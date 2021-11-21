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Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса

Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса (2 фото)

Автор:
21 ноября 2021 20:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вакцинация   Спутник Лайт   видео   коронавирус   политика   путин   ревакцинация   
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ВВП привился "Спутником Лайт". Ранее президент России вакцинировался отечественным двухкомпонентным препаратом "Спутник V".

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Метки: Ynews   Вакцинация   Спутник Лайт   видео   коронавирус   политика   путин   ревакцинация   
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2k
Хрюн 2 часа назад
Рад за него ! Теперь его пустят в торговый центр , самолёт и поезд.
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20
sky writer 3 минуты назад
Можно я? РеПутин. Спасибо!
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23k
Slawa49 4 минуты назад
я посмотрел полностью это интервью))))))))))) модельера и портного путина уволил бы к херам))))))))))))) да и чейто путин раскабанел))))))))
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29k
a.fey 7 минут назад
Всё. Теперь бубочка ревакцинироваться ломанется.
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2k
NIS 11 минут назад
Что ж он сам то ... о таком то ... время потратил , гранит перевёл .. пургомета без премии оставил
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21k
pssst Полчаса назад
Путин уже должен подписать указ, что только те, кто привился - попадут в Рай.
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−2
Станислав Сухов Полчаса назад
[мат]@бол
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−2
Станислав Сухов 36 минут назад
[мат]
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924
Довер Иванович 42 минуты назад
КТО НИБУДЬ ВЕРИТ В ЭТО?
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21k
Андрей Иванов 43 минуты назад
Человек и раньше делал массу заявлений. Лживых
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 45 минут назад
Да,что же такое.
То он сообщает, что спутник не подействовал и приболел
Теперь ,видать по той же причине,что спутник так и не взлетел - ревакцинировался.
А с другой стороны.Вон Жириновский впереди планеты всей по вакцинации.
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 47 минут назад
#путинанет.
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6k
Ruk 48 минут назад
но тем не менее маску он не носит
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15k
kotovski 48 минут назад
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580
vijilante 54 минуты назад
Путин ревакцинировался ?
КАКОЕ СЧАСТЬЕ !!!
А нам-то с этого что ?!
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6k
Али Ди Час назад
Теперь его в Европу не пустят со спутником, хотя он и так никуда не ходит, в тайгу может быть.
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889
Василий Час назад
gbplj,jkbot
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7k
mH Час назад
А нам-то с этого что за радость?
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33k
Опаньки Час назад
теперь вай-фай сможет раздавать
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1k
Сергей Иванов Час назад
Я помню каждый год там что то про бензин он сообщает...
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76
Филипп Преображенский Час назад
Терзают меня смутные сомнения. Сдается мне, что несмотря на одинаковую формулу, Sputnik-V в экспортном исполнении и Гамковид-вак, которым потчуют простых граждан - это две большие разницы. Президент конечно плохого не посоветует, но повод для размышлений есть.
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