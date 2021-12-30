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"Бахну оливье и пойду спать": пользователи соцсетей делятся планами на новогоднюю ночь

"Бахну оливье и пойду спать": пользователи соцсетей делятся планами на новогоднюю ночь (19 фото)

Автор:
30 декабря 2021 08:03
Метки: 2022 год   twitter   новогодняя ночь   новый год   одиночество   праздник   твиттер   
3578
19
До новогодней ночи остались считанные дни, а миллионы людей еще не определились с местом и компанией, в которой они ее проведут. А как 2022 год будете встречать вы?
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Метки: 2022 год   twitter   новогодняя ночь   новый год   одиночество   праздник   твиттер   
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8k
vit Час назад
Что такое ЧБД?
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927
Злодей 3 минуты назад
как можно пить егермейстер. я понимаю его добавлять в коктейли, но чистым....или просто слово понравилось?
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−24
VS Полчаса назад
Я буду встречать 2022 на высоте около 11000м. Надеюсь, вместо соков разнесут шампусик, и буду смотреть на фейерверки внизу весь полет. А кто как будет встречать?
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43k
Татьяна Юсова Час назад
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Richard

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