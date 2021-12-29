Простые и бюджетные закуски для празднования Нового года, которые украсят стол

В период пандемии многие предпочли остаться дома - и провести праздник в кругу близких. Кто-то заказывает готовые блюда, другие весь день стоял у плиты, но и те, и другие, обычно делают закуски. Мы собрали аппетитные фото того, как можно подать простые и бюджетные блюда.
Ингредиенты простые, которые можно приобрести в любом магазине.
Приготовление закусок не требует особых навыков, с ними справится даже ребенок.
Кстати, детские закуски тоже можно сделать, чтобы порадовать малышей. Или приготовить их вместе с детьми, чтобы провести время с пользой.
Для приготовления понадобятся шпажки, сыр, колбаса, мясо, рыба, а также овощи и фрукты.
Комбинировать можно любые ингредиенты, если вам понравилась подача, но не зашло наполнение.
Так как закуски - это не основное блюдо, слишком калорийными их делать не стоит, чтобы гости не объелись уже ими.
И лучше не делать большие порции по этой же причине.
Да и в целом ограничить количество закусок по количеству гостей, чтобы на каждого приходилось буквально по одной порции.
Многие рецепты перекочевали из прошлого, ведь нет ничего лучше, чем проверенная классика.
Но от пресловутых тарталеток следует отказаться: не все едят мучные изделия.
Если будете покупать икру, то обратите внимание на производителя и выбирайте надежные места!
И даже простая нарезка из колбасы и сыра может выглядеть необычно и празднично, если включить фантазию.
Ну и куда же без елочек.
Мини-салат.
Запекать такое блюдо до золотистой корочки.
А какие закуски будут у вас на праздничном столе?
Источник:
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