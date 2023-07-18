Люди-ткачи и их хижины-слоны

В верхней части гигантской корзины прямо в центр втыкается веточка: дорзе верят, что она защитит дом от злых духов. Потом наступает черёд женщин. Они расчищают пространство внутри, укрепляют глиной пол, после чего наступает время пира в честь новоселья.

Такого дома вполне хватает лет на 50-60, то есть практически на целую жизнь. Правда, его нужно периодически приподнимать на шестах, поскольку усадку, процессы гниения и вездесущих термитов никто не отменял.