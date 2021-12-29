Простые и бюджетные закуски для празднования Нового года, которые украсят стол

В период пандемии многие предпочли остаться дома - и провести праздник в кругу близких. Кто-то заказывает готовые блюда, другие весь день стоял у плиты, но и те, и другие, обычно делают закуски. Мы собрали аппетитные фото того, как можно подать простые и бюджетные блюда.