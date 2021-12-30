"Смак" в невесомости: российские космонавты показали, как готовят селедку "под шубой"

А еще пришлось соорудить тарелку под салат, т.к. того, что на земле называется тарелками, у космонавтов в принципе не существует. Да даже чтобы просто почистить лук, приходится поместить его в пластиковый пакет, чтобы ничего не разлетелось по станции.