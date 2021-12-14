FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 833 поста • 341 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал 
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников

Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 09:51
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   группА   интересно   мираж   музыка   песня   фото   хит   
1905
4
1

Когда-то они начинали как студийная группа. Их первый магнитоальбом распространялся на обычных компакт-кассетах и звучал из каждого ларька.

Но когда их песни стала распевать вся страна, и замаячила перспектива гастролей, то понадобился полноценный концертный состав. Солистки в этом коллективе стали меняться одна за другой и пели чужими голосами.

У истоков создания этой команды стояли композитор Андрей Литягин и профессиональная певица Маргарита Суханкина. Они записали несколько песен для дебютника. Однако Маргарита в тот момент обучалась в Московской государственной консерватории, грезила карьерой оперной певицы, и легкий жанр ей был неинтересен. От дальнейшего сотрудничества с Литягиным она отказалась. Пришлось искать новую вокалистку с похожим тембром голоса.

Так в ансамбль попала Наталья Гулькина, с которой были записаны оставшиеся композиции. Песни с дебютного альбома «Звезды нас ждут» мгновенно ушли в народ. Популярность ансамбля во второй половине 80-х просто зашкаливала. При этом как выглядели участники группы, никто из поклонников не имел ни малейшего представления. Этим впоследствии и воспользовался продюсер коллектива.

Для усиления состава взяли еще одну солистку – Светлану Разину. И отправились в бесконечные гастроли по территории необъятного Советского Союза. Как позже вспоминали Разина и Гулькина, они давали по несколько десятков концертов в месяц. Понятно, что такой изматывающий режим долго не выдержит ни одна певица. Обе вскоре покинули группу и основали свои проекты.

Для записи второго альбома «Снова вместе» опять была приглашена Маргарита Суханкина. Профессиональная певица своим хорошо поставленным голосом отлично спела все песни. Но светиться на сцене перед публикой категорически отказалась. Нигде не указывалась и ее фамилия. Иначе карьере певицы в Большом театре пришел бы конец. Для концертов Андрей Литягин нашел новых солисток.

Так начался грандиозный обман публики. Певицы в группе стали меняться одна за другой. Но ни одну из них нельзя было назвать полноценной вокалисткой. Ибо все они открывали рот под фонограмму и «пели» голосами Суханкиной и Гулькиной. «Мираж» стал своеобразной кузницей кадров для отечественных поп-певичек, которые позже отправлялись в сольное плавание. В конце 80-х годов через коллектив прошли Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Инна Смирнова. И ни одна из них надолго там не задерживалась.

Золотым для группы считается период с Татьяной Овсиенко. Забавно, что место за микрофонной стойкой она заняла совершенно случайно. Однажды очередная вокалистка не явилась на концерт. То ли заболела, то ли просто поссорилась с продюсером. Шоу оказалось под угрозой срыва. Тогда на сцену решили выпустить костюмершу – Овсиенко. Какая разница, кто открывает рот под фонограмму, верно? Вот и продюсер рассудил точно также.

Публика приняла новую барышню на ура. «Музыка нас связала», «Мой новый герой», «Я больше не прошу» – все эти хиты, спетые в студии Маргаритой Суханкиной, стали прочно ассоциироваться с Овсиенко. Бывшая костюмерша быстро стала лицом коллектива. Ее фото украшало все постеры с группой, а имя на афишах писали крупными буквами. С Овсиенко коллектив даже выступил в финале всесоюзного конкурса «Песня года».


Татьяна продержалась в группе два года. Даже под фонограмму мало, кто способен выдержать несколько десятков концертов в месяц. На ее место тут же взяли другую девушку – Екатерину Болдышеву. Тут-то обман и раскрылся. Причем, все шишки за пение с чужого голоса почему-то посыпались на Овсиенко. Хотя какие претензии могут быть к солистке, которая просто выполняла волю продюсера. Можно подумать, кто-то из наших поп-звезд тогда работал по-другому.

Очередная новая барышня попыталась было выступать живьем. Но после скандала популярность коллектива резко пошла на спад. В конце 90-х годов Андрей Литягин предпринял попытку возродить интерес к группе. Но от былого величия не осталось и следа. «Мираж» так или иначе существует и поныне. И даже время от времени дает концерты. Но все это представляет собой жалкое зрелище. Бывшие и нынешние участницы коллектива больше заняты выяснением отношений с продюсером и друг с другом, чем собственно творчеством. Все же уходить нужно уметь вовремя.

А вот Татьяне Овсиенко уход из «Миража» пошел на пользу. В свое время она сделала успешную сольную карьеру. «Вспомни, капитан», «Школьная пора», «Женское счастье» и другие хиты надолго стали «визитными карточками» артистки. Но давайте признаем: выдающимися вокальными данными Татьяна не обладала. Ее реальный голос был бесконечно далек от того мощного, отлично поставленного вокала, под который она открывала рот в своей бывшей группе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: видео   группА   интересно   мираж   музыка   песня   фото   хит   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Голос Вселенной Полчаса назад
"Они записали несколько песен для дебютника. Однако Маргарита в тот момент обучалась в Московской государственной консерватории, грезила карьерой оперной певицы, и легкий жанр ей был неинтересен." - тот случай, когда грезишь чем-то грандиозным, но чтобы что-то кушать, соглашаешься на халтуру, которая для тебя по сложности - как ДТН решить примеры за 3-й класс, но эта халтура и делает тебя в последствии популярной и кормит всю жизнь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Чумной Доктор 4 минуты назад
всё что надо знать о всей эстраде России - одна оперная певица создала штук 15 эстрадных звездочек . "Занялись сольной карьерой " это значит петь под фанеру но на афише твоё имя. А сейчас эти существа в жури музыкальных и танцевальных конкурсов. и шоу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−66
ann Полчаса назад
Эти высокопарные интонации - какие то на повышение что ли... какой то стиль особый- трудно описать (видимо из оперы что ли) всегда удивляла неестественность этого стиля, когда слышала песни этого миража, слушаются неприятно - потому что складывается ощущение что солистка поет натужно, кривляясь и пародируя, типо на высоких нотах (сложно описать - в общем типо высокие ноты в песне но они как будто не уместные там и поются солисткой как будто наигранно) в общем вообще не заходили никогда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо 57 минут назад
Норм было, не хуже сиссейкэнч
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161k
☭Cheкаво☭ Час назад
Давненько я ее не видел)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Ace of Base. Как распалась самая модная поп-группа 90-х Ace of Base. Как распалась самая модная поп-группа 90-х "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз" Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз" ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами Откуда взялась "Сюзанна", которую Адриано Челентано прославил на весь СССР Откуда взялась "Сюзанна", которую Адриано Челентано прославил на весь СССР
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

382376



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
5
103
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного
2
46
30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного
Набирающие популярность в сообществах
Россия в кривых зеркалах
0
21
Россия в кривых зеркалах
Опасность разговоров на день Ивана Молчальника
0
3
Опасность разговоров на день Ивана Молчальника
Конституции стран - их кто-нибудь читал?
Конституции стран - их кто-нибудь читал?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#смешные#приколы#сарказм#дтп#музыка#автомир#Москва
#фото#картинки#ватермарк#прикол#СССР#добрые видео#позитив#истории#прикольные#в мире
#интересно#факты#люди#подборка#комментарии#автомобили#Ynews#кино#Разное#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться