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Мужчина надел парик и помолодел на несколько десятков лет

Мужчина надел парик и помолодел на несколько десятков лет (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2022 09:31
Метки: видео   интересно   лысина   парик   преображение   тогда и сейчас   
682
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Волосы довольно сильно влияют на облик человека. Герой видео это лишний раз доказывает.

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Метки: видео   интересно   лысина   парик   преображение   тогда и сейчас   
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7  комментариев
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43k
Татьяна Юсова Час назад
Волшебный парик, от которого мгновенно рассосались глубокие морщины на лбу и мешки под глазами стали заметно меньше!
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1k
Алксандр Шевченко 21 минуту назад
Да косметология ушла далеко. Я встречался с одной визажисткой думал лет 18-19, пока она меня с сыном 22 лет не познакомила, там там я и окуел 41 год, а никогда не скажешь.
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2k
EvgeniySAN 51 минуту назад
Такое, блин, только с азиатами прокатывает ).
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18k
Сергей Костюнин 54 минуты назад
Жена не узнает . Бггг...
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Намёк Александру Григорьевичу?!
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