Медсестра из Португалии умерла после прививки от COVID

41-летняя операционная ассистентка детского отделения Португальского института онкологии скоропостижно скончалась через 48 часов после получения вакцины против коронавируса от Pfizer. По словам родных и коллег, она не страдала хроническими заболеваниями и без осложнений перенесла первые два для после прививки. По факту смерти Сони Асевидо ведется расследование.
Операционная медсестра из Португалии, 41-летняя Соня Асевидо, скоропостижно скончалась в своем доме сразу после Нового года, через 48 часов после того, как получила прививку от Covid компании Pfizer. В ближайшее время будет произведено вскрытие, чтобы установить причину смерти женщины.
Соня Асевидо, мать двоих детей, работала в педиаорическом отделении Португальского института онкологии в Порту, до момента своей смерти, по свидетельствам очевидцев, не ощущала никаких побочных эффектов от прививки. "С ней все было нормально, - рассказал португальским журналистам Абилио Асевидо, отец погибшей. - У нее не было никаких проблем со здоровьем. Ей сделали прививку от ковида, но у нее не появилось никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. И я хочу получить ответы. Я хочу знать, из-за чего умерла моя дочь".
Соня Асевидо, мать двоих детей, работала в педиаорическом отделении Португальского института онкологии в Порту, до момента своей смерти, по свидетельствам очевидцев, не ощущала никаких побочных эффектов от прививки. "С ней все было нормально, - рассказал португальским журналистам Абилио Асевидо, отец погибшей. - У нее не было никаких проблем со здоровьем. Ей сделали прививку от ковида, но у нее не появилось никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. И я хочу получить ответы. Я хочу знать, из-за чего умерла моя дочь".
В Португальском институте онкологии подтвердили, что Асевидо была вакцинирована против коронавируса нового типа и послепрививки не жаловалась ни на какие побочные эффекты. "Мы подтверждаем скоропостижную смерть операционной медсестры 1 января 2021 года. Соня Асевидо работала в институте более 10 лет. Мы выражаем самые глубокие соболезнования ее родным и близким", - говорится в офици альном заявлении института. Также институт заявил, что "причины смерти будут устанавливаться в ходе стандартных для таких случаев процедур".
Соня Асевидо жила с семьей в Майо, городе недалеко от Порту. Ее смерть произошла в доме бойфренда в Трофе, в получасе к северу от Порту. После вакцинации она сменила картинку на своей странице в фейсбуке, поместив туда свое фото в маске с подписью: "Вакцинирована от Covid-19".
Соня Асевидо жила с семьей в Майо, городе недалеко от Порту. Ее смерть произошла в доме бойфренда в Трофе, в получасе к северу от Порту. После вакцинации она сменила картинку на своей странице в фейсбуке, поместив туда свое фото в маске с подписью: "Вакцинирована от Covid-19".
По словам отца Сони, ему сообщили о смерти дочери около 11 утра. Она уехала из дома накануне ночью после того, как встретила с семьей Новый год. "Она уехала, и я больше не видел ее живой", - говорит отец погибшей.
По словам дочери погибшей, Ваньи Фигейро, мать жаловалась лишь на дискомфорт в месте укола, других жалоб у нее не было.
Сейчас все ожидают результатов вскрытия, которое позволит сделать первичные выводы о причине смерти. Дело находится на контроле Министерства здравоохранения Португалии.
На сегодня 538 сотрудников Португальского института онкологии в Порту были вакцинированы от Covid-19 вакциной Pfizer-BioNTech. В общей сложности, среди 10 миллионов жителей Португалии было отмечено более 427000 случаев заболевания коронавирусом, 7118 человек скночались.
По словам дочери погибшей, Ваньи Фигейро, мать жаловалась лишь на дискомфорт в месте укола, других жалоб у нее не было.
Сейчас все ожидают результатов вскрытия, которое позволит сделать первичные выводы о причине смерти. Дело находится на контроле Министерства здравоохранения Португалии.
На сегодня 538 сотрудников Португальского института онкологии в Порту были вакцинированы от Covid-19 вакциной Pfizer-BioNTech. В общей сложности, среди 10 миллионов жителей Португалии было отмечено более 427000 случаев заболевания коронавирусом, 7118 человек скночались.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но это пенсионеры. Правда тут уже присутствует некая "кучность".
https://ria.ru/20210105/privivka-1592082258.htmlhttps://ria.ru/20210105/privivka-1592082258.html
если верить этим данным то смертность около 1,6%
Вот небольшая статья, что такое вакцина.
Вакцина - медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.
Виды:
Живые вакцины - изготовляют на основе ослабленных штаммов микроорганизма со стойко закреплённой безвредностью
Инактивированные вакцины - приготавливаются из микробов, которые выращены в контролируемых лабораторных условиях, а затем были убиты при помощи термической обработки либо воздействием яда (фенол, формалин, ацетон).
Субъединичные вакцины (кусочки микроба) - состоят из одного или нескольких очищенных поверхностных иммуногенных белков патогенного организма.
Виросомальные вакцины (вирус без ДНК, пустышка) - лишённые генетического материала и сохраняющие поверхностную структуру и все поверхностные белки вируса.
Расщеплённые вакцины - сплит-вакцины, приготавливают из разрушенного вируса, они содержат липиды и поверхностные и внутренние белки вируса.
Химические вакцины - Создаются из антигенных компонентов, извлечённых из микробной клетки.
Рекомбинантные вакцины - методы генной инженерии, встраивая генетический материал микроорганизма в дрожжевые клетки
Поливалентные вакцины - Поливалентные вакцины (содержащие в своём составе более одного типа антигена).
Из всего этого вы уже поняли, что вакцина стимулирует организм для выработки антител.
Вакцина никоим образом не защищает человека!
РЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА ПРИ ПАНДЕМИИ - УКОЛ АНТИТЕЛ.
Только проблема в том, что эти антитела необходимо получить из крови людей.
Как только толпы людей ломануться на вакцинацию, они перезаражают друг друга и умрут быстрее, чем организм успеет выработать антитела от вакцины.
Только по всем каналам нам ссут в уши и хвалят вакцину.
Да вакцина поможет, только при условии, что человек не успеет за это время заразиться вирусом и его организм сможет выработать антитела (что вероятнее с 96%)
Хотите выжить при пандемии - Нужен УКОЛ АНТИТЕЛ. Только телевизор об этом не сообщает вам никак. По тому что государство беспомощно в этом вопросе. Нет ни рекламы сдачи крови. Нет вообще ничего. Только баблом откупается от медиков, посылая их на смерть.
PS- да хоть что после могло случиться, тромб , к прмеру, оторваться...
Ублюдское власовское племя. Минусите, немощные.
"Скончалась после" - не значит "от"...
Но тема насущная - отлагательств и разбирательства не терпит.
Португальские СМИ тоже хотят есть.
И наши не откажутся...
Даже если вирусом на прямую заразиться, то идёт же сначала инкубация И так далее. А тут от прививки ?
Я от вирусологии далёк, го странно как- то
Например, после обычных вакцин у некоторых детей бывают проблемы в плане неврологии (например, резкое ухудшение речевых функций). А у большинства такого не случается.