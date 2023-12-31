Космический новогодний привет: космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим праздником

Ну и пару слов о наших космонавтах.

Олег Дмитриевич Кононенко - инструктор-космонавт-испытатель, заместитель начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» по подготовке космонавтов и командир отряда космонавтов. Он окончил Харьковский авиационный институт (ныне Национальный аэрокосмический университет) имени Н.Е. Жуковского по специальности "двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик" в 1988 году.

С января 1999 года он был космонавтом-испытателем отряда космонавтов Ракетно-космической корпорации "Энергия". Первый полет Олега Кононенко в космос состоялся 8 апреля 2008 года в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12" и 17-й основной экспедиции (МКС-17). Всего у него 5 полетов, 6 выходов в открытый космос и более 736 дней пребывания на орбите.