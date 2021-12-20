Одна из попыток создать идеальное место заключения: вращающиеся тюрьмы

В XVIII веке жил философ-утилитарист Иеремия Бентам. Он прославился много чем. Например, мыслитель завещал, чтобы его мумия восседала в его родном Оксфордском университете, и его до сих пор таскают на научные собрания. А еще он был гуманистом, либералом и борцом за права животных. Но потомкам он, в основном, запомнился из-за того, что придумал идеальную тюрьму (тут, конечно, спасибо Фуко).

Проект назывался «Паноптикум». Здание представляло собой своеобразную арену, только наоборот. Заключенные сидели в камерах, расположенных по краю круга, а охранник — в центре. Все арестанты были видны для него, а вот он им — нет.

Это должно было создать постоянное ощущение контроля, заключенным казалось, что за ними всегда наблюдают (даже если тюремщик уснул или пошел пить кофе). В одной из таких тюрем, кубинской Пресидио Модело, с 1953 по 1955 годы сидел Фидель Кастро.

Вращающиеся тюрьмы — Паноптикум наоборот

Окей, с Паноптикумом понятно, реально работающая, хоть и зловеще-тоталитарная идея. Но в 1881 году американский изобретатель Уильям Браун придумал нечто обратное — вращающиеся тюрьмы. В основе также был цилиндр, только заключенные сидели внутри круга, а тюремщики — снаружи. В центре располагалась ось, вокруг которой треугольные камеры (представьте себе пирог, разрезанный на 8 кусков) вращались с помощью специального механизма. В общем, это была такая карусель, но кружилась она не постоянно, а лишь периодически.