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Медсестра из Португалии умерла после прививки от COVID

Медсестра из Португалии умерла после прививки от COVID (4 фото)

Автор:
05 января 2021 14:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID   ynews   Вакцина   Вакцинация   новости   пандемия   португалия   скоропостижная смерть   
10383
4
41-летняя операционная ассистентка детского отделения Португальского института онкологии скоропостижно скончалась через 48 часов после получения вакцины против коронавируса от Pfizer. По словам родных и коллег, она не страдала хроническими заболеваниями и без осложнений перенесла первые два для после прививки. По факту смерти Сони Асевидо ведется расследование.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: COVID   ynews   Вакцина   Вакцинация   новости   пандемия   португалия   скоропостижная смерть   
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133  комментария
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5k
Maximvs 7 часов назад
Как у нас, медиков, принято говорить - "после" не значит, что "вследствие"
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2k
NoIseWind 10 минут назад
В Норвегии два человека умерли после прививки от коронавируса.
Но это пенсионеры. Правда тут уже присутствует некая "кучность".
https://ria.ru/20210105/privivka-1592082258.htmlhttps://ria.ru/20210105/privivka-1592082258.html
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3k
Jamatron 40 минут назад
"427000 случаев заболевания коронавирусом, 7118 человек скночались" -
если верить этим данным то смертность около 1,6%
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Комментарий удален. Причина: флуд
−2
564
Pingvo 53 минуты назад
Вокруг прям блаженная истерия. По телевизору только о вакцине и говорят.
Вот небольшая статья, что такое вакцина.
Вакцина - медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Виды:
Живые вакцины - изготовляют на основе ослабленных штаммов микроорганизма со стойко закреплённой безвредностью

Инактивированные вакцины - приготавливаются из микробов, которые выращены в контролируемых лабораторных условиях, а затем были убиты при помощи термической обработки либо воздействием яда (фенол, формалин, ацетон).

Субъединичные вакцины (кусочки микроба) - состоят из одного или нескольких очищенных поверхностных иммуногенных белков патогенного организма.

Виросомальные вакцины (вирус без ДНК, пустышка) - лишённые генетического материала и сохраняющие поверхностную структуру и все поверхностные белки вируса.

Расщеплённые вакцины - сплит-вакцины, приготавливают из разрушенного вируса, они содержат липиды и поверхностные и внутренние белки вируса.

Химические вакцины - Создаются из антигенных компонентов, извлечённых из микробной клетки.

Рекомбинантные вакцины - методы генной инженерии, встраивая генетический материал микроорганизма в дрожжевые клетки

Поливалентные вакцины - Поливалентные вакцины (содержащие в своём составе более одного типа антигена).

