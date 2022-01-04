Мужчина надел парик и помолодел на несколько десятков лет

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Волосы довольно сильно влияют на облик человека. Герой видео это лишний раз доказывает.
Этот житель Китая не очень-то радовался своей обширной лысине на макушке, но, как выяснилось, проблема эта решаема.
Стилист, к которому лысеющий мужчина обратился за помощью, предложил безоперационный и довольно быстрый способ возвращения шевелюры. Правда, не натуральной, а искусственной.
Стилист, к которому лысеющий мужчина обратился за помощью, предложил безоперационный и довольно быстрый способ возвращения шевелюры. Правда, не натуральной, а искусственной.
Подбрив все редеющие волосы и очистив кожу головы, мастер занялся самым важным — исправлением причёски, которая делала нашего героя намного старше. Палочкой-выручалочкой стал парик, тщательно подобранный по цвету основных волос и немного подстриженный, чтобы получилась единая оформленная причёска.
Результат такого преображения оказался удивительным, и пользователи интернета, посмотревшие на изображения «до» и «после» не могут сдержать удивлённых комментариев. В случае с героем выяснилось, что отсутствие лысины — это не шутки, и оно помогло мужчине выглядеть лет на 20 моложе, чем раньше.
Остаётся только пожелать ему, чтобы его качество жизни улучшилось вместе с улучшенной внешностью.
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