, что в мире никто не покупает. Нас заставляют прививаться, посколько в разработку угрохали 1,5 лярда на старте и намного больше для распространения. По факту помогает как обычная прививка от гриппа. Но признавать это нельзя, потому нас просят "ревакцинироваться".
Мне почти 50 лет назад сделали укол и сказали "манту не чесать!". Коклюш, оспа, столбняк, паротит меня не беспокоили никогда. Что-ж за фуфло эта вакцина, что каждый год надо колоть и это даже не дает гарантии, а только повышает вероятность?
Вывод прост и логичен - гавно не работает, или работает плохо. Зато чморят население за маски и коды хорошо.
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13k
Broser 24 секунды назад
Как будто люди и до прививки не умирали, а теперь все привитые умирают только от вакцины.
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17k
Феникс 56 секунд назад
А как вы уже [мат]...
Теперь будем Спутник пиарить да?
И все те же савушкинские рожи, хамят рыгают, по факту из себя выдавить ниче не могут, работают как всегда - с обратным эффектом, НО ЗАТО КАКИМ.

Если человек сомневался - он один раз прочитает что то подобное и точно купит себе поддельный QR код.

Молодцы, нам даже солдат НАТО не надо - вы сгубите русских больше чем они в своих самых смелых фантазиях.
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1k
Шпиц 6 минут назад
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14k
sssss3 9 минут назад
Идиоты.....
Ну почему часть населения идиоты????
Ему говоришь - лёд тонкий ещё провалишься, ему пох
Ему говоришь, - пристегнись, снизь скорость, ему пох
Ему говоришь, - не бухай литрами неделями, подохнешь, ему пох
Ему говоришь - не верь бредням, не верь прохвостам и пройдохам и лжецам, верь науке и медицине - ему пох.
Общаясь в реале с антиваксерами заметил, они умственные калеки, тупорылые как валенки, образование, словарный запас на уровне гамадрила..
...2 слов толком связать не могут из-за тупости, а пытаются рассуждать о микробиологии и медицине, с трудом закончив ВОСЬМИЛЕТКУ.......
Просто позор какой-то....
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274
leemur86 Полчаса назад
Это же хотят и Россияне! Что бы Министерство здравоохранения несло ответственность за побочки. Ненадо превращать всё в голосование к поправкам в конституцию, когда на коленке расписывались. Не страна а фальш
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274
leemur86 zloykoyot 2 минуты назад
Пардонте интеллектуал херов
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5k
Борис Карабанов 46 минут назад
Вся правда о вакцинации - ВСЕ вакцинированные умрут! Власти это скрывают!
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12k
Bill 46 минут назад
Спутник-V надо было колоть, а не шмурдяк астразенековский.
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14k
Роберт Шекли 47 минут назад
Прививались бы Спутником - у него нет смертельных побочек и технология проверенная. Доказано
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1k
Злой чебурек 50 минут назад
Умерли от вакцины или после вакцины? Или они думают вакцина бессмертие дает.
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4k
Виталий Касандров 52 минуты назад
Может все таки сказать им что вакцина как бы не гарантирует бессмертие .И если вакцинированного авто переедет от умрет точно так же если выпьет литр спирта.
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1k
Андрей Ы. 59 минут назад
Не поверите, но после вакцинации умрут все. Бессмертных не бывает.
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1k
Леонид Кубарев Час назад
Да все норм. Не надо вакцинироваться. Надо дождаться когда ковидло домутирует до уровня вич, только воздушно капельного. Была бы смертность от ковидла 99% эти же антиваксеры верещали, почему не хватает непровернной вакцины. Вот интересно одно: какая смертность от ковида нужна анитиваксерам, чтобы они сами начали проситься на испытания вакцины? (3%? а может 10? или как в русской рулетке 1/6?) Ждем новых букв греческого алфавита. Нет людей нет проблем.
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434
levka Леонид Кубарев Полчаса назад
Дело не в том, что не надо вообще прививаться, надо перед прививкой делать нормальное обследование человека, чтобы исключить возможный риск, который может привести к смерти в результате обострений от сопутствующих заболеваний. У нас, например даже температуру с давлением перед прививкой не измеряют, просто колют и все.
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
Аспирин, парацетомол и прочие "обычные" лекарства имеют кучу побочек , но это не мешает их использовать...
пс
антеваксеры - не переживайте скоро старые прививки перестанут действовать вообще так что все интересное ещё впереди ...
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222
Шурман Alexandr Barhudarov Час назад
Так уже вводят срок годности ковид паспортов , если бы я часто не летал то мне пофиг бы было на эту прививку , сейчас хрен куда попадешь без этих кодов , в самолет нет , на поезд нет , в ресторан так же нет , в четверг были в СПА и там все по этим кодам , и разделяют людей те у кого тесты один цвет браслетика , те кто вакцинирован у них зеленый браслетик .
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730
Олег Час назад
Надо ещё для наглядности устроить шествие с портретами умерших от вируса. Чтобы было понятно что безопаснее - ширнуться или переболеть
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1k
Александр 2 часа назад
Как походют, так и потом на прививку. Пока в Австрии, что в Италии посмотрим...

В Австрии будут штрафовать всех граждан, которые откажутся от вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделало издание Die Presse со ссылкой на законопроект о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Его готовит правительство страны. Документ вступит в законную силу только через семь дней, однако журналисты уже опубликовали об этом информацию. Таким образом, граждане, которые проявят нежелание к вакцинации будут оштрафованы на сумму до 3 600 евро (302 тыс. рублей). А если человек откажется выплачивать штрафную сумму, его могут посадить в тюрьму сроком на четыре месяца. Для людей, которые будут привлекаться более одного раза, сумма штрафа вырастет в два раза и составит 7 200 евро.
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222
Шурман Александр Час назад
Отказаться хрен откажешься но можно за зло им разбить эти 3600 на хрен знает сколько платежей , я последний раз так 5000 разбил по 10 евро им платил , правда в конце все это надоело и выплатил все сразу .
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222
Шурман 2 часа назад
Среди знакомых только одна девочка умерла после прививки Джонсоном , скончалась на 7мой день . У меня побочка была через неделю , прививался модерной 2 раза , из побочек начались головокружение , давление поднялось так сильно что думал сердце само выскочит , вызвали скорую , в больнице прокололи ну и само собой уколы в живот 4 раза в день это от тромбоза , у матери на Астру не было проблем , у жены на файзер тоже нет . Допустим были в четверг в спа так я не знаю почему у меня давление поднялось сильно и лопнул тромб под глазом , 3 дня ходил с фингалом
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222
Шурман Злой чебурек 44 минуты назад
После прививки , тромб лопнул . У девочки остались 2е детей , младшую она родила за месяц до вакцины .
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
так нечего колоть всякий непроверенный шмурдяк
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5
Mr. Intereskin 2 часа назад
когда пациенты умирают через 60 дней после положительного теста на covid, они добавляются к цифрам смертности от covid, но если кто-то умирает через 60 минут после вакцины против covid, то это просто совпадение
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2k
вася васильев 2 часа назад
Если вам выстрелили в голову и вы умерли - это просто совпадение! Мы, формально, не в вас целились!!
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64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
В Торонто мужик привился на 50 лет. В среду похороны - обширный инфаркт. От этих прививок вред один.. Путина прививайте а мы на него посмотрим..
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