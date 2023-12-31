Космический новогодний привет: космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим праздником

Ну что, друзья, торжественно поздравляю вса с последним воскресеньем этого года. Время летит незаметно, дел куча, а ведь еще нужно не забыть всех поздравить. Космонавты с МКС этим уже занялись, чего и и вам советуют.
Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов отправили поздравления с наступающим Новым годом россиянам с МКС, пожелав здоровья, успехов, поддержки, душевного тепла и много любви.
Ну и пару слов о наших космонавтах.
Олег Дмитриевич Кононенко - инструктор-космонавт-испытатель, заместитель начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» по подготовке космонавтов и командир отряда космонавтов. Он окончил Харьковский авиационный институт (ныне Национальный аэрокосмический университет) имени Н.Е. Жуковского по специальности "двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик" в 1988 году.
С января 1999 года он был космонавтом-испытателем отряда космонавтов Ракетно-космической корпорации "Энергия". Первый полет Олега Кононенко в космос состоялся 8 апреля 2008 года в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12" и 17-й основной экспедиции (МКС-17). Всего у него 5 полетов, 6 выходов в открытый космос и более 736 дней пребывания на орбите.
Николай Александрович Чуб - космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. По образованию - инженер, он окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности "Управление и информатика в технических системах".
Его первый космический полет состоялся 15 сентября 2023 года вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и астронавтом НАСА Лорал О’Хара. В рамках этого полета он выполнил свой первый выход в открытый космос, который продолжался более 7 часов.
Константин Сергеевич Борисов - космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Он успешно окончил Московский авиационный институт с присвоением квалификации магистра наук по направлению "Проектирование систем жизнеобеспечения летательных аппаратов".
Для Константина это также первый полет. 26 августа 2023 года он стартовал с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди НАСА в штате Флорида на пилотируемом корабле "Crew Dragon" в качестве специалиста миссии Crew-7 и бортинженера МКС-70. 27 августа 2023 года Crew Dragon успешно состыковался с МКС.
Ну вот, теперь вы в курсе, кто те замечательные парни, которые сейчас несут свою космическую вахту. А сейчас предлагаю посмотреть, как наступает астрономический новый год в российских городах.
Московский государственный университет геодезии и картографии представил видеоролик, демонстрирующий, как это происходит и чем же отличается астрономический новый год от официального.
На востоке Чукотки, например, "астрономические куранты" отстают на 40 минут от официальной полуночи, в то время как в Москве это происходит на полчаса позже.
Источник:
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