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Простые и бюджетные закуски для празднования Нового года, которые украсят стол

Простые и бюджетные закуски для празднования Нового года, которые украсят стол (19 фото)

Автор:
29 декабря 2021 16:21
Сообщество : Еда
Метки: Закуски   еда   закуски на новый год   новый год   фото   
1709
19

В период пандемии многие предпочли остаться дома - и провести праздник в кругу близких. Кто-то заказывает готовые блюда, другие весь день стоял у плиты, но и те, и другие, обычно делают закуски. Мы собрали аппетитные фото того, как можно подать простые и бюджетные блюда.

Ингредиенты простые, которые можно приобрести в любом магазине.

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Приготовление закусок не требует особых навыков, с ними справится даже ребенок.

Кстати, детские закуски тоже можно сделать, чтобы порадовать малышей. Или приготовить их вместе с детьми, чтобы провести время с пользой.

Для приготовления понадобятся шпажки, сыр, колбаса, мясо, рыба, а также овощи и фрукты.

Комбинировать можно любые ингредиенты, если вам понравилась подача, но не зашло наполнение.

Так как закуски - это не основное блюдо, слишком калорийными их делать не стоит, чтобы гости не объелись уже ими.




И лучше не делать большие порции по этой же причине.

Да и в целом ограничить количество закусок по количеству гостей, чтобы на каждого приходилось буквально по одной порции.

Многие рецепты перекочевали из прошлого, ведь нет ничего лучше, чем проверенная классика.

Но от пресловутых тарталеток следует отказаться: не все едят мучные изделия.

Если будете покупать икру, то обратите внимание на производителя и выбирайте надежные места!

И даже простая нарезка из колбасы и сыра может выглядеть необычно и празднично, если включить фантазию.

Ну и куда же без елочек.

Мини-салат.

Запекать такое блюдо до золотистой корочки.



А какие закуски будут у вас на праздничном столе?

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Метки: Закуски   еда   закуски на новый год   новый год   фото   
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11  комментариев
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1k
Yus 2 часа назад
Рецепт? Не, не знаю. Зато фоточек накидала, вам че, мало?
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9k
Uron Полчаса назад
По нынешним ценам бюджетные тут только зубочистки
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844
Борис Час назад
Бюджетные - главное слово.
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969
А я несу пакетик Час назад
да уж, бюджетный вариант))) Свежая зелень везде, фрукты, овощи зимой это очень экономно. А особенно тосты с мраморной мясной нарезкой и красной рыбой впечатлили
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2k
Владимир 2 часа назад
лучше,тазика Оливье-ничего не придумано...все остальное-от лукавого.
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65k
Доктор Джонс 2 часа назад
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36k
jonnyD 2 часа назад
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2k
Алексей 2 часа назад
И? Где рецепты? Одни фотки и ноль толку.
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25k
Федор 2 часа назад
Свежую спаржу на новый год, язык не поворачиваются бюджетной закуской назвать))
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