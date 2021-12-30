"Бахну оливье и пойду спать": пользователи соцсетей делятся планами на новогоднюю ночь

3578
19
До новогодней ночи остались считанные дни, а миллионы людей еще не определились с местом и компанией, в которой они ее проведут. А как 2022 год будете встречать вы?
×
×
6. Решение взрослого и независимого человека
Как я буду отмечать Новый год 🎄 😂 #нг #NewYear #2021AAA #2022 #снаступающим pic.twitter.com/6GmeLwbc7V— Darina (@_darinav) December 29, 2021
14. Кто-то уже составляет праздничное меню. P.S. После употребления данного блюда можно уже ничего не планировать
Источник:
Ссылки по теме:
- В новый год с новыми законами: неоднозначные нововведения 2022 года
- Девушки рассказывают, из-за чего дальше первых свиданий их отношения не заходят
- "Роскомнадзор, спасибо": как в России Твиттер замедляли, но пустили пулю себе в лоб
- Как праздновали Рождество в царской России: старинные фотографии
- Даже не вздумайте идти на новогодний корпоратив! Прошлогодний кошмар еще в памяти
40
Понравилось40
Новости партнёров