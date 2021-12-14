Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников

Когда-то они начинали как студийная группа. Их первый магнитоальбом распространялся на обычных компакт-кассетах и звучал из каждого ларька.
Но когда их песни стала распевать вся страна, и замаячила перспектива гастролей, то понадобился полноценный концертный состав. Солистки в этом коллективе стали меняться одна за другой и пели чужими голосами.
У истоков создания этой команды стояли композитор Андрей Литягин и профессиональная певица Маргарита Суханкина. Они записали несколько песен для дебютника. Однако Маргарита в тот момент обучалась в Московской государственной консерватории, грезила карьерой оперной певицы, и легкий жанр ей был неинтересен. От дальнейшего сотрудничества с Литягиным она отказалась. Пришлось искать новую вокалистку с похожим тембром голоса.
Так в ансамбль попала Наталья Гулькина, с которой были записаны оставшиеся композиции. Песни с дебютного альбома «Звезды нас ждут» мгновенно ушли в народ. Популярность ансамбля во второй половине 80-х просто зашкаливала. При этом как выглядели участники группы, никто из поклонников не имел ни малейшего представления. Этим впоследствии и воспользовался продюсер коллектива.
Для усиления состава взяли еще одну солистку – Светлану Разину. И отправились в бесконечные гастроли по территории необъятного Советского Союза. Как позже вспоминали Разина и Гулькина, они давали по несколько десятков концертов в месяц. Понятно, что такой изматывающий режим долго не выдержит ни одна певица. Обе вскоре покинули группу и основали свои проекты.
Для записи второго альбома «Снова вместе» опять была приглашена Маргарита Суханкина. Профессиональная певица своим хорошо поставленным голосом отлично спела все песни. Но светиться на сцене перед публикой категорически отказалась. Нигде не указывалась и ее фамилия. Иначе карьере певицы в Большом театре пришел бы конец. Для концертов Андрей Литягин нашел новых солисток.
Так начался грандиозный обман публики. Певицы в группе стали меняться одна за другой. Но ни одну из них нельзя было назвать полноценной вокалисткой. Ибо все они открывали рот под фонограмму и «пели» голосами Суханкиной и Гулькиной. «Мираж» стал своеобразной кузницей кадров для отечественных поп-певичек, которые позже отправлялись в сольное плавание. В конце 80-х годов через коллектив прошли Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Инна Смирнова. И ни одна из них надолго там не задерживалась.
Золотым для группы считается период с Татьяной Овсиенко. Забавно, что место за микрофонной стойкой она заняла совершенно случайно. Однажды очередная вокалистка не явилась на концерт. То ли заболела, то ли просто поссорилась с продюсером. Шоу оказалось под угрозой срыва. Тогда на сцену решили выпустить костюмершу – Овсиенко. Какая разница, кто открывает рот под фонограмму, верно? Вот и продюсер рассудил точно также.
Публика приняла новую барышню на ура. «Музыка нас связала», «Мой новый герой», «Я больше не прошу» – все эти хиты, спетые в студии Маргаритой Суханкиной, стали прочно ассоциироваться с Овсиенко. Бывшая костюмерша быстро стала лицом коллектива. Ее фото украшало все постеры с группой, а имя на афишах писали крупными буквами. С Овсиенко коллектив даже выступил в финале всесоюзного конкурса «Песня года».
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Татьяна продержалась в группе два года. Даже под фонограмму мало, кто способен выдержать несколько десятков концертов в месяц. На ее место тут же взяли другую девушку – Екатерину Болдышеву. Тут-то обман и раскрылся. Причем, все шишки за пение с чужого голоса почему-то посыпались на Овсиенко. Хотя какие претензии могут быть к солистке, которая просто выполняла волю продюсера. Можно подумать, кто-то из наших поп-звезд тогда работал по-другому.
Очередная новая барышня попыталась было выступать живьем. Но после скандала популярность коллектива резко пошла на спад. В конце 90-х годов Андрей Литягин предпринял попытку возродить интерес к группе. Но от былого величия не осталось и следа. «Мираж» так или иначе существует и поныне. И даже время от времени дает концерты. Но все это представляет собой жалкое зрелище. Бывшие и нынешние участницы коллектива больше заняты выяснением отношений с продюсером и друг с другом, чем собственно творчеством. Все же уходить нужно уметь вовремя.
А вот Татьяне Овсиенко уход из «Миража» пошел на пользу. В свое время она сделала успешную сольную карьеру. «Вспомни, капитан», «Школьная пора», «Женское счастье» и другие хиты надолго стали «визитными карточками» артистки. Но давайте признаем: выдающимися вокальными данными Татьяна не обладала. Ее реальный голос был бесконечно далек от того мощного, отлично поставленного вокала, под который она открывала рот в своей бывшей группе.
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