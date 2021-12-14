Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников

Так в ансамбль попала Наталья Гулькина, с которой были записаны оставшиеся композиции. Песни с дебютного альбома «Звезды нас ждут» мгновенно ушли в народ. Популярность ансамбля во второй половине 80-х просто зашкаливала. При этом как выглядели участники группы, никто из поклонников не имел ни малейшего представления. Этим впоследствии и воспользовался продюсер коллектива.

Для усиления состава взяли еще одну солистку – Светлану Разину. И отправились в бесконечные гастроли по территории необъятного Советского Союза. Как позже вспоминали Разина и Гулькина, они давали по несколько десятков концертов в месяц. Понятно, что такой изматывающий режим долго не выдержит ни одна певица. Обе вскоре покинули группу и основали свои проекты.

Для записи второго альбома «Снова вместе» опять была приглашена Маргарита Суханкина. Профессиональная певица своим хорошо поставленным голосом отлично спела все песни. Но светиться на сцене перед публикой категорически отказалась. Нигде не указывалась и ее фамилия. Иначе карьере певицы в Большом театре пришел бы конец. Для концертов Андрей Литягин нашел новых солисток.