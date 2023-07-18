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Люди-ткачи и их хижины-слоны

Люди-ткачи и их хижины-слоны

Автор:
18 июля 2023 12:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: дорзе   корзина   племя   плетение   слон   страна   традиция   хижина   энсета   эфиопия   
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Помните маленького беспризорника Гавроша из романа Гюго, жившего в скульптуре слона? Оказывается, есть в мире люди, которые специально строят себе дома, похожие на могучих ушастых великанов.

Это племя дорзе, скрывающееся от цивилизации в горах южной части Эфиопии над озером Чамо. И хотя слонов в этих местах не водится уже больше века, память о них сохранилась. И представители племени строят хижины строго заданной формы по определённому алгоритму.

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Издалека домики напоминают грибы или перевёрнутые лукошки. Но при ближайшем рассмотрении в очертаниях хижины точно угадывается голова слона: изгиб морды, переходящий в хобот, заготовка для ушей, даже аккуратные глазницы.

Хотя домиком сооружение как-то и неловко называть. Высота «корзинки» превышает 10 метров! Пространство под хоботом – гостевая пристройка, а через перегородку оборудовано основное помещение для хозяев и живности. Да, животные и их хозяева обитают на одной территории. Это на наш чувствительный нюх там стоит адский запах. Но дорзе устраивает жизнь с телятами и овцами.

В качестве кухни служит очаг, дым которого ещё и защищает от насекомых. Возводят своих «слонов» дорзе буквально из подручного материала – листьев ложного банана, которого здесь в избытке. После долгой предварительной ферментации из плодов эфиопского банана получают что-то типа муки для выпечки лепёшек. А из листьев  готовится тэлла – аналог местного пива.

Искусство возведения самобытных домов передаётся от отца к сыну. Процесс это не быстрый: надо расчистить площадку, установить опорные столбы и начать оплетать их предварительно подготовленными и высушенными волокнами по тому же принципу, что используется при плетении обычных корзин.

По мере роста сооружения строители используют леса. А гостевой «хобот» надстраивают над основной конструкцией, наплетая сверху. Для облицовки используют листья всё того же ложного банана – энсеты.

В верхней части гигантской  корзины прямо в центр втыкается веточка: дорзе верят, что она защитит дом от злых духов. Потом наступает черёд женщин. Они расчищают пространство внутри, укрепляют глиной пол, после чего наступает время пира в честь новоселья.

Такого дома вполне хватает лет на 50-60, то есть практически на целую жизнь. Правда, его нужно периодически приподнимать на шестах, поскольку усадку, процессы гниения и вездесущих термитов никто не отменял.

Когда «корзинка» становится совсем уж низкой, её используют как хозяйственную постройку. Что примечательно, дом можно перенести в другое место при необходимости.

Сами дорзе в прошлом были воинственным племенем. Но теперь переквалифицировались в скотоводов, земледельцев и ткачей и успешно продают свою очень даже качественную продукцию туристам. Причём женщины традиционно выполняют более грубую работу – прядут, а мужчины ткут.

Конечно, современные дорзе давно уже предпочитают обычные европейские дома с металлической кровлей. Но традиции чтут, ведь «слоники» – это их культура и отличный способ заработка на  туристах, которые за плату даже могут переночевать в такой хижине, чтобы  полностью проникнуться духом племени. Ну, и побыть пищей для многочисленных насекомых, но это издержки, которые ради впечатлений вполне можно пережить.

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Метки: дорзе   корзина   племя   плетение   слон   страна   традиция   хижина   энсета   эфиопия   
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1  комментарий
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turyst Час назад
Слоны? Ну... Может быть, мы чего-то не знаем, о истории этого племени...
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