Из всего этого вы уже поняли, что вакцина стимулирует организм для выработки антител.
Вакцина никоим образом не защищает человека!
РЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА ПРИ ПАНДЕМИИ - УКОЛ АНТИТЕЛ.
Только проблема в том, что эти антитела необходимо получить из крови людей.
Как только толпы людей ломануться на вакцинацию, они перезаражают друг друга и умрут быстрее, чем организм успеет выработать антитела от вакцины.
Только по всем каналам нам ссут в уши и хвалят вакцину.
Да вакцина поможет, только при условии, что человек не успеет за это время заразиться вирусом и его организм сможет выработать антитела (что вероятнее с 96%)
Хотите выжить при пандемии - Нужен УКОЛ АНТИТЕЛ. Только телевизор об этом не сообщает вам никак. По тому что государство беспомощно в этом вопросе. Нет ни рекламы сдачи крови. Нет вообще ничего. Только баблом откупается от медиков, посылая их на смерть.
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996
Рина Час назад
СЦ - первая логическая ошибка: после - не значит в следствии...
PS- да хоть что после могло случиться, тромб , к прмеру, оторваться...
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773
Dins Час назад
Может, новичок все же?
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3k
Андрей Dins Час назад
От Новичка не умирают)
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Прекрасен метод контроля за привитыми. После укола они сидят в сторонке 15 минут. Ласты за это время не склеили? Гоу на хаус.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−7
10k
net 2 часа назад
Точняк. После не значит от. Сейчас старики 80+ лет провакцинируются первыми и таких умерших после прививки будут тысячи.
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6k
Goldsmith 2 часа назад
Сосед с женой единственные кто сделал прививки на нашей улочке и единственные кто заболел, сейчас в больнице. Вакцина спутник. Гендиректор компании Пфайзер,этнический еврей, отказался делать прививку пояснив что не хочет мешать людям. По его словам очередь слишком большая чтобы в неё вклиниваться. Не бизнесмен, а само благородство с примесью святости. Бред сивой кобылы ваши вакцины. Нельзя колоть себе то что не существовало ещё пол года назад,это моё мнение.
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6k
Alexander 2 часа назад
Будут вопли совестей нации, что правильные буржуины готовы травить собственный народ для удовлетворения своих амбиций мнимой великодержавности?
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6k
Alexander 5 минут назад
Ясно, одни минусы, ответов как всегда нет и не будет (адекватных). Злое.бучие хохлы, прибалты, мигранты и свои недоумки как и в 91-м при малейшем случае готовы поливать помоями Родину, но выгораживать и преклоняться перед всем буржуинским.
Ублюдское власовское племя. Минусите, немощные.
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705
elena 2 часа назад
может у нее инсульт случился или тромб оторвался или вообще в аварию попала!! никаких подробностей!! но заголовок прямо огонь в лучших традициях желтой прессы!!! "после нового года я ее живой не видел" - чо там произошло не знаем, но точно из-за вакцины!! очевидно ведь!!
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19k
pssst 2 часа назад
Когда в ноябре в прессе резко пропала критика российской вакцины, уже можно было догадаться, что на хомяках будут ставить опыты.
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7k
Владимир 2 часа назад
Информационная война в действии. У нас говорят, что там говно. За бугром говорят, что у нас говно. Фактически - везде говно.
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2k
Leo 3 часа назад
Странно как-то, человека ещё не вскрыли, а новость успела уже до нас дойти ... вскрывают обычно на следующий день ... очень оперативная информация
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1k
Ослик Иа на позитиве Leo 2 часа назад
Век интернета... если вы о скорости.
"Скончалась после" - не значит "от"...
Но тема насущная - отлагательств и разбирательства не терпит.
Португальские СМИ тоже хотят есть.
И наши не откажутся...
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466
Кукулькан 3 часа назад
Бегите! Спасайтесь! Вирус мутирует, обретает злой Разум. А медики нас пичкают как подопытных кроликов. Лучше уколоться проверенным Спутником, чем всякой экспериментальной ерундой.
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17k
иванов дмитрий Кукулькан Час назад
А кем спутник проверен ?
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3k
Urlauber 3 часа назад
А вообще реально от прививки за 48 часов отойти в мир иной????
Даже если вирусом на прямую заразиться, то идёт же сначала инкубация И так далее. А тут от прививки ?
Я от вирусологии далёк, го странно как- то
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8k
Сергей Urlauber 3 часа назад
Если предположить, что причиной смерти стала именно вакцина, то подобные побочки идут не от той болезни, против которой вакцину ставят.
Например, после обычных вакцин у некоторых детей бывают проблемы в плане неврологии (например, резкое ухудшение речевых функций). А у большинства такого не случается.
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19k
pssst Urlauber 2 часа назад
опасность прививки не в том, что там вирус, а в том, что применяется для того, чтобы вирус не сдох.
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2k
svetludmila Urlauber 2 часа назад
Конечно, реально. Например, вакцина против коронавируса плохо воздействует на сердце. Если раньше с ним были проблемы (человек мог о них не знать), прививка могла их усугубить и привести к смерти.
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24
Mirelle Urlauber Час назад
От прививки можно отойти в иной мир и за минуту, если анафилактический шок. А за 2 суток -да, например, аллергическая реакция на компонент вакцины.
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274
Миша 3 часа назад
Коронавирусная вакцина обеспечивает временную защиту, но не обеспечивает немедленного иммунитета к COVID-19. С побочными эффектами вакцины американской компании «Pfizer» уже столкнулось более 3 тысяч человек. Вакцинация в США застопорилась именно по этой причине. В компании «Pfizer» ситуацию не комментируют. Дошло до того, что власти уже призвали отказаться от вакцинации граждан со склонностями к острой аллергической реакции. Мне думается, что с учётом того, что разработка вакцины против COVID-19 стала критически важной задачей для системы здравоохранения только в 2020 году, за год не могли провести полноценные клинические испытания. Применение сегодня этого творения - авантюра.
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705
elena Миша 2 часа назад
миллионы умирают - не авантюра, а защититься от этого и иметь 3000 у которые "с чем-то столкнулись но не написано с чем!" .. после это авантюра?? странная логика конечно
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555
Homem 3 часа назад
Медики в числе первых должны прививаться,поэтому жаль тех кто так считает.Правильнее в данном случае слово медики в кавычки взять иначе провокация.Те кто минусы ставят не аргументируя ничем либо ума недалёкого,либо просто провокаторы которых клинит,но ставить плюс или минус от этого ровно ничего не изменится.Руководствуясь фактами могу одно знать,что активных дегенератов больше и как раз минусы ставят те кого это при прочтении задевает,а кому всё равно он либо согласен либо нет. Как на стене написать,что тот кто это читает тот идиот,тот кто оскорбления писать в ответ станет того и переклинило.
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24
Mirelle Homem 59 минут назад
А медики не горят желанием прививаться неизвестно чем, сляпанным на коленке, меньше, чем за год. Регламенты тестов и испытаний вакцин не просто так придуманы, а выпускать неопробованную вакцину и тестировать ее на медиках -это чревато отсутствием медиков.
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4k
Александр Иванов 4 часа назад
А Сорос обещал, что после прививки проживут три года!
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