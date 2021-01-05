Медсестра из Португалии умерла после прививки от COVID

Операционная медсестра из Португалии, 41-летняя Соня Асевидо, скоропостижно скончалась в своем доме сразу после Нового года, через 48 часов после того, как получила прививку от Covid компании Pfizer. В ближайшее время будет произведено вскрытие, чтобы установить причину смерти женщины.

Соня Асевидо, мать двоих детей, работала в педиаорическом отделении Португальского института онкологии в Порту, до момента своей смерти, по свидетельствам очевидцев, не ощущала никаких побочных эффектов от прививки. "С ней все было нормально, - рассказал португальским журналистам Абилио Асевидо, отец погибшей. - У нее не было никаких проблем со здоровьем. Ей сделали прививку от ковида, но у нее не появилось никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. И я хочу получить ответы. Я хочу знать, из-за чего умерла моя дочь".