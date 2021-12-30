"Смак" в невесомости: российские космонавты показали, как готовят селедку "под шубой"

Какой праздник без салатов? Вот и на МКС без них никуда. О том, как готовить традиционное новогоднее блюдо в условиях невесовомости, рассказали Антон Шкаплеров и Петр Дубров.
Российские космонавты записали видео с приготовлением селедки "под шубой". Рецепт блюда был классическим, а вот с продуктами пришлось экспериментировать. Часть из них были в привычном виде, часть - в сублимированном.
А еще пришлось соорудить тарелку под салат, т.к. того, что на земле называется тарелками, у космонавтов в принципе не существует. Да даже чтобы просто почистить лук, приходится поместить его в пластиковый пакет, чтобы ничего не разлетелось по станции.
Конечно, результат этих трудов назвать идеальным сложно. Но космонавты старались!
Источник:
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