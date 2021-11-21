Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса

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ВВП привился "Спутником Лайт". Ранее президент России вакцинировался отечественным двухкомпонентным препаратом "Спутник V".
На встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым президент РФ заявил, что привился облегченной формой вакцины
Спустя два часа после ревакцинации ВВП чувствует себя хорошо. Чего и всем желает. Кстати, президент не исключил, что в качестве добровольца примет участие в испытании назальной вакцины от коронавируса.
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То он сообщает, что спутник не подействовал и приболел
Теперь ,видать по той же причине,что спутник так и не взлетел - ревакцинировался.
А с другой стороны.Вон Жириновский впереди планеты всей по вакцинации.
КАКОЕ СЧАСТЬЕ !!!
А нам-то с этого что ?!